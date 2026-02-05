O Relatório de Tendências do Setor para 2026 da Cellebrite revela que os smartphones são a principal fonte de provas digitais em investigações, representando 97%

97% citam os smartphones como principal fonte de evidências, um aumento de 24 pontos em relação a 2024

95% concordam que as provas digitais aumentam a capacidade de resolução, mas 94% afirmam que a complexidade sobrecarrega o volume de casos

65% acreditam que a IA pode acelerar as investigações, mas um terço afirma que as políticas impedem seu uso

A receptividade à nuvem atingiu 42%, mas dois terços ainda dependem de mídias físicas

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de investigação digital e inteligência baseadas em IA para os setores público e privado, divulgou hoje seu Relatório de Tendências do Setor para 2026 , que entrevistou 1.200 profissionais em 63 países, marcando o sétimo relatório anual da empresa sobre como as organizações coletam, gerenciam e analisam evidências digitais.

Smartphones: essenciais para investigações

Os smartphones são mais relevantes do que nunca para as investigações, com 97% dos investigadores citando-os como a principal fonte de provas digitais, um aumento de 24 pontos em relação aos 73% registrados em 2024. Esse aumento reflete as expectativas do público, já que 97% dos gestores das agências afirmam que as comunidades esperam que as provas digitais sejam utilizadas na maioria dos casos.

Adoção de IA: forte interesse, apoio desigual

A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia cada vez mais importante para aumentar a velocidade e a eficiência das investigações. Sessenta e cinco por cento dos entrevistados da área de segurança pública acreditam que a IA pode acelerar as investigações, mas quase um terço deles afirma que as políticas de suas agências impedem o uso da IA. Dois terços dos entrevistados citam o tempo de análise como o maior obstáculo para o andamento dos casos, mas a IA pode resolver isso, com os entrevistados concordando que uma de suas melhores características é a análise rápida das comunicações para identificar ligações entre as pessoas.

Segurança pública: capacidade sobrecarregada com a universalização das provas digitais

Os resultados relativos à segurança pública mostram que 95% dos entrevistados concordam que as provas digitais aumentam a capacidade de resolução de casos, enquanto 94% afirmam que a complexidade está sobrecarregando o volume de trabalho. No entanto, apenas 62% dos líderes das agências estão transferindo recursos dos métodos tradicionais para os digitais. Essa discrepância entre reconhecimento e ação ressalta o desafio de modernização que as agências enfrentam.

"A relação entre o público e a polícia é fundamental", afirmou Matt Scott, comissário da polícia do Reino Unido. "À medida que novas tecnologias são introduzidas, é importante obter o consentimento do público e implementar salvaguardas adequadas para garantir que a tomada de decisões permaneça nas mãos dos funcionários e da equipe. A relação entre o público e a polícia é fundamental. Qualquer uso de IA ou automação no policiamento deve ser precedido de consulta ao público e aplicado apenas quando apropriado e quando puder apoiar a produtividade de forma responsável."

"As provas digitais são cada vez mais o ponto de partida das nossas investigações", afirmou James Howe, detetive da Divisão de Polícia de Columbus, Ohio. "Essa realidade moderna nos leva a repensar nossos fluxos de trabalho em toda a agência, não apenas no laboratório. As provas digitais moldam a forma como nossos casos são construídos desde o primeiro dia."

"É evidente que as provas digitais são a espinha dorsal da justiça moderna", afirmou David Gee, Chief Marketing Officer da Cellebrite. "As investigações atuais envolvem uma explosão exponencial de dispositivos, dados e complexidade que as agências devem gerenciar. A única opção para evoluir é mobilizar e aproveitar a tecnologia que os ajudará a processar as provas de forma eficiente, preservando a precisão e garantindo a defensabilidade das provas nas quais o sistema judicial se baseia."

A adoção da nuvem cresce à medida que os riscos de compartilhamento de evidências persistem

O uso da nuvem para armazenar e compartilhar evidências digitais está se tornando cada vez mais essencial para agências de todos os tamanhos. A receptividade à nuvem para gerenciamento de evidências digitais atingiu 42% em 2026, um aumento em relação aos 38% registrados em 2025. No entanto, os suportes físicos continuam a ser a opção padrão, com dois terços dos inquiridos partilhando ainda provas por meio de discos rígidos portáteis e pendrives (USB), o que cria riscos na cadeia de custódia e retarda a colaboração entre agências.

Setor privado: investigações digitais são essenciais para os negócios

As conclusões do setor privado mostram investigações incorporadas nas operações comerciais, com uma mudança clara na adoção da IA, passando da intenção estratégica para a aplicação prática.

Principais casos de uso: eDiscovery (54%), roubo de dados (46%) e explorações de rede (44%)

Os dados móveis aparecem em 66% das investigações; o armazenamento em computadores e os dados na nuvem aparecem em 46% das investigações

57% afirmam que a análise de comunicação assistida por IA acelera os resultados

"As organizações querem estar mais bem preparadas, para que as investigações não se limitem mais a reagir depois que algo acontece", disse Colin Duncan, especialista em eDiscovery da Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP. "Obter uma compreensão clara dos dados em todos os sistemas, dispositivos e aplicativos, de forma consistente e defensável, é essencial. Quando usada de forma responsável, a IA permite que as equipes acelerem seu trabalho sem comprometer o controle ou a responsabilidade."

Implicações para a Cellebrite

Essas tendências têm sustentado a forte adoção da plataforma Guardian de investigação e gerenciamento de evidências e casos da Cellebrite, principalmente entre as agências policiais estaduais e locais nos Estados Unidos, bem como na América Latina e no Reino Unido. Em 2025, o Guardian apresentou um crescimento anual de três dígitos em termos de clientes, usuários e dados armazenados na plataforma, tendo sido recentemente disponibilizado para clientes empresariais.

Para obter mais informações, leia os Relatórios de Tendências da Indústria de 2026 da Cellebrite para a Segurança Pública e o Setor Privado .

