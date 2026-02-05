El informe de tendencias de la industria 2026 de Cellebrite revela que los teléfonos inteligentes son la principal fuente de evidencia digital en las investigaciones con un 97 %

El 97 % cita los teléfonos inteligentes como la principal fuente de evidencia, un aumento de 24 puntos respecto a 2024

El 95 % está de acuerdo en que la evidencia digital aumenta la capacidad de resolución, pero el 94 % dice que la complejidad sobrecarga el trabajo

El 65 % cree que la IA puede acelerar las investigaciones, pero un tercio dice que las políticas impiden su uso

La receptividad de la nube alcanzó el 42 %, pero dos tercios aún dependen de medios físicos

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, presentó hoy su Informe de tendencias de la industria 2026, que encuestó a 1200 profesionales en 63 países, lo que marca el séptimo informe anual de la compañía sobre cómo las organizaciones recopilan, gestionan y analizan evidencia digital.

Teléfonos inteligentes: Fundamentales para las investigaciones

Los teléfonos inteligentes son más relevantes que nunca para las investigaciones: el 97 % de los investigadores los citan como la principal fuente de evidencia digital, un aumento de 24 puntos respecto del 73 % en 2024. Este aumento refleja las expectativas públicas, ya que el 97 % de los administradores de agencias dicen que las comunidades esperan que se utilice evidencia digital en la mayoría de los casos.

Adopción de IA: Gran interés, apoyo político desigual

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología cada vez más importante para mejorar la velocidad y la eficiencia de las investigaciones. El 65 % de los encuestados en materia de seguridad pública cree que la IA puede acelerar las investigaciones, pero casi un tercio de estos encuestados informa que las políticas de su agencia impiden el uso de la IA. Dos tercios de los encuestados citan el tiempo de revisión como la mayor barrera para resolver casos, pero la IA puede solucionar esto y los encuestados coinciden en que una de sus mejores características es analizar rápidamente las comunicaciones para identificar vínculos entre las personas.

Seguridad pública: Sobrecarga de la capacidad a medida que la evidencia digital se vuelve universal

Los resultados de seguridad pública muestran que el 95 % está de acuerdo en que la evidencia digital aumenta la capacidad de resolución de los casos, mientras que el 94 % dice que la complejidad está sobrecargando el trabajo. Sin embargo, solo el 62 % de los líderes de agencias trasladan los recursos de los métodos tradicionales a los métodos digitales. Esta brecha entre el reconocimiento y la acción pone de relieve el desafío que enfrentan las agencias en materia de modernización.

"La relación entre el público y la policía es fundamental", afirmó Matt Scott, Comisionado de Policía y Delincuencia del Reino Unido. "A medida que se introduce nueva tecnología, es importante buscar el consentimiento del público y establecer las garantías adecuadas para garantizar que la toma de decisiones siga en manos de los oficiales y el personal. La relación entre el público y la policía es fundamental. Cualquier uso de IA o automatización en la labor policial debe realizarse previa consulta con el público y aplicarse solo cuando sea apropiado y pueda respaldar de manera responsable la productividad".

"La evidencia digital es cada vez más el punto de partida de nuestras investigaciones", afirmó James Howe, detective de la División de Policía de Columbus, Ohio. "Esta realidad moderna nos hace repensar los flujos de trabajo en toda la agencia, no solo en el laboratorio. "La evidencia digital modela la forma en que se construyen nuestros casos desde el primer día".

"Está claro que la evidencia digital es la columna vertebral de la justicia moderna", afirmó David Gee, director de marketing de Cellebrite. "Las investigaciones actuales implican una explosión exponencial de dispositivos, datos y complejidad que las agencias deben gestionar. Su única opción para evolucionar es movilizar y aprovechar la tecnología que las ayudará a procesar la evidencia de manera eficiente, preservando al mismo tiempo la precisión y asegurando la defendibilidad de la evidencia en la que se basa el sistema de justicia".

La adopción de la nube crece a medida que persisten los riesgos de compartir evidencia

El uso de la nube para almacenar y compartir evidencia digital se está volviendo cada vez más esencial para las agencias de todos los tamaños. La receptividad de la nube para la gestión de evidencia digital alcanzó el 42 % en 2026, frente al 38 % en 2025. Sin embargo, los medios físicos siguen siendo la opción predeterminada: dos tercios de los encuestados aún comparten evidencia a través de discos duros portátiles y memorias USB, lo que crea riesgos en la cadena de custodia y ralentiza la colaboración entre agencias.

Sector privado: Las investigaciones digitales son cruciales para el negocio

Los hallazgos del sector privado muestran investigaciones integradas en las operaciones comerciales, con un claro cambio en la adopción de IA desde la intención estratégica a la aplicación práctica.

Principales casos de uso: eDiscovery (54 %), robo de datos (46 %) y vulnerabilidades de red (44 %)

Los datos móviles aparecen en el 66 % de las investigaciones; los datos de almacenamiento informático y de la nube aparecen, cada uno, en el 46 %

El 57 % afirma que el análisis de la comunicación asistida por IA acelera los resultados

"Las organizaciones quieren estar mejor preparadas, por lo que las investigaciones ya no se tratan solo de reaccionar después de que algo sucede", afirmó Colin Duncan, tecnólogo de eDiscovery en Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP. "Tener una comprensión clara de los datos en todos los sistemas, dispositivos y aplicaciones de una manera congruente y defendible es esencial. Cuando se utiliza de forma responsable, la IA permite a los equipos acelerar su trabajo sin comprometer el control ni la responsabilidad".

Implicaciones para Cellebrite

Estas tendencias han respaldado una fuerte adopción de la plataforma de investigación de gestión de casos y evidencia de Cellebrite, Guardian, principalmente entre las agencias policiales estatales y locales en los Estados Unidos, así como en América Latina y el Reino Unido. En 2025, Guardian registró un crecimiento interanual de tres dígitos en los clientes, usuarios y datos almacenados en la plataforma y recientemente también se puso a disposición de los clientes empresariales.

Para obtener más información, lea los Informes de tendencias de la industria 2026 de Cellebrite para la Seguridad pública y el Sector privado.

