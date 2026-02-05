Le rapport Cellebrite sur les tendances de l'industrie en 2026 révèle que dans 97 % des cas les smartphones sont la principale source de preuves numériques dans les enquêtes

97 % des personnes interrogées citent les smartphones comme principale source de preuves, soit une augmentation de 24 points par rapport à 2024

95 % des personnes interrogées reconnaissent que les preuves numériques augmentent les chances de résoudre les affaires, mais 94 % d'entre elles affirment que la complexité de ces preuves augmente la charge de travail.

65 % pensent que l'IA peut accélérer les recherches, mais un tiers déclare que les directives empêchent son utilisation.

La réceptivité à l'informatique dématérialisée atteint 42 %, mais deux tiers des personnes interrogées s'appuient encore sur des supports physiques.

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ : CLBT), un des leaders mondiaux en matière de solutions d'enquête et d'intelligence numérique activées par l'IA pour les secteurs public et privé, a publié aujourd'hui son rapport « 2026 Industry Trends Report » (Rapport sur les tendances 2026 du secteur), portant sur 1 200 professionnels dans 63 pays. Il s'agit du septième rapport annuel de la société sur la façon dont les organisations recueillent, gèrent et analysent les preuves numériques.

Les smartphones : essentiels pour les enquêtes

Les smartphones sont plus importants que jamais pour les enquêtes, 97 % des enquêteurs les citant comme la première source de preuves numériques, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2024. Cette augmentation reflète les attentes du public, puisque 97 % des responsables d'agences déclarent que les communautés s'attendent à ce que les preuves numériques soient utilisées dans la plupart des cas.

Adoption de l'IA : un intérêt marqué, un soutien politique inégal

L'intelligence artificielle (IA) est une technologie de plus en plus importante pour améliorer la rapidité et l'efficacité des enquêtes. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées dans le domaine de la sécurité publique pensent que l'IA peut accélérer les enquêtes, mais près d'un tiers d'entre elles indiquent que les directives de leur agence interdisent l'utilisation de l'IA. Deux tiers des personnes interrogées citent la durée des analyses comme le principal obstacle à l'avancement des dossiers, mais l'IA peut résoudre ce problème, les personnes interrogées s'accordant à dire que l'une de ses meilleures caractéristiques est l'analyse rapide des communications pour identifier les liens entre les personnes.

Sécurité publique : les capacités sont mises à rude épreuve par la généralisation des preuves numériques

Les résultats en matière de sécurité publique montrent que 95 % des personnes interrogées reconnaissent que les preuves numériques permettent de mieux résoudre les affaires, tandis que 94% d'entre elles affirment que la complexité des dossiers alourdit la charge de travail. Cependant, seuls 62 % des dirigeants d'agences transfèrent leurs ressources des méthodes traditionnelles vers les méthodes numériques. Ce décalage entre la reconnaissance et l'action souligne le défi de modernisation auquel les agences sont confrontées.

« La relation entre le public et la police est fondamentale », aux dires de Matt Scott, commissaire de police criminelle au Royaume-Uni. « Lors de l'introduction de nouvelles technologies, il est important de solliciter le consentement du public et de mettre en place des garanties appropriées pour s'assurer que la prise de décision reste entre les mains des officiers et du personnel. La relation entre le public et la police est fondamentale. Toute utilisation de l'IA ou de l'automatisation dans les services de police doit faire l'objet d'une consultation avec le public et n'être effective qu'en cas de besoin et lorsqu'elle peut soutenir la productivité de manière responsable. »

« Les preuves numériques sont de plus en plus souvent le point de départ de nos enquêtes », estime James Howe, inspecteur divisionnaire de la police de Columbus, dans l'Ohio. « Cette réalité du monde moderne nous oblige à repenser nos flux de travail dans l'ensemble de l'agence, et pas seulement au laboratoire. Les preuves numériques influencent la manière dont nos dossiers sont construits dès le premier jour. »

« Il ne fait aucun doute que les preuves numériques constituent l'épine dorsale de la justice moderne », déclare David Gee, directeur général dumarketing de Cellebrite. « Les enquêtes actuelles impliquent une explosion exponentielle des appareils, des données et de la complexité que les agences doivent gérer. Leur seul choix pour évoluer est de mobiliser et d'exploiter la technologie qui les aidera à traiter efficacement les preuves, tout en préservant l'exactitude et en garantissant le caractère inattaquable des preuves sur lesquelles le système judiciaire s'appuie. »

L'adoption de l'informatique dématérialisée progresse tandis que les risques liés au partage des preuves persistent

L'utilisation de l'informatique dématérialisée pour stocker et partager des preuves numériques devient de plus en plus essentielle pour les agences de toutes tailles. L'adoption du cloud pour la gestion des preuves numériques atteindra 42 % en 2026, contre 38 % en 2025. Néanmoins, les supports physiques restent l'option par défaut, deux tiers des personnes interrogées continuant à partager des preuves via des disques durs portables et des clés USB, ce qui crée des risques pour la chaîne de conservation et ralentit la collaboration entre les agences.

Secteur privé : les enquêtes numériques sont essentielles pour les entreprises

Les résultats du secteur privé montrent que les enquêtes sont intégrées dans les opérations commerciales et que l'adoption de l'IA passe clairement de l'intention stratégique à l'application pratique.

Principaux cas d'utilisation : la découverte électronique (54 %), le vol de données (46 %) et les exploitations de réseau (44 %)

Les données mobiles apparaissent dans 66 % des enquêtes ; le stockage informatique et les données en nuage apparaissent chacun dans 46 % des enquêtes

57 % affirment que l'analyse des communications assistée par l'IA accélère les résultats.

« Les organisations veulent être mieux préparées et les enquêtes ne consistent plus seulement à réagir après tel ou tel évènement », estime Colin Duncan, technologue en matière d'eDiscovery chez Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP. « Il est essentiel d'acquérir une compréhension claire des données à travers les systèmes, les appareils et les applications d'une manière cohérente et défendable. Utilisée de manière responsable, l'IA permet aux équipes d'accélérer leur démarche sans compromettre le contrôle ou la responsabilité. »

Implications pour Cellebrite

Ces tendances ont favorisé une adoption massive de Guardian, la plateforme d'enquête de gestion des preuves et des affaires de Cellebrite, principalement parmi les organismes d'application de la loi locaux et régionaux aux États-Unis, ainsi qu'en Amérique latine et au Royaume-Uni. En 2025, Guardian a enregistré une croissance à trois chiffres en glissement annuel en termes de clients, d'utilisateurs et de données stockées sur la plateforme, et a récemment été mis à la disposition des entreprises.

Pour plus d'informations, consultez les rapports de Cellebrite sur les tendances de l'industrie en 2026 pour la sécurité publique et le secteur privé.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'enquête et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement, et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan médico-légal. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles, et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements dans le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com

