셀레브라이트 2026 산업 트렌드 보고서: 수사에서 디지털 증거의 핵심은 스마트폰… 97%로 압도적 1위

응답자의 97%, 스마트폰을 최우선 디지털 증거원으로 지목… 2024년 대비 24%포인트 상승

95%, 디지털 증거가 사건 해결 가능성을 높인다고 답했으나 94%는 복잡성으로 인한 업무 부담 증가 지적

65%, AI가 수사 속도를 높일 수 있다고 보지만 3분의 1은 정책상 활용 불가

클라우드 수용도 42%로 상승했으나 응답자 3분의 2는 여전히 물리적 저장매체에 의존

버지니아주 타이슨스 코너, 이스라엘 페타 티크바, 2026년 2월 5일 /PRNewswire/ -- 전 세계 공공 및 민간 부문용 AI 기반 디지털 수사•인텔리전스 솔루션 분야를 선도하는 기업 셀레브라이트(Cellebrite, 나스닥: CLBT)가 전 세계 63개국 실무자 1200명을 대상으로 조사한 2026 산업 트렌드 보고서(2026 Industry Trends Report)를 2월 5일 공개했다. 조직이 디지털 증거를 수집•관리•분석하는 방식을 조사한 셀레브라이트의 보고서 중 일곱 번째로 나온 것이다.

수사의 핵심으로 부상한 스마트폰

스마트폰은 그 어느 때보다 수사에서 중요한 역할을 하고 있다. 조사 결과 수사관의 97%가 스마트폰을 디지털 증거의 최우선 출처로 꼽았는데, 이는 2024년 73%에서 24%포인트 상승한 수치다. 이 같은 증가는 사회적 기대와도 맞닿아 있다. 기관 관리자 중 97%는 지역사회가 대부분의 사건에서 디지털 증거 활용을 기대하고 있다고 답했다.

AI 도입: 높은 관심, 정책적 지원은 부족

인공지능(AI)이 수사의 속도와 효율성을 높여 주는 핵심 기술로 부상하고 있다. 공공 안전 분야 응답자의 65%는 AI가 수사 속도를 높여 줄 수 있다고 평가했으나, 이들 중 약 3분의 1은 소속 기관의 정책이 AI 활용을 제한하고 있다고 밝혔다. 응답자의 3분의 2는 사건 처리를 지연시키는 가장 큰 요인으로 검토 시간을 꼽으며 AI가 통신 데이터를 신속히 분석해 인물 간 연관성을 파악할 수 있다는 점에서 이 문제를 해결할 수 있다고 응답했다.

공공 안전 분야: 디지털 증거의 보편화로 업무 부담 가중

공공 안전 부문 조사에서는 응답자의 95%가 디지털 증거 덕분에 사건 해결 가능성이 높아진다고 답한 반면, 94%는 복잡성이 사건 처리 부담을 키우고 있다고 지적했다. 그러나 기존 방식에서 디지털 방식으로 자원을 전환하고 있다고 답한 기관 책임자는 62%에 그쳤다. 인식과 실행 사이의 간극을 보여주며, 공공기관이 직면한 현대화 과제를 보여주는 결과다.

맷 스콧(Matt Scott) 영국 경찰•범죄(U.K. Police and Crime) 커미셔너는 "대중과 경찰 간의 관계는 근본적으로 중요하다"며 "신기술이 도입될 때에는 공공의 동의를 구하고, 의사결정이 계속해서 경찰과 직원의 손에 남아 있도록 적절한 안전장치를 마련하는 것이 필수적"이라고 밝혔다. 이어서 "치안 분야에서 AI나 자동화를 활용할 경우 반드시 시민과의 협의를 거쳐야 하며, 적절하고 책임감 있게 생산성을 지원할 수 있는 범위 내에서만 적용돼야 한다"고 강조했다.

제임스 하우(James Howe) 오하이오주 콜럼버스 경찰부(Division of Police) 형사는 "디지털 증거는 점점 더 수사의 출발점이 되고 있다"며 "이 같은 현실로 인해 실험실뿐만 아니라 기관 전체의 업무 흐름이 바뀌게 됐다. 디지털 증거에 따라 사건의 구성 방식이 정해진다"고 말했다.

데이비드 지(David Gee)는 셀레브라이트 최고마케팅책임자는 "디지털 증거는 현대 사법 체계의 근간"이라며 "오늘날 수사는 기하급수적으로 증가하는 기기, 데이터, 복잡성을 다뤄야 하며, 기관들이 진화하기 위해서는 증거 처리 효율을 높이면서도 정확성과 법적 방어력을 유지할 수 있는 기술을 적극 활용하는 수밖에 없다"고 밝혔다.

클라우드 도입 확대… 증거 공유 리스크는 여전

디지털 증거를 저장•공유하는 클라우드의 활용은 규모와 관계없이 점차 필수 요소로 자리 잡고 있다. 2026년 기준 디지털 증거 관리에 대한 클라우드 수용도는 42%로, 2025년 38%에서 상승했다. 그럼에도 응답자의 3분의 2는 여전히 휴대용 하드 드라이브나 USB 등 물리적 매체를 통해 증거를 공유하고 있어, 증거 연속성(chain of custody) 위험과 기관 간 협업 지연을 초래하고 있다.

민간 부문: 디지털 수사는 핵심 비즈니스 기능

민간 부문 조사 결과, 디지털 수사가 기업 운영 전반에 내재화되고 있으며 AI 도입 역시 전략적 검토 단계에서 실질적 활용 단계로 전환되고 있는 것으로 나타났다.

주요 활용 분야: 전자증거개시(eDiscovery) 54%, 데이터 탈취 46%, 네트워크 침해 44%

전체 수사의 66%에서 모바일 데이터 활용, 컴퓨터 저장장치 및 클라우드 데이터는 각각 46%

57%는 AI 기반 커뮤니케이션 분석이 사건 처리 속도를 높인다고 응답

넬슨 멀린스 라일리 앤 스카버러(Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP) 소속 콜린 던컨(Colin Duncan) 전자증거개시 기술 전문가는 "기업들은 사후 대응을 넘어 사전에 대비하기를 원한다"며 "시스템, 기기, 애플리케이션 전반의 데이터를 일관되고 법적으로 방어 가능한 방식으로 이해하는 것이 필수적이며, 책임감 있게 활용될 경우 AI는 통제력이나 책임성을 훼손하지 않으면서 업무 속도를 높일 수 있다"고 말했다.

셀레브라이트에 대한 시사점

셀레브라이트의 증거 사건 관리 수사 플랫폼 가디언(Guardian)의 급격한 확산 이면에 바로 이런 트렌드가 자리하고 있다. 가디언은 주로 미국의 주•지방 법집행기관을 중심으로 중남미 및 영국에서도 도입이 확대되고 있다. 2025년 가디언은 고객 수, 사용자 수, 저장 데이터 규모 면에서 전년 대비 세 자릿수 성장률을 기록했으며, 최근에는 기업 고객에게도 제공되기 시작했다.

자세한 내용은 셀레브라이트 공공 안전 및 민간 부문 2026 산업 트렌드 보고서를 참고하면 된다.

