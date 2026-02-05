El Informe de Tendencias de la Industria 2026 de Cellebrite revela que los smartphones son la principal fuente de evidencia digital en las investigaciones con un 97% de participación

El 97% cita los smartphones como la principal fuente de evidencia, un aumento de 24 puntos respecto a 2024.

El 95% coincide en que la evidencia digital aumenta la resolución, pero el 94% afirma que la complejidad sobrecarga la carga de trabajo.

El 65% cree que la IA puede acelerar las investigaciones, pero un tercio indica que las políticas impiden su uso.

La receptividad a la nube alcanzó el 42%, pero dos tercios aún dependen de medios físicos.

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, presentó hoy su Informe de Tendencias de la Industria 2026, que encuestó a 1.200 profesionales en 63 países, lo que marca el séptimo informe anual de la compañía sobre cómo las organizaciones recopilan, gestionan y analizan evidencia digital.

Teléfonos inteligentes: Fundamentales para las investigaciones

Los teléfonos inteligentes son más relevantes que nunca para las investigaciones. El 97% de los investigadores los cita como la principal fuente de evidencia digital, un aumento de 24 puntos porcentuales respecto al 73% de 2024. Este aumento refleja las expectativas del público, ya que el 97% de los gestores de agencias afirma que las comunidades esperan que se utilice evidencia digital en la mayoría de los casos.

Adopción de IA: Gran interés, apoyo desigual a las políticas

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología cada vez más importante para mejorar la velocidad y la eficiencia de las investigaciones. El 65% de los encuestados en seguridad pública cree que la IA puede acelerar las investigaciones; sin embargo, casi un tercio de ellos informa que las políticas de su agencia impiden su uso. Dos tercios de los encuestados citan el tiempo de revisión como el mayor obstáculo para avanzar en los casos; sin embargo, la IA puede resolverlo, y los encuestados coinciden en que una de sus mejores características es analizar rápidamente las comunicaciones para identificar vínculos entre las personas.

Seguridad pública: Capacidad limitada a medida que la evidencia digital se vuelve universal

Los resultados de seguridad pública muestran que el 95% coincide en que la evidencia digital aumenta la resolución de los casos, mientras que el 94% destaca que la complejidad está sobrecargando la carga de trabajo. Sin embargo, solo el 62% de los líderes de las agencias están trasladando recursos de métodos tradicionales a métodos digitales. Esta brecha entre el reconocimiento y la acción subraya el desafío de la modernización a la que se enfrentan las agencias.

"La relación entre el público y la policía es fundamental", declaró Matt Scott, Comisionado de Policía y Delincuencia del Reino Unido. "A medida que se introducen nuevas tecnologías, es importante obtener el consentimiento del público y establecer las salvaguardias adecuadas para garantizar que la toma de decisiones siga en manos de los agentes y el personal. La relación entre el público y la policía es fundamental. Cualquier uso de IA o automatización en la labor policial debe consultarse con el público y aplicarse solo cuando sea apropiado y pueda contribuir responsablemente a la productividad".

"La evidencia digital es, cada vez más, el punto de partida de nuestras investigaciones", afirmó James Howe, detective de la División de Policía de Columbus, Ohio. Esta realidad moderna nos obliga a replantear nuestros flujos de trabajo en toda la agencia, no solo en el laboratorio. La evidencia digital define la forma en que se construyen nuestros casos desde el primer día".

"Está claro que la evidencia digital es la columna vertebral de la justicia moderna", indicó David Gee, Director de Marketing Global de Cellebrite. "Las investigaciones actuales implican una explosión exponencial de dispositivos, datos y complejidad que las agencias deben gestionar. Su única opción para evolucionar es movilizar y aprovechar la tecnología que les ayudará a procesar la evidencia de manera eficiente, preservando al mismo tiempo la precisión y garantizando la defensa de las pruebas en las que se basa el sistema judicial".

La adopción de la nube crece a medida que persisten los riesgos del intercambio de evidencia

El uso de la nube para almacenar y compartir evidencia digital se está volviendo cada vez más esencial para agencias de todos los tamaños. La receptividad a la nube para la gestión de evidencia digital alcanzó el 42% en 2026, frente al 38% en 2025. Sin embargo, los medios físicos siguen siendo la opción predeterminada, ya que dos tercios de los encuestados aún comparten evidencia a través de discos duros portátiles y memorias USB, lo que genera riesgos de cadena de custodia y ralentiza la colaboración interinstitucional.

Sector privado: Las investigaciones digitales son cruciales para el negocio

Los hallazgos del sector privado muestran que las investigaciones están integradas en las operaciones comerciales, con un claro cambio en la adopción de la IA, de una intención estratégica a una aplicación práctica.

Principales casos de uso: eDiscovery (54%), robo de datos (46%) y vulnerabilidades de red (44%)

Los datos móviles aparecen en el 66% de las investigaciones; el almacenamiento informático y los datos en la nube aparecen en el 46% cada uno.

El 57% afirma que el análisis de la comunicación asistido por IA acelera los resultados.

"Las organizaciones quieren estar mejor preparadas, por lo que las investigaciones ya no se limitan a reaccionar después de un incidente", comentó Colin Duncan, tecnólogo de eDiscovery en Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP. "Es esencial comprender claramente los datos en todos los sistemas, dispositivos y aplicaciones de forma coherente y justificable. Cuando se utiliza de forma responsable, la IA permite a los equipos acelerar su trabajo sin comprometer el control ni la rendición de cuentas".

Implicaciones para Cellebrite

Estas tendencias han impulsado una sólida adopción de Guardian, la plataforma de investigación para la gestión de casos y pruebas de Cellebrite, principalmente entre las fuerzas del orden estatales y locales de Estados Unidos, así como en Latinoamérica y Reino Unido. En 2025, Guardian registró un crecimiento interanual de tres dígitos en clientes, usuarios y datos almacenados en la plataforma, y recientemente también se puso a disposición de clientes empresariales.

Para obtener más información, consulte los Informes de Tendencias de la Industria 2026 de Cellebrite para la Seguridad Pública y el Sector Privado.

Referencias a sitios web y plataformas de redes sociales

Las referencias a información incluida o accesible a través de sitios web y plataformas de redes sociales no constituyen una incorporación por referencia de la información contenida o disponible a través de dichos sitios web o plataformas de redes sociales, y no debe considerarse dicha información como parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

