Uma nova era para as informações do mercado de arte — na era da IA

PARIS, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- No final de setembro de 2025, a Artprice by Artmarket — líder mundial em informações sobre o mercado de arte há 28 anos — deu um passo decisivo com o lançamento da Artprice News®: a primeira agência de notícias global dedicada à arte e ao seu mercado, transmitida em 122 países e 11 idiomas, como parte de uma ampla integração operacional com a Cision PR Newswire e a Perplexity AI.

Artprice News® img2_Perplexity

De acordo com Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com: "Com o lançamento da Artprice News®, estamos dando um passo histórico. A Artprice by Artmarket, líder mundial em bases de dados do mercado de arte há quase 30 anos, está agora se tornando a principal agência global de notícias diáriassobre arte e o mercado de arte. Essa abordagem dupla — dados confiáveis e informação contínua — nos dá uma posição única para apoiar a transformação do mercado de arte na era da inteligência artificial."

Monitoramento global abrangente de notícias sobre arte: o poder combinado da Artprice e da Perplexity AI

A capacidade da Artprice by Artmarket de monitorar e documentar todas as notícias globais do mercado de arte se baseia em uma infraestrutura tecnológica altamente sofisticada, resultado de uma aliança estratégica entre suas bases de dados históricas, sua intranet proprietária conectada a 7.200 casas de leilão parceiras em todo o mundo e, agora, além de seu próprio serviço de IA proprietário, os recursos de busca em tempo real da Perplexity AI. Combinando a Intuitive ArtMarket® AI da Artprice e sua aplicação Blind Spot AI® com a Perplexity AI, nosso mais recente bot de IA agora é superior, em muitos aspectos, ao Google, graças à qualidade dos prompts proprietários (vários milhares) que compõem seu núcleo.

Artprice News: cobertura global 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 122 países e 11 idiomas

Esse lançamento estratégico representa uma mudança expressiva de paradigma: a Artprice está migrando de uma programação semanal com sua agência de imprensa ArtMarket Insight® — que continuará ativa — para uma cobertura global contínua e diária com a Artprice News, em 122 países e 11 idiomas, em parceria com sua aliada de longa data, a Cision PR Newswire.

Doravante, os leitores da Artprice News terão acesso gratuito a milhares de análises históricas, artísticas, científicas e econômicas da ArtMarket Insight®, cuja relevância já está amplamente comprovada:

Uma simples inscrição gratuita é tudo o que você precisa para se tornar membro da Artprice e ter acesso à Artprice News. Para uma agência de notícias global como a Artprice News, isso representa uma base editorial enriquecida pelas principais vozes do mercado de arte, conferindo-lhe uma legitimidade editorial incontestável, sustentada por milhares de análises históricas, artísticas, científicas e econômicas da agência de imprensa ArtMarket Insight®.

Graças à Artprice News, a Artprice by Artmarket agora conta com uma ampla base de membros de alta qualidade, onde a transição da adesão gratuita para a assinatura paga ocorre de forma natural.

De fato, a Artprice News apresenta as atualizações mais recentes sobre artistas, incluindo hiperlinks criptografados que direcionam os leitores para as bases de dados da Artprice — incentivando, de forma eficaz, que os membros se tornem assinantes.

Esse poder de distribuição incomparável permite à Artprice by Artmarket alcançar uma audiência global de entusiastas e profissionais, incluindo colecionadores, galerias de arte, casas de leilão, museus, avaliadores, instituições culturais, seguradoras, autoridades aduaneiras e fiscais, consultores jurídicos, instituições financeiras e a mídia internacional — consolidando, assim, seu papel como a principal agência de notícias diária do mundo dedicada ao mercado de arte.

A transformação da Artprice não se limita à escala de sua distribuição. Ela se apoia em uma infraestrutura tecnológica revolucionária que integra suas aplicações proprietárias de IA, Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI®, fruto de décadas de desenvolvimento algorítmico.

Essa IA proprietária — desenvolvida para a Artprice e a Artprice News — aproveita um volume massivo de dados provenientes de suas 180 bases de dados vetoriais exclusivas. Os algoritmos da Artprice são capazes de analisar bilhões de registros anonimizados, dezenas de milhões de obras de arte e identificar tendências artísticas extremamente complexas e transversais que escapam aos olhares do mundo acadêmico, institucional e comercial.

Para monitorar dezenas de milhares de eventos diários específicos da arte e de seu mercado, a Artprice News conta com a Perplexity AI, que permite identificar com precisão o que o usuário precisa, graças aos milhares de prompts altamente incisivos gerados por sua IA proprietária, a Intuitive ArtMarket®.

Essa sinergia permite alcançar um nível de cobertura informacional que agora se enquadra na categoria de "certeza científica", em vez de "alta probabilidade"

A Perplexity AI, unanimemente considerada uma das mais avançadas e poderosas ferramentas de busca generativa com recuperação aumentada do mundo, indexa continuamente centenas de bilhões de páginas da web por meio de sua infraestrutura global.

Sua tecnologia híbrida de indexação, impulsionada por Inteligência Artificial, garante um frescor excepcional das informações graças a um módulo de compreensão de conteúdo com IA, que gera e aprimora a lógica analítica em tempo real num processo de autoaperfeiçoamento, alimentado pelo retorno de milhões de consultas a cada hora.

Em 2024, a plataforma registrou mais de 650 milhões de consultas, demonstrando uma ampla adoção por parte de profissionais que exigem informações precisas e verificáveis. A capacidade de processamento da Perplexity AI baseia-se no uso dinâmico de diversos modelos de linguagem de larga escala — GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini e Grok — permitindo uma adaptação ideal à natureza e à hipercomplexidade de cada prompt vertical da Artprice, dentro de sua profunda integração operacional.

A abordagem científica e a profunda integração operacional entre a Artprice e a Perplexity AI estão em plena sintonia com a ambição nacional das autoridades francesas de posicionar a França como a terceira potência mundial em Inteligência Artificial, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, encarnando uma convergência única entre o saber histórico e os recursos tecnológicos de ponta.

Essa associação faz parte do plano estratégico da Artprice para 2025–2030 e prevê integrações progressivas e aprofundadas entre suas 180 bases de dados proprietárias — incluindo as tecnologias de IA Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI® — com os recursos avançados e em constante evolução de busca global da Perplexity AI, incluindo seu navegador agêntico Comet®.

Em termos concretos, essa infraestrutura permite à equipe editorial da agência global de notícias Artprice News e da ArtMarket Insight® — composta por redatores especializados, jornalistas investigativos, historiadores da arte e econometristas — monitorar, em tempo integral, todos os eventos macro e microeconômicos do mercado de arte.

Assim, a Artprice News cobre, entre outras coisas, exposições internacionais em museus, feiras de arte, movimentos econômicos e financeiros nos mercados primário e secundário de arte, nomeações institucionais, descobertas de obras, avaliações controversas, vazamentos de informações de mercado e evoluções jurídicas e fiscais que afetam regularmente o mercado de arte em todo o mundo.

A cobertura geográfica global da Perplexity AI — com uma presença particularmente forte nos EUA (22,50% do tráfego), na Europa (13,84% do tráfego) e em mais de 120 outros países — garante uma diversidade de fontes e perspectivas que nenhum sistema centralizado poderia igualar.

A experiência editorial humana continua sendo o crivo decisivo e a garantia de qualidade.

Cada artigo publicado pela Artprice News é fruto de um trabalho aprofundado de seus editores, jornalistas, historiadores e econometristas, que utilizam a Perplexity AI em conjunto como ferramenta abrangente de monitoramento e documentação, recorrendo às bases de dados que compõem os fluxos de notícias da Artprice. Eles aplicam consistentemente seu julgamento crítico, conhecimento do setor e rigor analítico para produzir conteúdo editorial original e contextualizado, enriquecido pelos 28 anos de expertise da Artprice como líder mundial em informação sobre o mercado de arte.

Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com, sempre afirmou que "não pode haver Inteligência Artificial sem inteligência humana", e a Artprice acredita firmemente que esse princípio deve orientar o uso responsável e esclarecido dessas tecnologias a serviço da excelência jornalística.

O círculo virtuoso da indexação global: como a Artprice News, a PR Newswire e a Perplexity AI estão criando o melhor ecossistema de informação possível para o mercado de arte.

A profunda aliança operacional entre a Artprice News, sua parceira histórica PR Newswire (Cision) e a Perplexity AI cria um ecossistema de informação sem precedentes, baseado em um círculo estratégico virtuoso de indexação, disseminação e valorização editorial que beneficia simultaneamente os três atores e, acima de tudo, os usuários finais em todo o mundo.

Essa sinergia baseia-se em uma arquitetura técnica sofisticada que garante que as notícias do mercado de arte — produzidas diariamente pelas equipes da Artprice News — alcancem visibilidade global ideal, ao mesmo tempo em que alimentam os recursos de busca da Perplexity AI com conteúdo de referência excepcional, respeitando os direitos autorais da Artprice News.

Com quase 30 anos de experiência, a Artprice by Artmarket consolidou-se como a principal fonte global de informações sobre o mercado de arte. Sua força se encontra em fundamentos únicos e incomparáveis:

- Mais de 35 milhões de resultados de leilões e índices cobrindo mais de 890.000 artistas

- O maior arquivo documental do mundo (pertencente à Artprice): 210 milhões de imagens e gravuras de obras de arte provenientes de manuscritos e catálogos de leilões de 1700 até os dias atuais

- Uma rede global de 7.200 casas de leilões parceiras atualiza continuamente suas bases de dados por meio de sua Intranet dedicada, alcançando mais de 9,3 milhões de membros em todo o mundo.

Esta posição única no Mercado Global de Arte foi reconhecida, entre outras distinções, por um estudo de reputação realizado durante o 36º Congresso do Comité Internacional de História da Arte (CIHA, Lyon 2024), onde a Artprice foi classificada como a fonte de informação do mercado de arte Top of Mind entre mais de 1.000 participantes de 60 países.

Inteligência Artificial no coração de uma revolução editorial

A transformação da Artprice não se limita à escala de sua distribuição. Ela se baseia em uma infraestrutura tecnológica revolucionária que integra suas aplicações proprietárias de IA, Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI®, fruto de décadas de desenvolvimento algorítmico.

Essa IA proprietária, desenvolvida para a Artprice News com o objetivo de otimizar seus fluxos verticais de notícias (entre outros usos) e estruturada com dados altamente sofisticados da Perplexity AI, aproveita um volume massivo de informações provenientes de suas 180 bases vetoriais proprietárias. Os algoritmos da Artprice são capazes de analisar bilhões de registros anonimizados, dezenas de milhões de obras de arte e identificar tendências artísticas extremamente complexas e transversais que escapam aos mundos acadêmico, institucional e comercial.

Tokenização de dados históricos para o Relatório Anual do Mercado de Arte 2026 da Artprice

A Artprice possui a maior coleção mundial de manuscritos e catálogos de leilões, datando de 1700 até os dias atuais. Avaliado por um especialista de renome em 2025, esse acervo único foi estimado em 43 milhões de euros e é o equivalente, para o mercado de arte, à Grande Biblioteca de Alexandria, representando um patrimônio excepcional que está sendo atualmente integrado à sua IA proprietária, Intuitive ArtMarket®, com a tokenização sistemática das informações históricas, notadamente em preparação para o 32º Relatório Anual da Artprice sobre o Mercado Global de Arte, previsto para publicação em março de 2026.

Esse processo de tokenização já foi concluído para 18 milhões de imagens de alta qualidade, todas analisadas e anotadas por historiadores e especialistas da Artprice, contribuindo para um corpus único de informações históricas que permite aos nossos usuários fiéis descobrir dimensões novas e até então inexploradas do mercado de arte.

Reconhecimento institucional e nossa visão para 2025–2030

A Artprice by Artmarket foi premiada duas vezes com o selo de "Empresa Inovadora" pelo Banco Público de Investimento da França (BPI). A empresa almeja conquistar um terceiro prêmio em 2026, confirmando sua liderança em inovação tecnológica aplicada ao mercado de arte.

Na Cúpula Mundial para a Ação em Inteligência Artificial, realizada na França em fevereiro de 2025, a Artprice apresentou seu plano estratégico para 2025–2030, que posiciona a empresa como líder global em IA voltada para informações do mercado de arte. Esse roteiro prevê o desenvolvimento de múltiplos sistemas de IA altamente especializados e energeticamente eficientes, cada um adaptado a um dos departamentos da Artprice, criando assim um ecossistema de IA sem precedentes em seu setor.

Infraestrutura global da PR Newswire: 122 países, 11 idiomas: uma rede incomparável

Após 28 anos de colaboração com a PR Newswire (Cision) na distribuição de seus comunicados de imprensa, o lançamento da Artprice News em 122 países e 11 idiomas depende principalmente da infraestrutura global da PR Newswire, a maior rede de distribuição de comunicados de imprensa do mundo há mais de 70 anos. Esse poder de distribuição se baseia em fundamentos técnicos e relacionais incomparáveis no setor:

Uma rede global de mídia com mais de 500.000 pontos de difusão.

A PR Newswire conta com a maior rede de distribuição do mundo, abrangendo mais de 440.000 redações, canais de notícias e assinantes profissionais. Essa rede inclui parcerias diretas com as principais agências de notícias do mundo, como AFP, DPA, Associated Press, Reuters e Bloomberg, garantindo a redistribuição completa das notícias por meio da plataforma. Essas notícias são então disseminadas para mais de 8.000 sites de notícias, incluindo o Yahoo! Finance, Google News, MSN, Wall Street Online e centenas de outras plataformas de notícias com alto tráfego.



Cobertura linguística e geográfica completa.

Ao contrário de outros serviços de distribuição limitados a poucos mercados, a PR Newswire cobre mais de 122 países e 11 idiomas, permitindo que a Artprice — e agora a Artprice News — divulgue suas análises e notícias nos 11 idiomas estratégicos do mercado global de arte há 28 anos: francês, inglês, espanhol, alemão, italiano, português, chinês, japonês, coreano, árabe e russo. Esse recurso multilíngue é essencial para alcançar colecionadores, instituições e profissionais em seus idiomas nativos, desde o Golfo Pérsico até a região Ásia-Pacífico, e da América Latina à Europa Oriental.



Alertas em tempo real para mais de 440.000 redações, sites, canais ao vivo, jornalistas e 270.000 blogueiros e influenciadores.



Cada notícia publicada pela Artprice ao longo de mais de 28 anos — e agora pela Artprice News via PR Newswire — é instantaneamente notificada a mais de 710.000 jornalistas, redações, blogueiros e influenciadores listados na base de dados proprietária da Cision, segmentada por quase 200 setores e áreas de especialização.



Esses profissionais da mídia são alertados em tempo real por meio da plataforma PRNewswire For Journalists (PRNJ), de acordo com seus critérios de seleção personalizados (tema, país, idioma, setor). Para o mercado de arte, isso significa que cada anúncio de venda recorde, cada tendência emergente e cada nomeação institucional identificada pela Artprice News chega imediatamente a jornalistas especializados na mídia de arte, às seções de cultura dos jornais nacionais, às revistas de luxo e às publicações financeiras internacionais.

Excelência em SEO e indexação com tecnologia de IA: a supremacia técnica da PR Newswire

Além da disseminação humana, a infraestrutura técnica da PR Newswire garante visibilidade excepcional nos mecanismos de busca tradicionais e nos novos mecanismos de busca aprimorados por IA criando a ponte essencial com a Perplexity AI e seus usuários.

Liderança absoluta em SEO e busca por IA:

Uma análise independente exaustiva conduzida pela Semrush (considerada a melhor suíte de software de SEO por 35% de seus clientes da S&P 500) em outubro de 2025 demonstrou a dominância esmagadora da PR Newswire sobre todos os seus concorrentes em áreas críticas de visibilidade digital.

Esse desempenho técnico explica por que os comunicados da Artprice News, uma vez distribuídos via PR Newswire, se beneficiam de indexação rápida, posicionamento otimizado e visibilidade sustentada nos resultados de busca. Os comunicados de imprensa da Artprice desde 1999 — e agora também da Artprice News — distribuídos via PR Newswire, aparecem com frequência nos trechos em destaque do Google, Google News e Google Discover, aumentando expressivamente sua visibilidade orgânica.

Há mais de 28 anos, a Artprice vem construindo e expandindo pacientemente sua rede global, com milhares de horas dedicadas por suas equipes e pelas da Cision PR Newswire.

O conteúdo da Artprice News, focado no mercado de arte — uma área classificada como YMYL (Your Money, Your Life), na qual a precisão das informações é crucial para decisões financeiras de colecionadores e investidores — se beneficia de um impulso considerável em autoridade e credibilidade simplesmente por estar associado à plataforma PR Newswire.

Perplexity AI: indexação em tempo real e acesso gratuito aos comunicados da Artprice News

É justamente essa excelência em SEO, a distribuição multicanal e a autoridade editorial que tornam os comunicados da Artprice News especialmente atraentes para mecanismos de busca aprimorados por IA, como o Perplexity AI.

Indexação híbrida possibilitada pela Perplexity AI

Ao contrário dos modelos tradicionais de IA generativa, que dependem exclusivamente de dados pré-treinados (frequentemente desatualizados), a Perplexity AI realiza buscas na web em tempo real utilizando sua infraestrutura de indexação híbrida com IA.

Essa atualidade informacional é excepcional: quase 780 milhões de buscas mensais, garantindo acesso às informações mais recentes, incluindo os comunicados da Artprice News publicados há apenas alguns minutos, imediatamente disponíveis aos seus usuários.



Critérios de seleção e citação da Perplexity AI.

Quando confrontada com uma consulta do usuário, a Perplexity AI não se limita a encontrar páginas relevantes: ela seleciona, prioriza e cita as fontes que considera mais confiáveis e relevantes.

Autoridade Superior de Domínio: a Perplexity AI prioriza fontes provenientes de domínios de alta autoridade. Artprice.com, Artmarket.com e PRNewswire.com, com sua autoridade excepcional demonstrada pela Semrush (mais domínios de referência do que todos os seus concorrentes), se beneficiam de um "authority score" que automaticamente posiciona seu conteúdo de forma favorável.





Confiabilidade e verificabilidade das fontes: estudos sobre a Perplexity AI demonstram que ela favorece exclusivamente fontes acadêmicas, institucionais e jornalísticas reconhecidas. A Artprice, com seus 28 anos de autoridade global no mercado de arte e suas 180 bases de dados proprietárias e reconhecidas, corresponde perfeitamente ao perfil de uma fonte extremamente confiável que a Perplexity AI naturalmente procura.

Acesso gratuito da Perplexity AI aos comunicados da Artprice News: uma estratégia vencedora

Para a Perplexity AI: acesso a conteúdo excepcionalmente autoritativo, constantemente atualizado, cobrindo um campo especializado (o mercado de arte) com expertise incomparável. Os comunicados da Artprice News permitem que a Perplexity AI — respeitando os direitos autorais da Artprice — responda de forma precisa, confiável e atualizada às dezenas de milhares de consultas diárias sobre leilões, recordes de vendas, tendências artísticas, grandes exposições e a economia do mercado de arte. A Perplexity AI pode, assim, oferecer aos seus usuários informações de nível mundial, gratuitamente, o que aprimora a qualidade de seu serviço e a fidelidade de seus 300 milhões de usuários ativos, incentivando-os a assinar a Artprice, especialmente por meio de seu navegador agente Comet®.

Para os usuários da Perplexity AI: quando um usuário faz uma pergunta relacionada ao mercado de arte – como "Quais são os recordes recentes de vendas de Basquiat?", ou "Quais são as principais tendências do mercado de arte contemporânea em 2025?", ou ainda "Quem ganhou o Prêmio Marcel Duchamp neste ano?" – A IA irá sistematicamente analisar, selecionar e citar os comunicados da Artprice News distribuídos via PR Newswire, já que estes representam as fontes mais autoritativas, atualizadas e confiáveis disponíveis na web. Os usuários, assim, se beneficiam de respostas de qualidade excepcional, provenientes do líder mundial em informações sobre o mercado de arte, com citações clicáveis que lhes permitem acessar diretamente os comunicados completos para aprofundar suas pesquisas.

Para a Artprice News: cada citação feita pela Perplexity AI representa uma validação editorial pela IA sinalizando para centenas de milhões de usuários mensais que a informação autoritativa sobre o mercado de arte provém da Artprice. Essa enorme visibilidade, combinada com os backlinks de qualidade gerados pelas citações (tanto dentro da interface da Perplexity AI quanto em artigos de jornalistas que utilizam a Perplexity AI e seu navegador agente Comet® em suas pesquisas), cria um círculo virtuoso de reputação e autoridade.

Distribuição global via PR Newswire → indexação otimizada pelo Google, Bing e outros mecanismos de busca tradicionais + alertas para 710.000 jornalistas. Excelente desempenho em SEO → alta visibilidade nas buscas orgânicas + indexação prioritária pela Perplexity AI. Citações frequentes pela Perplexity AI → enorme exposição a mais de 100 milhões de usuários mensais + tráfego qualificado para as notícias completas. Tráfego e engajamento altamente qualificados → novos assinantes em potencial para serviços baseados em assinatura Artprice mais maior autoridade de domínio. Aumento da autoridade → citações ainda mais frequentes pela Perplexity AI e cobertura midiática acumulada → o círculo virtuoso se perpetua e se amplifica.

Evidência do círculo virtuoso: medidas de desempenho e validação empírica

Esse círculo virtuoso não é teórico: ele é medido, documentado e quantificado por dados independentes:

12.600 menções na mídia em 6 meses: um estudo de caso publicado pela Cision PR Newswire demonstra que a Artprice obteve mais de 12.600 menções na mídia mundial em apenas seis meses graças à sua distribuição via PR Newswire, com quem é parceira preferencial desde 1999, um número excepcionalmente elevado que comprova o uso massivo de seu conteúdo pela imprensa internacional.

O dobro de menções em buscas com IA: a PR Newswire gera duas vezes mais menções em pesquisas assistidas por IA do que seus concorrentes, confirmando empiricamente que o conteúdo distribuído por meio dessa plataforma – incluindo os comunicados da Artprice – desfruta de máxima visibilidade em mecanismos de busca como a Perplexity AI.

Maior tráfego qualificado: estudos sobre o comportamento do usuário mostram que o tráfego da Perplexity AI tem tempo de sessão e engajamento acima da média, pois os usuários chegam já convencidos da relevância e confiabilidade da fonte citada.

Crescimento exponencial da Perplexity AI: passando de 650 milhões de consultas anuais em 2024 para 780 milhões de consultas mensais em 2025, e alcançando uma valorização de US$ 9 bilhões após apenas três anos de existência, a Perplexity AI está se consolidando como o terceiro maior ecossistema global de busca, ampliando de forma multiplicada o potencial de exposição da Artprice News.

Um triângulo de excelência dedicado a fornecer informações autoritativas sobre o Mercado de Arte

Em conclusão, o ecossistema formado pela Artprice News (28 anos de expertise editorial e sua IA proprietária), pela PR Newswire (infraestrutura global e excelência em SEO) e pela Perplexity AI (indexação em tempo real e busca potencializada por IA) constitui um modelo único no setor da informação.

Um triângulo altamente virtuoso:

Ao permitir que a Perplexity AI tenha acesso livre aos seus comunicados, a Artprice News não está praticando filantropia; a empresa está investindo estrategicamente em sua posição como fonte de referência global citada pela Inteligência Artificial, garantindo que todo profissional, colecionador, investidor ou entusiasta da arte que consulte uma aplicação de IA sobre questões relacionadas ao mercado de arte receba uma resposta citando a Artprice by Artmarket como fonte de autoridade mundial. Essa visibilidade excepcional inevitavelmente se traduzirá em um crescimento nas assinaturas pagas dos serviços da Artprice.

Centenas de milhões de usuários em todo o mundo – seja utilizando Google, Bing, Perplexity AI ou outras plataformas – passam assim a ter acesso às informações mais confiáveis, atualizadas e completas sobre o mercado de arte, exclusivamente fornecidas pela Artprice.

Esse posicionamento – impossível de ser reproduzido por concorrentes que não possuem a expertise histórica da Artprice, a prática e o conhecimento da infraestrutura da PR Newswire e o domínio dos novos motores de busca baseados em IA – constitui uma vantagem competitiva decisiva para a década de 2025-2035, período em que a busca por informações migrará massivamente para interfaces conversacionais impulsionadas por Inteligência Artificial e navegadores agênticos.

