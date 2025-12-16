O roteiro para proteger seu próprio domínio digital já está disponível

A ICANN lança o Guia de 2026, Outros Recursos para apoiar as organizações que planejam solicitar novas extensões de domínio em abril de 2026

LOS ANGELES, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Internet está em constante evolução – transformando-se e mudando à medida que os usuários desenvolvem novas tecnologias e plataformas para conexão, aprendizado e oportunidade. As empresas e outras entidades terão uma rara chance de fazer parte da próxima fase dessa evolução quando a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) começar a aceitar solicitações de novas extensões de domínio no próximo ano. Isso significa que empresas e organizações podem se inscrever para ter extensões de domínio personalizadas – também conhecidas como domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs). Um gTLD é a parte de um endereço da Internet que vem após o último ponto.

Hoje, a ICANN publicou o Guia do Candidato oficial para o Programa de Novos gTLDs: Rodada 2026, com abertura prevista para 30 de abril de 2026. O guia é o manual oficial para qualquer entidade – marcas, comunidades, cidades – que queira se inscrever para um gTLD. Ele fornece às partes interessadas as perguntas, requisitos e processos de inscrição para liderar os leitores por meio dos processos de envio e avaliação da inscrição.

Novos gTLDs apresentam uma oportunidade única para empresas, comunidades, regiões e organizações fortalecerem sua presença digital. Uma extensão de domínio personalizada, como .brand ou .city, é uma ferramenta poderosa para aumentar a visibilidade, construir a confiança do consumidor e promover a inovação como parte de uma presença ou estratégia digital. A Rodada 2026 de novos gTLDs também expandirá o número de Nomes de Domínio Internacionalizados, que estarão disponíveis em mais de duas dúzias de scripts, representando mais de 300 idiomas usados em todo o mundo.

Os novos gTLDs são gerenciados por operadores de registro, que desempenham um papel fundamental no ecossistema da Internet. Como organização sem fins lucrativos responsável pela coordenação do sistema global de nomes de domínio da Internet, a ICANN desenvolveu um processo abrangente para avaliar e aprovar os operadores de registro.

"É importante que os novos solicitantes de gTLDs estejam preparados para a avaliação da sequência de gTLDs que desejam solicitar, bem como todas as avaliações aplicáveis, incluindo recursos financeiros e operacionais", disse o presidente e CEO da ICANN, Kurtis Lindqvist. "O Guia do Candidato informa exatamente o que é necessário e o ajuda a navegar no processo."

O Guia do Candidato da Rodada 2026 está disponível em inglês; uma versão em HTML estará disponível antes do final de janeiro de 2026. A ICANN fornecerá traduções do guia em árabe, chinês, francês, russo e espanhol no máximo dois meses antes da abertura da Rodada 2026, conforme exigido pelas recomendações de políticas desenvolvidas pela comunidade.

Novos recursos disponíveis para preparar os candidatos

A ICANN oferece muitos recursos para ajudar a preparar possíveis candidatos, incluindo webinars, visões gerais dos principais tópicos, perguntas frequentes e outros materiais de suporte. Todos estão disponíveis no site do programa.

A ICANN abrirá o período de envio de inscrições em 30 de abril de 2026 e continuará a publicar recursos adicionais dos candidatos antes da abertura da rodada. Para obter mais informações sobre o Programa de Novos gTLDs: Rodada 2026, visite https://newgtldprogram.icann.org/.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi formada em 1998 como uma corporação de benefício público sem fins lucrativos com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

