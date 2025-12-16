Die Roadmap zur Sicherung Ihrer eigenen digitalen Domain ist jetzt verfügbar

ICANN veröffentlicht Leitfaden für 2026 und weitere Ressourcen zur Unterstützung von Organisationen, die sich im April 2026 um neue Domain-Endungen bewerben möchten

LOS ANGELES, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das Internet entwickelt sich ständig weiter – es wandelt sich und verändert sich, während die Nutzer neue Technologien und Plattformen für Verbindungen, Lernen und Möglichkeiten entwickeln. Unternehmen und andere Einrichtungen werden die seltene Gelegenheit haben, an der nächsten Phase dieser Entwicklung teilzunehmen, wenn die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) im nächsten Jahr mit der Annahme von Anträgen für neue Domain-Endungen beginnt. Dies bedeutet, dass Unternehmen und Organisationen die Registrierung von benutzerdefinierten Domain-Endungen beantragen können, die auch als generische Top-Level-Domains (gTLDs) bezeichnet werden. Eine gTLD ist der Teil einer Internetadresse, der nach dem letzten Punkt folgt.

Heute hat die ICANN den offiziellen Leitfaden für Bewerber für das neue gTLD-Programm: Runde 2026 veröffentlicht, für das voraussichtlich am 30. April 2026 Bewerbungen entgegengenommen werden. Der Leitfaden ist das maßgebliche Handbuch für alle Unternehmen – Marken, Gemeinschaften, Städte –, die sich für eine gTLD bewerben möchten. Es stellt interessierten Parteien die Bewerbungsfragen, Anforderungen und Verfahren zur Verfügung, um sie durch den Bewerbungs- und Bewertungsprozess zu führen.

Neue gTLDs bieten Unternehmen, Gemeinschaften, Regionen und Organisationen eine einzigartige Gelegenheit, ihre digitale Präsenz zu stärken. Eine benutzerdefinierte Domain-Endung wie .brand oder .city ist ein leistungsstarkes Instrument, um die Sichtbarkeit zu verbessern, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und Innovationen als Teil einer digitalen Präsenz oder Strategie zu fördern. Die Runde der neuen gTLDs im Jahr 2026 wird auch die Anzahl der internationalisierten Domainnamen erhöhen, die in mehr als zwei Dutzend Schriften verfügbar sein werden und über 300 weltweit verwendete Sprachen repräsentieren.

Neue gTLDs werden von Registrierungsstellen verwaltet, die eine wichtige Rolle im Internet-Ökosystem spielen. Als gemeinnützige Organisation, die für die Koordination des globalen Domain Name Systems im Internet verantwortlich ist, hat die ICANN einen umfassenden Prozess zur Bewertung und Zulassung von Registrierungsstellen entwickelt.

„Es ist von Bedeutung, dass Antragsteller für neue gTLDs auf die Bewertung der von ihnen beantragten gTLD-Zeichenfolge sowie auf alle anderen erforderlichen Bewertungen, einschließlich der finanziellen und operativen Fähigkeiten, vorbereitet sind", erklärte Kurtis Lindqvist, President und CEO der ICANN. „Der Leitfaden für Bewerber informiert sie genau über die Anforderungen und unterstützt sie bei der Durchführung des Verfahrens."

Der Leitfaden für Bewerber für die Runde 2026 ist in englischer Sprache verfügbar; eine HTML-Version wird bis Ende Januar 2026 verfügbar sein. Die ICANN wird spätestens zwei Monate vor Beginn der Runde 2026 Übersetzungen des Leitfadens in Arabisch, Chinesisch, Französisch, Russisch und Spanisch bereitstellen, wie es in den von der Community entwickelten Richtlinienempfehlungen vorgesehen ist.

Neue Ressourcen zur Vorbereitung von Antragstellern verfügbar

Die ICANN stellt zahlreiche Ressourcen zur Verfügung, um potenzielle Bewerber bei der Vorbereitung zu unterstützen, darunter Webinare , Übersichten zu wichtigen Themen, häufig gestellte Fragen und andere Hilfsmittel. Alle sind auf der Website des Programms zu finden.

Die ICANN wird die Bewerbungsfrist am 30. April 2026 eröffnen und bis zum Beginn der Bewerbungsrunde weitere Ressourcen für Bewerber veröffentlichen. Weitere Informationen zum Programm für neue gTLDs: Runde 2026 finden Sie unter https://newgtldprogram.icann.org/ .

