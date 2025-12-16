Ya está disponible la hoja de ruta para proteger su propio dominio digital

La ICANN publica la Guía 2026 y otros recursos para ayudar a las organizaciones que planean solicitar nuevas extensiones de dominio en abril de 2026

LOS ÁNGELES, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Internet está en constante evolución, transformándose y cambiando a medida que los usuarios innovan en nuevas tecnologías y plataformas para la conexión, el aprendizaje y las oportunidades. Las empresas y otras entidades tendrán una oportunidad única de formar parte de la siguiente fase de esa evolución cuando la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) comience a aceptar solicitudes para nuevas extensiones de dominio el año que viene. Esto significa que las empresas y organizaciones pueden solicitar extensiones de dominio personalizadas, también conocidas como dominios de nivel superior genéricos (gTLD). Un gTLD es la parte de una dirección de Internet que viene después del último punto

Hoy, la ICANN publicó la Guía del solicitante oficial del Programa de nuevos dominios de nivel superior genéricos (gTLD): Ronda 2026, cuya apertura para la recepción de solicitudes está prevista para el 30 de abril de 2026. La guía es el manual oficial para cualquier entidad (marcas, comunidades, ciudades) que desee solicitar un gTLD. Proporciona a las partes interesadas las preguntas, los requisitos y los procesos de solicitud para guiar a los lectores a través de los procesos de presentación y evaluación de solicitudes.

Los nuevos gTLD ofrecen una oportunidad única para que las empresas, comunidades, regiones y organizaciones refuercen su presencia digital. Una extensión de dominio personalizada, como .brand o .city, es una herramienta poderosa para mejorar la visibilidad, generar confianza en los consumidores y fomentar la innovación como parte de una presencia o estrategia digital. La ronda de nuevos gTLD de 2026 también ampliará la cantidad de nombres de dominio internacionalizados, que estarán disponibles en más de dos docenas de scripts, lo que representa más de 300 idiomas utilizados en todo el mundo.

Los operadores de registro gestionan los nuevos gTLD, que desempeñan un papel clave en el ecosistema de Internet. La ICANN, como la organización sin fines de lucro responsable de coordinar el Sistema de nombres de dominio mundial de Internet, ha desarrollado un proceso integral para evaluar y aprobar a los operadores de registros.

"Es importante que los solicitantes de nuevos gTLD estén preparados para la evaluación de la cadena de gTLD que desean solicitar, así como para todas las evaluaciones aplicables, como las capacidades financieras y operativas", afirmó Kurtis Lindqvist, presidente y director ejecutivo de la ICANN. "La Guía del solicitante les indica exactamente lo que se requiere y los ayuda a navegar por el proceso".

La Guía del solicitante de la ronda de 2026 está disponible en inglés. Una versión en HTML estará disponible antes de finales de enero de 2026. La ICANN proporcionará traducciones de la guía al árabe, chino, francés, ruso y español a más tardar dos meses antes de la apertura de la ronda de 2026, tal y como exigen las recomendaciones de políticas elaboradas por la comunidad.

Nuevos recursos disponibles para preparar a los solicitantes

La ICANN ofrece muchos recursos para ayudar a preparar a los posibles solicitantes, entre los que se incluyen seminarios web, resúmenes de temas clave, preguntas frecuentes y otros materiales de apoyo. Todos están disponibles en el sitio web del programa.

La ICANN abrirá el período de presentación de solicitudes el 30 de abril de 2026 y continuará publicando recursos adicionales para los solicitantes en el período previo a la apertura de la ronda. Para más información sobre el Programa de nuevos gTLD: Ronda 2026, visite https://newgtldprogram.icann.org/.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet mundial estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, debe escribir una dirección, un nombre o número, en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrar a cada persona. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se formó en 1998 como una corporación de beneficio público sin fines de lucro, con una comunidad de participantes de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845648/NEW_gTLD_April_2026_13_r__stacked__ID_a7b3c24ef1eb.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

FUENTE ICANN