La hoja de ruta para proteger su dominio digital ya está disponible

LOS ANGELES, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Internet está en constante evolución: se transforma y cambia a medida que los usuarios innovan con nuevas tecnologías y plataformas para la conexión, el aprendizaje y la creación de oportunidades. Las empresas y otras entidades tendrán la excepcional oportunidad de formar parte de la siguiente fase de esta evolución cuando la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) comience a aceptar solicitudes para nuevas extensiones de dominio el próximo año. Esto significa que las empresas y organizaciones pueden solicitar extensiones de dominio personalizadas, también conocidas como dominios genéricos de nivel superior (gTLD). Un gTLD es la parte de una dirección de internet que aparece después del último punto.

Hoy, ICANN publicó la Guía oficial para el Solicitante del New gTLD Program: 2026 Round, cuya recepción de solicitudes está prevista para el 30 de abril de 2026. Esta guía es el manual de referencia para cualquier entidad (marcas, comunidades, ciudades) que desee solicitar un gTLD. Ofrece a los interesados las preguntas, los requisitos y los procesos de solicitud para guiar a los lectores en el proceso de presentación y evaluación de solicitudes.

Los nuevos gTLD representan una oportunidad única para que empresas, comunidades, regiones y organizaciones fortalezcan su presencia digital. Una extensión de dominio personalizada, como .brand o .city, es una herramienta poderosa para mejorar la visibilidad, generar confianza en el consumidor y fomentar la innovación como parte de una presencia o estrategia digital. La Ronda 2026 de nuevos gTLD también ampliará el número de nombres de dominio internacionalizados, que estarán disponibles en más de dos docenas de escrituras, que representan más de 300 idiomas utilizados en todo el mundo.

Los nuevos gTLD son gestionados por operadores de registro, que desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de Internet. Como organización sin ánimo de lucro responsable de coordinar el Sistema de Nombres de Dominio global de Internet, ICANN ha desarrollado un proceso integral para evaluar y aprobar a los operadores de registro.

"Es importante que los solicitantes de nuevos gTLD estén preparados para la evaluación de la cadena de gTLD que desean solicitar, así como para todas las evaluaciones aplicables, incluyendo las capacidades financieras y operativas", declaró el presidente y consejero delegado de ICANN, Kurtis Lindqvist. "La Guía del Solicitante les explica exactamente los requisitos y les ayuda a navegar el proceso".

La Guía del Solicitante de la Ronda de 2026 está disponible en inglés; una versión HTML estará disponible antes de finales de enero de 2026. ICANN proporcionará traducciones de la guía al árabe, chino, francés, ruso y español a más tardar dos meses antes del inicio de la Ronda de 2026, según lo exigen las recomendaciones de políticas desarrolladas por la comunidad.

Nuevos recursos disponibles para preparar a los solicitantes

ICANN ofrece numerosos recursos para ayudar a preparar a los posibles solicitantes, incluyendo webinars, resúmenes de temas clave, preguntas frecuentes y otros materiales de apoyo. Todos están disponibles en el sitio web del programa.

ICANN abrirá el plazo de presentación de solicitudes el 30 de abril de 2026 y seguirá publicando recursos adicionales para los solicitantes en el período previo a la apertura de la ronda. Para obtener más información sobre el Programa de Nuevos gTLD: Ronda 2026, visite https://newgtldprogram.icann.org/.

Acerca de ICANN

La misión de ICANN es ayudar a garantizar una Internet global estable, segura y unificada. Para contactar a otra persona en Internet, es necesario escribir una dirección (un nombre o un número) en un ordenador u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que los ordenadores sepan dónde encontrarse. ICANN ayuda a coordinar y dar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se fundó en 1998 como una organización benéfica pública sin ánimo de lucro con una comunidad de participantes de todo el mundo.

