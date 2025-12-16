《The Roadmap to Securing Your Own Digital Domain》現已發佈

ICANN 發佈 2026 年度指南及其他資源，協助計劃於 2026 年 4 月申請新網域後綴的機構

洛杉磯2025年12月17日 /美通社/ -- 網際網路不斷演進——隨著使用者開創新技術與平台以促進聯繫、學習與機會，也伴隨著變革與蛻變。當 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 明年開始受理新網域後綴申請時，企業及其他實體將獲得難得契機，參與這項演進的下一階段。這意味著企業與機構可申請使用自訂網域後綴——亦即通用頂級域名 (gTLDs)。gTLD 是網際網路位址中最後一個點後面的部分。

今日 ICANN 正式發佈《申請者指南》，針對 最新 gTLD 計劃：2026 年度回合，預計將於 2026 年 4 月 30 日開放申請。本指南是任何實體——品牌、社群、城市——申請通用頂級域名 (gTLD) 的權威手冊，向相關方提供申請問題、要求及流程，引導讀者完成申請提交與評審程序。

新通用頂級域名為企業、社群、地區及組織提供了強化其數碼存在感的獨特契機。自訂網域後綴（例如 .brand 或 .city）作為數碼形象或策略的一部分，是提升能見度、建立消費者信任及促進創新的強大工具。2026 年度回合通用頂級域名 (gTLD) 將擴大國際化域名數量，支援超過二十種文字系統，涵蓋全球超過 300 種語言。

新通用頂級域名由註冊管理機構營運商管理，這些機構在網際網路生態系統中扮演關鍵角色。作為負責協調全球網域名稱系統的非牟利組織，ICANN 已建立一套全面的流程來評估和批准註冊管理機構營運商。

ICANN 主席兼行政總裁 Kurtis Lindqvist 表示：「新通用頂級域名申請者必須為其擬申請的通用頂級域名字串評估作好準備，同時也需準備所有適用的評估項目，包括財務與營運能力評估。《申請者指南》準確地告訴申請者需要什麼，並在過程中協助申請者。」

2026 年度回合的《申請者指南》提供英文版本；HTML 版本將於 2026 年 1 月底前提供。根據社群制定的政策建議要求，ICANN 將於 2026 年度回合啟動前兩個月內，提供阿拉伯文、中文、法文、俄文及西班牙文版本的指南翻譯。

準備申請人的新資源

ICANN 提供多種資源協助潛在申請者進行準備，包括 網路研討會、關鍵主題概述、常見問題解答及其他支援資料。全部都可以在計劃網站上找到。

ICANN 將於 2026 年 4 月 30 日開啟申請提交期，並將在本輪申請啟動前持續發布更多申請者資源。有關新「gTLD 計劃：2026 年度回合」，請瀏覽 https://newgtldprogram.icann.org/

ICANN 簡介
互聯網名稱與數字地址分配機構（ICANN）的使命是協助確保全球網際網路的穩定、安全和統一。想聯絡其他互聯網人士，您需要於電腦或其他裝置輸入網址（名稱或數字）。輸入的地址必須獨一無二，讓電腦清楚知道如何找到每一個人。ICANN 在世界各地協助、協調和支援這些獨一無二的標識符。ICANN 成立於 1998 年，是一家非牟利公益公司，參與者來自世界各地。

