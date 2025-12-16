自身のデジタルドメインを確保するためのロードマップを公開

ICANN、2026年4月の新ドメイン拡張子申請を計画する組織を支援するため、2026年版ガイドブックおよび関連リソースを公開

ロサンゼルス, 2025年12月17日 /PRNewswire/ -- インターネットは、ユーザーがつながりや学び、機会創出のための新たな技術やプラットフォームを生み出し続ける中で、絶えず進化し、変化し続けています。企業やその他の組織は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）が来年、新たなドメイン拡張子の申請受付を開始することで、その進化の次なる段階に参画できる貴重な機会を得ることになります。これは、企業や組織がカスタムドメイン拡張子、すなわちジェネリックトップレベルドメイン（gTLD）の取得を申請できることを意味します。gTLDとは、インターネットアドレスにおいて最後のドットの後に続く部分を指します。

本日、ICANNは、2026年4月30日に申請受付の開始を予定している「新gTLDプログラム：2026年ラウンド」の公式な申請者ガイドブックを公開しました。このガイドブックは、gTLDの申請を希望するブランド、コミュニティ、都市といったあらゆる団体にとっての決定版マニュアルです。関心を寄せる関係者に対し、申請時の設問、要件、プロセスを提示し、申請書の提出から評価プロセスに至るまで読者を導く内容となっています。

新gTLDは、企業、コミュニティ、地域、組織がデジタルプレゼンスを強化するための、他に類を見ない機会を提供します。.brandや.cityのようなカスタムドメイン拡張子は、デジタルプレゼンスや戦略の一環として、可視性の向上、消費者からの信頼構築、そしてイノベーションの促進を実現する強力な手段です。2026年の新gTLDラウンドでは、国際化ドメイン名の数も拡大され、世界中で使用されている300以上の言語を代表する、20種類以上の文字体系で利用可能となります。

新gTLDは、インターネットエコシステムにおいて重要な役割を担うレジストリ運営事業者によって管理されます。インターネットのグローバルなドメインネームシステムの調整を担う非営利組織として、ICANNはレジストリ運営事業者を評価・承認するための包括的なプロセスを策定しています。

「新gTLDの申請者にとって、申請を希望するgTLD文字列の審査に加え、財務面および運用面の能力評価を含む、すべての該当する評価に備えることが重要です」と、ICANN社長兼CEOのKurtis Lindqvist氏は述べています。「申請者向けガイドブックには、求められる要件が明確に示されており、プロセスを円滑に進めるための指針が提供されています。」

2026年ラウンドの申請者向けガイドブックは英語版が公開されており、HTML版は2026年1月末までに提供される予定です。ICANNは、コミュニティにより策定されたポリシー勧告に基づき、2026年ラウンドの開始日の少なくとも2か月前までに、同ガイドブックのアラビア語、中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語による翻訳版を提供します。

申請者の準備を支援する新たなリソースが利用可能に

ICANNは、ウェビナー、主要トピックの概要、よくある質問、その他のサポート資料など、申請を検討する潜在的な申請者の準備を支援するための多様なリソースを提供しています。これらはすべて、プログラムの公式ウェブサイトで利用可能です。

ICANNは2026年4月30日に申請受付期間を開始し、ラウンド開始に向けて、申請者向けの追加リソースを順次公開していく予定です。 新gTLDプログラム：2026年ラウンドの詳細については、https://newgtldprogram.icann.org/ をご覧ください。

ICANNについて

ICANNの使命は、安定した、安全で統一されたグローバルインターネットの確保を支援することです。インターネット接続で他の人に連絡するには、お手元のコンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前または数字）を入力する必要があります。その場合のアドレスは、コンピュータがお互いを見つけられる場所を認識できるよう、一意でなければなりません。ICANNは、世界中で、この一意の識別子を世界中で調整し、サポートする活動を行っています。ICANNは、1998年に非営利公益法人として設立され、世界中から参加するコミュニティを総括しています。

