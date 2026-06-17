O RRS® HA Long Lasting recebeu o prêmio de Melhor Injetável em Revitalização da Pele no AMWC 2026, reforçando a liderança do Skin Tech Pharma Group na categoria Construtor de Pele

BARCELONA, Espanha, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Skin Tech Pharma Group anuncia com orgulho que seu principal injetável, o RRS® HA Long Lasting, foi reconhecido como o Melhor Injetável na categoria Revitalização da Pele no AMWC Aesthetic Medicine Awards 2026, um dos reconhecimentos mais prestigiados da medicina estética.

RRS® HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group RRS® HA Long Lasting awarded as Best Injectable by AMWC 2026.

Desde o seu lançamento em 2021, a RRS® HA Long Lasting se estabeleceu como uma inovação pioneira dentro da emergente categoria Skin Builder. Com mais de 1 milhão de tratamentos realizados em todo o mundo, o produto demonstrou um forte perfil de segurança e desempenho clínico, ajudando a redefinir as abordagens de tratamento estético, combinando a melhoria da qualidade da pele com a restauração da aparência natural.

O prêmio reconhece a contribuição do produto para o avanço da medicina estética regenerativa e reflete a crescente demanda por soluções de tratamento que ofereçam resultados naturais, apoiando a saúde da pele a longo prazo, a qualidade dos tecidos e o envelhecimento gracioso.

"Receber este prêmio é um marco importante para nós e uma prova da força de nossa estratégia de longo prazo. À medida que o cenário da medicina estética continua a evoluir, nossa ambição é liderar por meio do rigor científico, da inovação diferenciada e de uma profunda compreensão das necessidades dos profissionais de saúde. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com a construção de um crescimento sustentável e, ao mesmo tempo, com o avanço dos padrões de atendimento em todo o setor."

Márcio Rodrigues, CEO do Skin Tech Pharma Group

Sobre o RRS® HA Long Lasting – O derradeiro construtor de pele.

Nem um impulsionador da pele nem um preenchedor dérmico, o RRS® HA Long Lasting combina as características mais valorizadas de ambas as categorias em uma única abordagem de tratamento.

RRS® HA Long Lasting é um construtor de pele de ácido hialurônico reticulado, combinado com um tampão protetor de 15 aminoácidos para suportar a estrutura dérmica que aumenta a hidratação, firmeza e textura, proporcionando um efeito de elevação sutil e melhorando as rugas e linhas finas. Ele oferece resultados imediatos e de aparência natural, melhorias progressivas na qualidade da pele e um alto perfil de segurança comprovado. É o primeiro construtor de pele desenvolvido com uma abordagem de ação dupla para abordar o envelhecimento da pele de forma holística, visando a qualidade da pele e a restauração natural do volume facial em um único tratamento.

Graças à sua tecnologia avançada, o tratamento proporciona uma melhoria progressiva na qualidade da pele, promovendo uma aparência mais saudável. Essa abordagem combinada permite que os pacientes saiam da clínica com um efeito visível imediato, enquanto experimentam uma melhora progressiva na qualidade da pele nas semanas seguintes, apoiando resultados de aparência natural e alta satisfação do paciente. Para obter mais informações: LINK

"O uso clínico demonstrou melhorias consistentes na textura, elasticidade e luminosidade geral da pele", observa o Dr. Javed Hussain, líder de opinião do Skin Tech Pharma Group. "Este derradeiro Skin Builder é caracterizado por sua estrutura de ácido hialurônico combinada com uma solução protetora de tampão de aminoácidos. Isso fornece componentes essenciais necessários para a restauração da função dérmica natural, que diminui com a idade. Na prática, os resultados são reprodutíveis, confiáveis e alinhados com as expectativas de segurança estabelecidas, oferecendo um nível de durabilidade normalmente não associado aos impulsionadores de pele tradicionais."

Sobre o Skin Tech Pharma Group: "30 Anos de Inovação"

O Skin Tech Pharma Group S.L.U. é líder global em medicina estética, produzindo dispositivos médicos de alta qualidade com a marca CE e cosmecêuticos avançados. Fundada em 1994 pelo Dr. Philippe Deprez e sediada na Costa Brava, Espanha, é de propriedade privada da Charterhouse Capital Partners e da EXCELSIS. O lançamento do Easy TCA® em 1996 estabeleceu a empresa como pioneira no setor. Com 30 anos de inovação, opera um laboratório interno de última geração com uma equipe global de P&D. A empresa une o desempenho estético ao rigor farmacêutico, oferecendo soluções confiáveis e baseadas em evidências em todo o mundo. Para obter mais informações: LINK

FONTE Skin Tech Pharma Group