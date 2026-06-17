RRS®HA Long LastingがAMWC2026で「肌再生（Skin Revitalization）」部門のBest Injectable賞を受賞し、Skin Tech Pharma Groupのスキンビルダー部門におけるリーダーシップを強化

バルセロナ（スペイン）, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- Skin Tech Pharma Groupは、同社の主力注射剤であるRRS® HA LONG LASTINGが、美容医療分野で最も権威のある賞の1つであるAMWC Aesthetic Medicine Awards 2026の「肌再生（Skin Revitalization）」部門でBest Injectableに選ばれたことを発表しました。

2021年の発売以来、RRS® HA LONG LASTINGは、新興のスキンビルダーのカテゴリーにおいて、先駆的なイノベーションとしての地位を確立しています。世界中で100万件以上の施術実績を誇る本製品は、高い安全性と優れた臨床効果を実証しており、肌の質を向上させるとともに自然な仕上がりを実現することで、美容治療のアプローチを再定義しています。

RRS® HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group RRS® HA Long Lasting awarded as Best Injectable by AMWC 2026.

この賞は、再生美容医療の発展に対する同製品の貢献を称えるものであり、自然な仕上がりを実現しつつ、長期的な肌の健康、組織の質、そして美しい加齢をサポートする治療ソリューションへの需要の高まりを反映したものです。

「この賞を受賞できたことは、私たちにとって重要な節目であり、長期的な戦略の確固たる強さを示すものです。美容医療の分野が進化し続けるなか、私たちは、科学的な厳密さ、他社との差別化を図ったイノベーション、そして医療従事者のニーズに対する深い理解を通じて、業界をリードしていくことを目指しています。今回の受賞は、業界全体の医療水準を向上させながら、持続可能な成長を築き上げるという我々のコミットメントを強化するものです。」

Márcio Rodrigues、Skin Tech Pharma Groupの最高経営責任者（CEO）

RRS® HA Long Lastingについて - 究極のスキンビルダー。

スキンブースターでもダーマフィラーでもないRRS® HA Long Lastingは、1つのトリートメントアプローチのなかで両カテゴリーの最も価値ある特徴を兼ね備えています。

RRS® HA Long Lastingは、架橋ヒアルロン酸を配合したスキンビルダーです。15種類のアミノ酸からなる保護バッファーを組み合わせることで、真皮の構造をサポートし、保湿力、ハリ、肌質を向上させるとともに、自然なリフティング効果をもたらし、シワや小じわを改善します。即効性があり、自然な仕上がりで、肌質が徐々に改善され、高い安全性が証明されています。これは、肌の質と自然な顔のボリュームの回復の両方にアプローチし、1回の施術で肌の老化に包括的に対処する、デュアルアクション方式を採用した初のスキンケア製品です。

この施術は、最先端の技術により、肌の質を徐々に改善し、より健康的な肌へと導きます。このような複合的なアプローチにより、患者は施術直後から目に見える効果を実感してクリニックを後にすることができ、その後数週間にわたって肌の質が徐々に改善していくため、自然な仕上がりと高い患者満足度を実現します。詳細はこちら：リンク

「臨床試験の結果、肌の質感、弾力性、そして全体的な輝きにおいて一貫した改善が確認されています。」と、Skin Tech Pharma GroupのキーオピニオンリーダーであるJaved Hussain医師は指摘しています。「この究極のスキンビルダーは、ヒアルロン酸構造と保護アミノ酸緩衝液の組み合わせを特徴としています。これにより、加齢とともに低下する真皮本来の機能を回復させるために必要不可欠な成分が供給されます。実際、その効果は再現性が高く、信頼性があり、確立された安全基準を満たしているだけでなく、従来のスキンブースターでは通常期待できないほどの耐久性も備えています。」

Skin Tech Pharma Groupの「30年のイノベーション」について

Skin Tech Pharma Group S.L.U.は、美容医療の世界的リーダーであり、CEマークを取得した高品質の医療機器と先進的なコスメシューティカル製品を製造しています。 Philippe Deprez博士によって1994年に設立され、スペインのコスタ・ブラバに拠点を置く同社は、Charterhouse Capital PartnersおよびEXCELSISが所有する非公開企業です。 1996年のEasy TCA®の発売により、当社は業界のパイオニアとしての地位を確立しました。現在、30年のイノベーションを迎え、グローバルな研究開発チームを擁する最先端の社内研究所を運営しています。当社は、美学的な価値と製薬業界の厳格な基準を融合させ、世界中に信頼性の高い、科学的根拠に基づいたソリューションを提供しています。詳細はこちら：リンク

SOURCE Skin Tech Pharma Group