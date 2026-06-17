-RRS® HA Long Lasting galardonado como el mejor inyectable para la revitalización de la piel en AMWC 2026, lo que refuerza el liderazgo de Skin Tech Pharma Group en la categoría de regeneradores de la piel

BARCELONA, España, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Skin Tech Pharma Group se enorgullece en anunciar que su producto inyectable estrella, RRS® HA LONG LASTING, ha sido reconocido como el Mejor Inyectable en la categoría de Revitalización de la Piel en los Premios AMWC de Medicina Estética 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos en medicina estética.

RRS® HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group RRS® HA Long Lasting awarded as Best Injectable by AMWC 2026.

Desde su lanzamiento en 2021, RRS® HA LONG LASTING se ha consolidado como una innovación pionera en la emergente categoría de regeneradores de la piel. Con más de un millón de tratamientos realizados en todo el mundo, el producto ha demostrado un sólido perfil de seguridad y eficacia clínica, contribuyendo a redefinir los enfoques de los tratamientos estéticos al combinar la mejora de la calidad de la piel con una restauración de aspecto natural.

Este premio reconoce la contribución del producto al avance de la medicina estética regenerativa y refleja la creciente demanda de soluciones de tratamiento que ofrezcan resultados naturales a la vez que favorecen la salud de la piel a largo plazo, la calidad de los tejidos y un envejecimiento saludable.

"Recibir este premio representa un hito importante para nosotros y un testimonio de la solidez de nuestra estrategia a largo plazo. A medida que el panorama de la medicina estética continúa evolucionando, nuestra ambición es liderar mediante el rigor científico, la innovación diferenciada y una profunda comprensión de las necesidades de los profesionales de la salud. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con el crecimiento sostenible, al tiempo que impulsamos los estándares de atención en todo el sector".

Márcio Rodrigues, consejero delegado de Skin Tech Pharma Group

Acerca de RRS® HA Long Lasting – El mejor tratamiento regenerador para la piel.

Ni un potenciador cutáneo ni un relleno dérmico, RRS® HA Long Lasting combina las características más valiosas de ambas categorías en un solo tratamiento.

RRS® HA Long Lasting es un regenerador cutáneo de ácido hialurónico reticulado, combinado con una capa protectora de 15 aminoácidos que refuerza la estructura dérmica. Mejora la hidratación, la firmeza y la textura de la piel, a la vez que proporciona un sutil efecto lifting y reduce las arrugas y líneas de expresión. Ofrece resultados inmediatos y de aspecto natural, mejoras progresivas en la calidad de la piel y un perfil de seguridad comprobado. Es el primer regenerador cutáneo desarrollado con un enfoque de doble acción para abordar el envejecimiento de la piel de forma integral, mejorando tanto la calidad de la piel como la restauración del volumen facial natural en un solo tratamiento.

Gracias a su avanzada tecnología, el tratamiento proporciona una mejora progresiva en la calidad de la piel, promoviendo una apariencia más saludable. Este enfoque combinado permite a los pacientes salir de la clínica con un efecto visible inmediato, a la vez que experimentan una mejora progresiva en la calidad de la piel en las semanas siguientes, lo que favorece resultados de aspecto natural y una alta satisfacción del paciente. Para más información: ENLACE

"El uso clínico ha demostrado mejoras consistentes en la textura, elasticidad y luminosidad general de la piel", señaló el Dr. Javed Hussain, Líder de Opinión Clave de Skin Tech Pharma Group. "Este potenciador de la piel definitivo se caracteriza por su estructura de ácido hialurónico combinada con una solución tampón de aminoácidos protectora. Esto proporciona los componentes esenciales necesarios para restaurar la función dérmica natural, que disminuye con la edad. En la práctica, los resultados son reproducibles, fiables y se ajustan a las expectativas de seguridad establecidas, a la vez que ofrecen un nivel de durabilidad que no suele asociarse con los potenciadores de la piel tradicionales".

Acerca de Skin Tech Pharma Group: "30 años de innovación"

Skin Tech Pharma Group S.L.U. es líder mundial en medicina estética, produciendo dispositivos médicos de alta calidad con marca CE y cosmecéuticos avanzados. Fundada en 1994 por el Dr. Philippe Deprez y con sede en la Costa Brava, España, es propiedad privada de Charterhouse Capital Partners y EXCELSIS. El lanzamiento de Easy TCA® en 1996 la consolidó como pionera en el sector. Ahora, celebrando 30 años de innovación, cuenta con un laboratorio propio de vanguardia y un equipo global de I+D. La compañía combina el rendimiento estético con el rigor farmacéutico, ofreciendo soluciones fiables y basadas en la evidencia en todo el mundo. Para más información: ENLACE