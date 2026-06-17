RRS® HA Long Lasting斬獲2026年AMWC皮膚年輕化最佳注射產品大獎，再證Skin Tech Pharma Group在Skin Builder品類的領導地位

2026年6月17日西班牙巴塞羅那 /美通社/ -- Skin Tech Pharma Group自豪地宣布，旗下明星產品RRS® HA LONG LASTING，在2026年AMWC世界美容抗衰老大會美容醫學大獎評選中，榮膺皮膚年輕化（Skin Rejuvenation）最佳注射產品，該獎項是醫美領域極具權威性的重磅榮譽。

自2021年上市以來， RRS ® HA LONG LASTING便成為新興Skin Builder品類的標桿創新產品。 目前該產品在全球臨床應用已超過100萬例，展現出強大的安全性和卓越的臨床效果，產品兼顧膚質改善與自然年輕化效果，重新定義了醫美診療方案。

RRS® HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group RRS® HA Long Lasting awarded as Best Injectable by AMWC 2026.

此次獲獎，既是對該產品推動再生醫美領域發展的肯定，也印證了當下市場日益增長的需求：消費者愈發青睞效果自然、同時可長效維護肌膚健康與組織狀態、助力優雅抗衰的醫美方案。

Skin Tech Pharma Group首席執行官Márcio Rodrigues表示：

「獲得這一獎項對我們來說是一個重要的裡程碑，也印證了集團長期發展戰略的價值。 隨著醫美行業市場格局的不斷發展，我們的目標是通過嚴謹的科學態度、差異化的創新和對醫療專業人員需求的深刻理解來引領行業發展。 這份認可彰顯了我們致力於實現可持續增長，同時提升全行業的診療服務標准的承諾。」

關於RRS® HA Long Lasting —— Skin Builder王牌

RRS® HA Long Lasting既非傳統水光針，也不是皮膚填充劑，它在一款產品中融合了兩類產品的核心優勢。

RRS® HA Long Lasting是一款Skin Builder產品，內含交聯透明質酸以及由15種氨基酸組成的防護緩沖體系，可加固真皮結構，提升肌膚水潤度、緊致度和細膩度，同時實現溫和提拉，改善各類皺紋和細紋。 產品效果立竿見影且自然，膚質還會持續逐步改善，安全性經過大量臨床驗證。 它是首款采用雙重作用機制的Skin Builder產品，可一站式綜合對抗肌膚老化，同步實現膚質改善與自然恢復面部容量。

得益於其先進的技術，該產品能循序漸進地改善膚質，讓肌膚狀態愈顯健康。求美者接受治療後可看到即時效果，後續數周膚質還會持續改善，最終呈現自然狀態，用戶滿意度高。 如需了解更多信息，請訪問：

Skin Tech Pharma Group特邀行業權威專家Javed Hussain博士指出： 「臨床應用表明，該產品可持續改善皮膚質地、彈性和整體光澤度。這款Skin Builder產品以透明質酸搭配氨基酸防護緩沖溶液為核心配方，為恢復隨著年齡增長而衰退的原生皮膚機能提供了必不可少的營養成分。 在實際應用中，其效果穩定可靠，安全性符合行業標准，療效持續時間更是遠超傳統水光針產品。」

關於Skin Tech Pharma Group ： 「30年深耕創新之路」

Skin Tech Pharma Group S.L.U.是全球醫美行業的領軍企業，主營高標准歐盟CE認證的醫療器械和高端藥妝產品。 公司由Philippe Deprez博士於1994年創立，總部位於西班牙布拉瓦海岸，由Charterhouse Capital Partners和EXCELSIS公司全資持有。 1996年推出的Easy TCA ®一舉奠定了公司的行業先驅地位。 如今集團已走過三十載創新歷程，自建前沿實驗室並組建全球研發團隊。企業以醫藥級嚴苛標准打造醫美產品，在全球范圍內提供值得信賴的循證解決方案。 如需了解更多信息，請訪問：https://www.skintechpharmagroup.com/

SOURCE Skin Tech Pharma Group