RRS® HA Long Lasting a reçu le prix du meilleur produit injectable dans le domaine de la revitalisation de la peau lors de l'AMWC 2026, renforçant ainsi le leadership de Skin Tech Pharma Group dans la catégorie des Skin Builder

BARCELONE, Espagne, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Skin Tech Pharma Group est fier d'annoncer que son produit injectable phare, RRS® HA LONG LASTING, a été reconnu comme meilleur produit injectable dans la catégorie Revitalisation de la peau lors des AMWC Aesthetic Medicine Awards 2026, l'une des reconnaissances les plus prestigieuses dans le domaine de la médecine esthétique.

RRS® HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group RRS® HA Long Lasting awarded as Best Injectable by AMWC 2026.

Depuis son lancement en 2021, RRS® HA LONG LASTING s'est imposé comme une innovation pionnière dans la catégorie émergente des Skin Builder. Avec plus d'un million de traitements effectués dans le monde, le produit a démontré un profil de sécurité et de performance clinique solide, contribuant à redéfinir les approches de traitement esthétique en combinant l'amélioration de la qualité de la peau avec une restauration d'apparence naturelle.

Ce prix reconnaît la contribution du produit à l'avancement de la médecine esthétique régénérative et reflète la demande croissante de solutions de traitement qui offrent des résultats naturels tout en favorisant la santé de la peau à long terme, la qualité des tissus et le vieillissement gracieux.

"L'obtention de ce prix est une étape importante pour nous et témoigne de la force de notre stratégie à long terme. Alors que le paysage de la médecine esthétique continue d'évoluer, notre ambition est d'être leader grâce à la rigueur scientifique, à l'innovation différenciée et à une compréhension approfondie des besoins des professionnels de la santé. Cette reconnaissance renforce notre engagement en faveur d'une croissance durable tout en faisant progresser les normes de soins dans l'ensemble du secteur".

Márcio Rodrigues, PDG du groupe Skin Tech Pharma

A propos de RRS® HA Long Lasting - L'ultime bâtisseur de peau.

Ni stimulant cutané ni produit de comblement dermique, RRS® HA Long Lasting combine les caractéristiques les plus appréciées de ces deux catégories en une seule approche de traitement.

RRS® HA Long Lasting est un stimulant cutané à base d'acide hyaluronique réticulé, associé à un tampon protecteur de 15 acides aminés pour soutenir la structure dermique qui améliore l'hydratation, la fermeté et la texture tout en donnant un effet lifting subtil et en améliorant les rides et les ridules. Il offre des résultats immédiats et naturels, des améliorations progressives de la qualité de la peau et un profil d'innocuité élevé et prouvé. Il s'agit du premier stimulateur cutané développé avec une approche à double action pour traiter le vieillissement cutané de manière holistique, en ciblant à la fois la qualité de la peau et la restauration du volume naturel du visage au cours d'un seul traitement.

Grâce à sa technologie avancée, le traitement permet une amélioration progressive de la qualité de la peau, favorisant un aspect plus sain de la peau. Cette approche combinée permet aux patients de quitter la clinique avec un effet visible immédiat et de constater une amélioration progressive de la qualité de la peau au cours des semaines suivantes, ce qui favorise l'obtention de résultats d'apparence naturelle et une grande satisfaction des patients. Pour plus d'informations : LIEN

"L'utilisation clinique a démontré des améliorations constantes de la texture, de l'élasticité et de la luminosité globale de la peau," note le Dr. Javed Hussain, Key Opinion Leader pour Skin Tech Pharma Group. "Cet ultime bâtisseur de peau se caractérise par sa structure d'acide hyaluronique combinée à une solution tampon protectrice d'acide aminé. Il fournit les composants essentiels à la restauration de la fonction dermique naturelle, qui décline avec l'âge. Dans la pratique, les résultats sont reproductibles, fiables et conformes aux attentes en matière de sécurité, tout en offrant un niveau de durabilité qui n'est généralement pas associé aux stimulateurs cutanés traditionnels."

A propos de Skin Tech Pharma Group : "30 ans d'innovation"

Skin Tech Pharma Group S.L.U. est un leader mondial dans le domaine de la médecine esthétique, produisant des dispositifs médicaux de haute qualité marqués CE et des produits cosméceutiques avancés. Fondée en 1994 par le Dr Philippe Deprez et basée à Costa Brava, en Espagne, elle est détenue par Charterhouse Capital Partners et EXCELSIS. Le lancement d'Easy TCA® en 1996 a fait de l'entreprise un pionnier du secteur. Après 30 ans d'innovation, elle dispose d'un laboratoire interne ultramoderne et d'une équipe mondiale de recherche et développement. L'entreprise allie la performance esthétique à la rigueur pharmaceutique, en proposant des solutions fiables et fondées sur des données probantes dans le monde entier. Pour plus d'informations : LIEN