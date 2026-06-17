RRS® HA Long Lasting galardonado como Mejor Inyectable en Revitalización de la Piel en AMWC 2026, lo que refuerza el liderazgo de Skin Tech Pharma Group en la categoría Skin Builder

BARCELONA, España, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Skin Tech Pharma Group se complace en anunciar que su inyectable insignia, RRS® HA Long Lasting, ha sido reconocido como Mejor Inyectable en la categoría de Revitalización de la Piel en los Premios de Medicina Estética AMWC 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos en medicina estética.

RRS® HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group RRS® HA Long Lasting awarded as Best Injectable by AMWC 2026.

Desde su lanzamiento en 2021, RRS® HA Long Lasting se ha establecido como una innovación pionera dentro de la emergente categoría Skin Builder. Con más de 1 millón de tratamientos realizados en todo el mundo, el producto ha demostrado un sólido perfil de seguridad y rendimiento clínico, ayudando a redefinir los enfoques de tratamiento estético combinando la mejora de la calidad de la piel con una restauración de aspecto natural.

El premio reconoce la contribución del producto al avance de la medicina estética regenerativa y refleja la creciente demanda de soluciones de tratamiento que ofrezcan resultados naturales a la vez que apoyan la salud de la piel a largo plazo, la calidad de los tejidos y un envejecimiento elegante.

"Recibir este premio es un hito importante para nosotros y un testimonio de la fortaleza de nuestra estrategia a largo plazo. A medida que el panorama de la medicina estética continúa evolucionando, nuestra ambición es liderar a través del rigor científico, la innovación diferenciada y una comprensión profunda de las necesidades de los profesionales de la salud. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de construir un crecimiento sostenible al tiempo que avanzamos en los estándares de atención en todo el sector ".

Márcio Rodrigues, CEO de Skin Tech Pharma Group

Acerca deRrs ® HA Long Lasting – The Ultimate Skin Builder.

Ni un refuerzo de la piel ni un relleno dérmico, Rrs® HA Long Lasting combina las características más valiosas de ambas categorías dentro de un solo enfoque de tratamiento.

Rrs® HA Long Lasting es un constructor de la piel de ácido hialurónico reticulado, combinado con un tampón protector de 15 aminoácidos para apoyar la estructura dérmica que mejora la hidratación, la firmeza y la textura al tiempo que proporciona un sutil efecto lifting y mejora las arrugas y las líneas finas. Ofrece resultados inmediatos y de aspecto natural, mejoras progresivas en la calidad de la piel y un alto perfil de seguridad comprobado. Es el primer constructor de la piel desarrollado con un enfoque de doble acción para abordar el envejecimiento de la piel de una manera holística, centrándose tanto en la calidad de la piel como en la restauración natural del volumen facial dentro de un solo tratamiento.

Gracias a su avanzada tecnología, el tratamiento proporciona una mejora progresiva en la calidad de la piel, promoviendo una apariencia más saludable de la piel. Este enfoque combinado permite a los pacientes salir de la clínica con un efecto visible inmediato mientras experimentan una mejora progresiva en la calidad de la piel en las semanas siguientes, lo que respalda los resultados de aspecto natural y la alta satisfacción del paciente. Para más información: ENLACE

"El uso clínico ha demostrado mejoras consistentes en la textura, elasticidad y luminosidad general de la piel", señala el Dr. Javed Hussain, líder de opinión clave de Skin Tech Pharma Group. "Este Skin Builder definitivo se caracteriza por su estructura de ácido hialurónico combinada con una solución tampón protectora de aminoácidos. Esto proporciona los componentes esenciales necesarios para la restauración de la función dérmica natural, que disminuye con la edad. En la práctica, los resultados son reproducibles, confiables y están alineados con las expectativas de seguridad establecidas, al tiempo que ofrecen un nivel de durabilidad que no suele asociarse con los potenciadores de la piel tradicionales ".

Acerca de Skin Tech Pharma Group: "30 años de innovación"

Skin Tech Pharma Group S.L.U. es líder mundial en medicina estética, produciendo dispositivos médicos de alta calidad con marca CE y cosmecéuticos avanzados. Fundada en 1994 por el Dr. Philippe Deprez y con sede en la Costa Brava, España, es propiedad privada de Charterhouse Capital Partners y EXCELSIS. El lanzamiento en 1996 de Easy TCA® estableció a la empresa como pionera de la industria. Ahora que cumple 30 años de innovación, opera un laboratorio interno de última generación con un equipo global de investigación y desarrollo. La empresa une el rendimiento estético con el rigor farmacéutico, ofreciendo soluciones confiables y basadas en la evidencia en todo el mundo. Para más información: ENLACE

FUENTE Skin Tech Pharma Group