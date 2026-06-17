RRS® HA 롱래스팅, AMWC 2026에서 피부 재활성화 부문 최우수 주사제 수상… 스킨 테크 파마 그룹의 스킨 빌더 카테고리 선도적 입지 재확인

바르셀로나, 스페인, 2026년 6월 17일 /PRNewswire/ -- 스킨 테크 파마 그룹(Skin Tech Pharma Group)이 자사의 대표 주사제 제품인 RRS® HA 롱래스팅(RRS® HA LONG LASTING)이 미용 의학 분야에서 가장 권위 있는 시상식 중 하나인 AMWC 미용 의학 어워즈 2026(AMWC Aesthetic Medicine Awards 2026)에서 피부 재활성화 부문 최우수 주사제로 선정됐음을 발표했다.

2021년 출시 이후 RRS® HA 롱래스팅은 새롭게 부상하는 스킨 빌더 카테고리 내에서 선구적인 혁신 제품으로 자리매김해 왔다. 전 세계적으로 100만 건 이상의 시술이 이루어진 이 제품은 뛰어난 안전성과 임상적 성능을 입증하며, 피부 질 개선과 자연스러운 회복을 결합한 미용 시술 접근 방식을 재정립하는 데 기여해 왔다.

RRS® HA Long Lasting by Skin Tech Pharma Group RRS® HA Long Lasting awarded as Best Injectable by AMWC 2026.

이번 수상은 재생 미용 의학 발전에 대한 해당 제품의 공헌을 인정하는 것으로, 장기적인 피부 건강, 조직의 품질, 자연스러운 노화를 지원하면서 자연스러운 결과를 제공하는 시술 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있음을 반영한다.

"이번 수상은 우리에게 중요한 이정표이자 장기적 전략의 강점을 입증하는 증거다. 미용 의학 환경이 계속해서 진화하는 가운데, 우리의 목표는 과학적 엄밀함, 차별화된 혁신 및 의료 전문가의 니즈에 대한 깊은 이해를 통해 업계를 선도하는 것이다. 이 인정은 업계 전반의 치료 기준을 높이면서 지속 가능한 성장을 구축하겠다는 우리의 의지를 더욱 확고히 한다."

마르시오 로드리게스(Márcio Rodrigues), 스킨 테크 파마 그룹 최고경영자

RRS® HA 롱래스팅 소개 – 궁극적 스킨 빌더

RRS® HA 롱래스팅은 스킨 부스터도 더말 필러도 아닌, 단일 시술 접근 방식으로 두 범주의 가장 뛰어난 특성을 결합한 제품이다.

RRS® HA 롱래스팅은 가교 결합 히알루론산 스킨 빌더로, 진피 구조를 지지하는 15가지 아미노산의 보호 완충액과 결합해 수분 공급, 탄력 및 피붓결을 개선하는 동시에 은은한 리프팅 효과와 주름 및 잔주름 개선 효과를 제공한다. 이는 즉각적이고 자연스러운 결과, 점진적인 피부 상태 개선 및 검증된 높은 안전성을 제공한다. 단일 시술로 피부 질과 자연스러운 안면 볼륨 회복을 동시에 목표로 두는 이중 작용 접근 방식으로 개발된 최초의 스킨 빌더다.

자사의 첨단 기술 덕분에 이 시술은 피부 상태를 점진적으로 개선해 보다 건강한 피부 외관을 촉진한다. 이러한 복합적 접근 방식을 통해 환자는 시술 직후 병원을 나서며 즉각적인 가시적 효과를 경험하면서 이후 수 주에 걸쳐 피부 상태가 점진적으로 개선되어 자연스러운 결과와 높은 환자 만족도를 달성할 수 있다. 자세한 정보는 이 링크에서 확인할 수 있다.

스킨 테크 파마 그룹의 핵심 의견 리더인 자베드 후세인(Javed Hussain) 박사는 "임상적 사용을 통해 피부 결, 탄력, 전반적인 광채가 일관되게 개선되는 것이 확인됐다"고 밝혔다. 이어 "이 궁극적인 스킨 빌더는 보호 아미노산 완충 용액과 결합한 히알루론산 구조가 특징이다. 이는 노화와 함께 저하되는 자연적인 진피 기능 회복에 필요한 필수 성분을 공급한다. 실제 임상에서 결과는 재현 가능하고 신뢰할 수 있으며 확립된 안전성 기준에 부합하는 동시에, 기존 스킨 부스터에서는 일반적으로 기대하기 어려운 수준의 지속성을 제공한다"고 덧붙였다.

스킨 테크 파마 그룹 소개: '30년의 혁신'

스킨 테크 파마 그룹(Skin Tech Pharma Group S.L.U.)은 고품질 CE 인증 의료기기와 첨단 코스메슈티컬을 생산하는 미용 의학 분야의 세계적 선도업체다. 1994년 필리프 드프레(Philippe Deprez) 박사가 설립했고 스페인 코스타 브라바에 본사를 두고 있는 이 회사는, 현재 차터하우스 캐피탈 파트너스(Charterhouse Capital Partners)와 엑셀시스(EXCELSIS)가 사유하고 있다. 1996년 이지 TCA®(Easy TCA®)의 출시로 업계 선도업체의 입지를 확립했다. 창립 30주년을 맞은 현재, 글로벌 연구개발 팀을 갖춘 최첨단 자체 연구소를 운영하고 있다. 회사는 미용상 성과와 제약 측면의 엄밀함을 연결하며 전 세계에 신뢰할 수 있는 근거 기반 솔루션을 제공하고 있다. 자세한 정보는 이 링크에서 확인할 수 있다.

SOURCE Skin Tech Pharma Group