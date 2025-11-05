Therme Group seleccionado por el gobierno de Singapur para construir el primer destino de bienestar de vanguardia de Asia

Marina South Coast se transformará en infraestructura urbana de próxima generación, promoviendo el bienestar a gran escala, el destino inaugural del Grupo en Asia.

SINGAPUR, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Therme Group, el principal desarrollador y operador mundial de destinos de bienestar de próxima generación, anunció hoy que desarrollará un oasis de bienestar de vanguardia de 1.000 millones de $ S en Singapur, tras la adjudicación de la licitación de ingresos por concepto y precio para una atracción de bienestar en el sitio de Marina South Coastal por parte de la Junta de Turismo de Singapur (STB, por sus siglas en inglés). Esto marca la primera incursión de Therme Group en Singapur, creando el primer proyecto de infraestructura de bienestar social a gran escala de Asia y el destino inaugural del Grupo en la región.

Representación aérea del sitio propuesto de Therme Singapore, que muestra el diseño y el paisaje circundante. Imagen cortesía de Therme Singapore y DP Architects

La oferta ganadora en la licitación describe el desarrollo de un amplio oasis urbano en el sitio costero de 4 hectáreas junto a Marina Barrage y Gardens by the Bay, uno de los muelles más prominentes de Asia. Se prevé que reciba alrededor de 2 millones de visitantes al año cuando alcance su capacidad operativa total, de los cuales aproximadamente la mitad serán visitantes extranjeros.

El desarrollo abarcará su conexión con el mar, integrando el agua, la naturaleza y la arquitectura para avanzar en la salud de la población y llevar el bienestar holístico a la vida urbana cotidiana. Desarrollado en asociación con la galardonada firma multinacional de arquitectura de Singapur DP Architects y Therme ARC (la empresa interna de arquitectura y diseño de Therme Group), el proyecto se concibe como un destino de clase mundial durante todo el año diseñado para reforzar la posición de Singapur como un paraíso de bienestar urbano.

"Therme Group es pionero en el futuro del bienestar a escala mundial", afirmó el Dr. Robert Hanea, fundador y director ejecutivo de Therme Group. "Nuestra propuesta ganadora para el sitio de Marina South Coastal es un honor y un reflejo de nuestra visión compartida de cómo las ciudades pueden integrar el bienestar en la vida cotidiana. En Singapur, estamos creando un destino para residentes y visitantes por igual, un lugar donde el bienestar, la cultura y la naturaleza se unen. Respaldada por décadas de ciencia e innovación, Therme Singapore será una instalación de vanguardia que transformará la vida urbana al hacer que la salud holística sea agradable y accesible para todos ".

"Therme Singapore encarna la visión del bienestar para todos. Crearemos un espacio acogedor que atienda a personas de todas las edades y orígenes, promoviendo una vida saludable, la conexión social y el bienestar de la comunidad. Nos asociaremos con organizaciones y empresas locales para activar los espacios públicos circundantes y hacer de esta otra joya de Marina Bay, un destino de clase mundial que atrae a visitantes de la región y de otros lugares, mostrando a Singapur como líder en bienestar holístico ", dijo Mah Bow Tan, presidente de Therme Group Asia.

A diferencia de los spas o resorts tradicionales, Therme Singapur se construirá como un destino de bienestar completo, arraigado en los pilares centrales de Therme Group: agua y naturaleza, sostenibilidad y diseño, y arte y cultura. La instalación integrará a la perfección piscinas termales, exuberantes paisajes botánicos, instalaciones de arte de clase mundial y tecnología de salud de vanguardia bajo un mismo techo, ofreciendo una experiencia transformadora y restauradora accesible para todos.

Therme Singapore también está diseñado para ser un desarrollo sostenible líder en su clase. La instalación incorporará la tecnología patentada de Therme Group para el reciclaje de agua de alta eficiencia, soluciones de energía sostenible y diseño biofílico avanzado, lo que garantizará que la infraestructura de bienestar y el parque costero adyacente se integren como un oasis verde y azul cohesivo a lo largo de la costa.

La Sra. Jean Ng, directora ejecutiva adjunta del Grupo de Desarrollo de la Experiencia de la Junta de Turismo de Singapur, dice: "Nos complace otorgar esta licitación histórica de atracciones de bienestar a Therme Group Singapore. Nuestra visión es establecer a Singapur como un paraíso de bienestar urbano líder a través de una instalación de clase mundial que ofrezca experiencias de bienestar transformadoras tanto para los visitantes como para los lugareños. Su enfoque del bienestar, que abarca el bienestar físico, mental y emocional, se alinea bien con nuestras áreas de enfoque. En línea con nuestra búsqueda de un turismo de calidad, esta atracción atraerá a los viajeros que buscan experiencias de bienestar, lo que podría aumentar la duración de la estadía y el gasto, al tiempo que brinda a los lugareños las mejores experiencias de bienestar de su clase ".

Acerca de Therme Group

Impulsado por la creencia de que el bienestar debe ser accesible para todos, Therme Group es pionero en el futuro del bienestar a gran escala como el principal desarrollador, propietario y operador de destinos Therme a nivel mundial. Estos oasis de bienestar de vanguardia establecen un nuevo estándar sobre cómo las ciudades incorporan el bienestar a la vida cotidiana al ayudar a las comunidades a reconectarse con la naturaleza, con ellos mismos y entre sí.

Las innovaciones en infraestructura de bienestar de Therme Group se basan en más de 10 divisiones especializadas de primera clase y más de dos décadas de experiencia. La empresa invierte activamente en investigación y desarrollo sobre los beneficios para la salud de los entornos naturales inmersivos. Esta experiencia abarca la arquitectura, la tecnología sostenible, la ciencia del agua, la nutrición, las experiencias de bienestar inclusivas y la programación cultural.

El impacto comprobado de la empresa en hacer que el bienestar sea más accesible se demuestra a través de los destinos emblemáticos Therme Bucharest, el primer destino de bienestar con certificación LEED Platinum, y Therme Erding, que en conjunto reciben a más de 3,5 millones de visitantes al año.

Se están llevando a cabo nuevos desarrollos en Manchester (en construcción), Frankfurt, Toronto, Washington, Dallas, Incheon y Dubai (en desarrollo previo). Para más información, visite: thermegroup.com.

Qué es una terma

Therme by Therme Group es un oasis de bienestar de vanguardia diseñado para hacer que el bienestar sea agradable y accesible para todos, eliminando la exclusividad y el privilegio que a menudo se asocian con las marcas modernas de bienestar. Cada Therme ofrece una amplia gama de experiencias, desde baños termales y tratamientos de spa hasta programas de bienestar y compromiso cultural, todo dentro de entornos inmersivos y sostenibles. Con cientos de miles de pies cuadrados dedicados al bienestar, cada Therme cuenta con piscinas termales y minerales, docenas de saunas y habitaciones húmedas, miles de camas de relajación, una exuberante vegetación que incluye plantas y árboles, bares en la piscina, emocionantes toboganes acuáticos y una variedad de restaurantes. En Therme, puede explorar y definir lo que significa el bienestar para usted.

