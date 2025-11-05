Therme Group choisi par le gouvernement de Singapour pour construire la première destination de bien-être ultramoderne d'Asie

La Marina South Coast sera transformée en une infrastructure urbaine de nouvelle génération, favorisant le bien-être à grande échelle, la première destination du groupe en Asie.

SINGAPOUR, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Therme Group, leader mondial dans le développement et l'exploitation de destinations de bien-être de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui qu'il allait développer une oasis de bien-être ultramoderne d'un milliard de dollars singapouriens à Singapour, suite à l'attribution par le Singapore Tourism Board (STB) de l'appel d'offres de concept et de prix pour une attraction de bien-être sur le site de Marina South Coastal. Il s'agit de la première incursion de Therme Group à Singapour, créant ainsi le premier projet d'infrastructure de bien-être social à grande échelle en Asie et la première destination du groupe dans la région.

Overhead render of the proposed Therme Singapore site, showcasing the layout and surrounding landscape. Image courtesy of Therme Singapore and DP Architects

L'offre retenue dans le cadre de l'appel d'offres prévoit le développement d'une vaste oasis urbaine sur le site de 4 hectares situé au bord de l'eau, à côté de Marina Barrage et de Gardens by the Bay, l'un des fronts de mer les plus en vue d'Asie. Il devrait accueillir environ 2 millions de visiteurs par an lorsqu'il atteindra sa pleine capacité opérationnelle, dont environ la moitié seront des visiteurs étrangers.

Le projet s'appuiera sur son lien avec la mer, intégrant l'eau, la nature et l'architecture pour améliorer la santé de la population et intégrer le bien-être holistique dans la vie urbaine de tous les jours. Développé en partenariat avec DP Architects, cabinet d'architecture multinational primé de Singapour, et Therme ARC (cabinet d'architecture et société de conception interne au groupe Therme), le projet est envisagé comme une destination de classe mondiale, ouverte toute l'année, conçue pour renforcer la position de Singapour en tant que havre de bien-être urbain.

"Therme Group est le pionnier de l'avenir du bien-être à l'échelle mondiale", a déclaré le Dr Robert Hanea, fondateur et PDG de Therme Group. "Notre proposition gagnante pour le site de la Marina South Coastal est un honneur et un reflet de notre vision commune de la manière dont les villes peuvent intégrer le bien-être dans la vie de tous les jours. À Singapour, nous créons une destination pour les résidents et les visiteurs, un lieu où le bien-être, la culture et la nature se rencontrent. S'appuyant sur des décennies de science et d'innovation, Therme Singapore sera une installation de pointe qui transformera la vie urbaine en rendant la santé holistique agréable et accessible à tous".

"Therme Singapore incarne la vision du bien-être pour tous. Nous créerons un espace accueillant qui s'adresse à des personnes de tous âges et de tous horizons, en promouvant un mode de vie sain, des liens sociaux et le bien-être de la communauté. Nous travaillerons en partenariat avec des organisations et des entreprises locales pour animer les espaces publics environnants, , et en faire un nouveau joyau de Marina Bay - une destination de classe mondiale qui attire des visiteurs de la région et d'ailleurs, et qui présente Singapour comme un leader du bien-être holistique", a déclaré Mah Bow Tan, président de Therme Group Asia.

Distinct des spas ou des centres de villégiature traditionnels, Therme Singapore sera construit comme une destination complète de bien-être, ancrée dans les piliers fondamentaux du groupe Therme : L'eau et la nature, le développement durable et le design, et les arts et la culture. L'établissement intégrera de manière transparente des piscines thermales, des paysages botaniques luxuriants, des installations artistiques de classe mondiale et des technologies de santé de pointe sous un même toit, offrant ainsi une expérience transformatrice et réparatrice accessible à tous.

Therme Singapore est également conçu pour être un développement durable de premier plan. L'installation intégrera la technologie propriétaire de Therme Group pour un recyclage de l'eau à haut rendement, des solutions énergétiques durables et une conception biophilique avancée, garantissant que l'infrastructure de bien-être et le parc côtier adjacent sont intégrés comme une oasis verte et bleue cohésive le long du front de mer.

Mme Jean Ng, directrice générale adjointe, Experience Development Group, Singapore Tourism Board, a déclaré : "Nous sommes heureux d'attribuer cet appel d'offres historique pour des attractions de bien-être à Therme Group Singapore. Notre vision est de faire de Singapour un havre de bien-être urbain de premier plan grâce à une installation de classe mondiale qui offre des expériences de bien-être transformatrices pour les visiteurs et les habitants. Leur approche du bien-être - qui englobe le bien-être physique, mental et émotionnel - correspond bien à nos domaines d'intervention. Dans le droit fil de notre quête d'un tourisme de qualité, cette attraction attirera les voyageurs à la recherche d'expériences de bien-être, ce qui pourrait augmenter la durée du séjour et les dépenses, tout en offrant aux habitants de la région des expériences de bien-être de premier ordre.

À propos du groupe Therme

Animé par la conviction que le bien-être doit être accessible à tous, le groupe Therme est le pionnier de l'avenir du bien-être à grande échelle en tant que premier développeur, propriétaire et exploitant de destinations Therme dans le monde. Ces oasis de bien-être ultramodernes établissent une nouvelle norme pour la manière dont les villes intègrent le bien-être dans la vie quotidienne en aidant les communautés à se reconnecter à la nature, à elles-mêmes et les unes aux autres.

Les innovations de Therme Group en matière d'infrastructures de bien-être s'appuient sur plus de 10 divisions spécialisées de premier ordre et sur plus de deux décennies d'expérience. L'entreprise investit activement dans la recherche et le développement sur les bienfaits pour la santé des environnements naturels immersifs. Cette expertise couvre l'architecture, la technologie durable, la science de l'eau, la nutrition, les expériences de bien-être inclusives et la programmation culturelle.

Les destinations phares Therme Bucharest - la première destination de bien-être certifiée LEED Platine - et Therme Erding, qui accueillent ensemble plus de 3,5 millions de visiteurs par an, témoignent de l'impact prouvé de l'entreprise pour rendre le bien-être plus largement accessible.

De nouveaux développements sont en cours à Manchester (en construction), Francfort, Toronto, Washington, Dallas, Incheon et Dubaï (en pré-développement). Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : thermegroup.com .

Qu'est-ce qu'un Therme

Therme by Therme Group est une oasis de bien-être ultramoderne conçue pour rendre le bien-être agréable et accessible à tous, en supprimant l'exclusivité et le privilège souvent associés aux marques de bien-être modernes. Chaque Therme offre une gamme variée d'expériences, depuis les bains thermaux et les traitements de spa jusqu'aux programmes de bien-être et à l'engagement culturel, le tout dans des environnements immersifs et durables. Avec des centaines de milliers de mètres carrés dédiés au bien-être, chaque Therme dispose de piscines thermales et minérales, de dizaines de saunas et de salles humides, de milliers de lits de relaxation, d'une végétation luxuriante comprenant des plantes et des arbres, de bars de natation, de toboggans aquatiques exaltants et d'une variété de restaurants. Chez Therme, vous pouvez explorer et définir ce que le bien-être signifie pour vous.

