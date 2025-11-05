Therme Group、シンガポール政府にアジア初の最先端ウェルビーイング施設建設に選定

Therme Group

05 11月, 2025, 23:13 JST

Marina South Coast は、グループ初のアジア進出先として、大規模なウェルビーイングを推進する次世代の都市インフラへと変貌を遂げます。

シンガポール, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- 次世代のウェルビーイング・デスティネーションの世界的大手開発・運営企業であるTherme Groupは本日、Singapore Tourism Board（STB）によるマリーナ・サウス・コースタル地区のウェルネス・アトラクションのコンセプトおよび価格収益入札の受賞を受け、シンガポールに10億シンガポールドル規模の最先端のウェルビーイング・オアシスを開発すると発表しました。これはTherme Groupにとってシンガポールへの初進出となり、アジア初の大規模社会福祉インフラ・プロジェクトと、同グループにとって同地域初の拠点となります。

入札で落札された計画では、アジア有数のウォーターフロントであるMarina BarrageとGardens by the Bayに隣接する4ヘクタールのウォーターフロントの敷地に、広大な都会のオアシスを開発する計画が概説されています。フル稼働時には年間約200万人の来場者を見込んでおり、そのうち約半数が海外からの来場者となる見込みです。

Overhead render of the proposed Therme Singapore site, showcasing the layout and surrounding landscape. Image courtesy of Therme Singapore and DP Architects
Overhead render of the proposed Therme Singapore site, showcasing the layout and surrounding landscape. Image courtesy of Therme Singapore and DP Architects

この開発は海とのつながりを重視し、水、自然、建築を統合して住民の健康を促進し、都市の日常生活に総合的な幸福をもたらします。このプロジェクトは、シンガポールの受賞歴のある多国籍建築会社DP ArchitectsおよびTherme ARC（Therme Groupの社内建築設計事務所）との提携により開発され、都市型ウェルネスの安息地としてのシンガポールの地位を強化するために設計された、世界クラスの一年中楽しめる目的地となることが想定されています。

「Therme Groupは世界規模でウェルビーイングの未来を切り開いています」とTherme Groupの創設者兼CEOであるRobert Hanea博士は述べています。「マリーナ・サウス・コースタル地区の私たちの提案が優勝したことは光栄であり、都市が日常生活の中にいかにして幸福を組み込むかという私たちの共通のビジョンを反映しています。シンガポールでは、住民と観光客の両方にとっての目的地、つまり健康、文化、自然が融合する場所を創造しています。数十年にわたる科学とイノベーションに支えられたTherme Singaporeは、ホリスティックヘルスを誰もが楽しく利用できるようにすることで、都市生活を変革する最先端の施設となるでしょう。」

「Therme Singaporeは、すべての人にとっての健康というビジョンを体現しています。私たちは、あらゆる年齢や背景の人々に対応し、健康的な生活、社会的なつながり、コミュニティの幸福を促進する、居心地の良い空間を創り出します。「私たちは地域の組織や企業と連携し、周辺の公共空間を活性化させ、ここをマーナベイの新たな宝石とします。地域内外から訪れる人々を惹きつける世界クラスの目的地として、シンガポールが総合的なウェルネスのリーダーであることを示します」と、Therme Group Asiaの会長Mah Bow Tanは述べています。

従来のスパやリゾートとは異なり、Therme SingaporeはTherme Groupの中核となる柱に基づいた完全なウェルビーイングの目的地として建設されます。水と自然、持続可能性とデザイン、芸術と文化。この施設は、温泉プール、緑豊かな植物の景観、世界クラスのアートインスタレーション、最先端の健康技術をひとつ屋根の下にシームレスに統合し、誰もが利用できる変革と回復の体験を提供します。

Therme Singaporeは、クラス最高の持続可能な開発となるようにも設計されています。この施設には、高効率の水リサイクル、持続可能なエネルギーソリューション、高度なバイオフィリックデザインなど、Therme Group独自の技術が組み込まれ、健康インフラと隣接する沿岸公園がウォーターフロントに沿った一体感のある緑と青のオアシスとして統合されます。

Singapore Tourism Board体験開発グループ アシスタント最高経営責任者Jean Ngは、「この画期的なウェルネスアトラクションの入札をサームグループシンガポールに委託できることを嬉しく思います。私たちのビジョンは、訪問者と地元の人々に変革をもたらすウェルネス体験を提供する世界クラスの施設を通じて、シンガポールを主要な都市型ウェルネスの拠点として確立することです。身体的、精神的、感情的な健康を包括した彼らの健康へのアプローチは、私たちの重点分野とよく一致しています。質の高い観光の追求に沿って、このアトラクションは、ウェルネス体験を求める旅行者を引きつけ、滞在期間と支出を増やす可能性があり、同時に地元の人々には最高クラスのウェルネス体験を提供します」と述べています。

詳細については、以下までお問い合わせください。

Farah Aqilah
シニアマネージャー
Tate Anzur
携帯：+65 81630808
メールアドレス：[email protected] 

Adrian Mah
プロジェクトマネージャー
Therme Group Singapore
メールアドレス：[email protected] 

Therme Group について
ウェルビーイングはすべての人に開かれたものでなければならないという信念のもと、Therme Groupは、世界各地のTherme施設の大手開発者、所有者、運営者として、ウェルビーイングの未来を大規模に開拓しています。これらの最先端のウェルビーイング オアシスは、コミュニティが自然、自分自身、そしてお互いと再びつながることを支援することで、都市が日常生活にウェルビーイングを取り入れる方法の新たな基準を確立します。

Therme Groupのウェルビーイング インフラストラクチャのイノベーションは、10を超えるクラス最高の専門部門と20年を超える経験に基づいています。同社は、没入型の自然環境が健康にもたらす利点に関する研究開発に積極的に投資しています。この専門知識は、建築、持続可能なテクノロジー、水科学、栄養、包括的な健康体験、文化プログラミングにわたります。

ウェルビーイングをより広く利用できるようにするという同社の実績ある影響力は、ウェルビーイング施設として初めてLEEDプラチナ認証を受けたTherme BucharestとTherme Erdingという主力施設を通じて実証されており、両施設合わせて年間350万人を超える来訪者を迎えています。

マンチェスター（建設中）、フランクフルト、トロント、ワシントン、ダラス、仁川、ドバイ（開発前）で新たな開発が進行中です。詳細については、thermegroup.comをご覧ください。

Therme とは

Therme GroupのThermeは、現代のウェルネス・ブランドにありがちな排他性や特権性を排除し、ウェルビーイングを誰もが楽しく利用できるようにデザインされた最先端のウェルビーイング・オアシスです。各Thermeは、温浴やスパ・トリートメントからウェルネス・プログラムや文化体験まで、多様な体験を、没入感のある持続可能な環境の中で提供しています。ウェルビーイングに特化した何十万平方フィートもの広さを誇る各Thermeには、温泉やミネラルプール、何十ものサウナやウェットルーム、何千ものリラクゼーションベッド、植物や木々を含む豊かな緑、スイムアップバー、爽快なウォータースライダー、さまざまなレストランがあります。Thermeでは、自分にとってのウェルビーイングとは何かを探求し、定義することができます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2812638/Render_of_Therme_Singapore__1___Image_courtesy_of_Therme_Singapore_and_DP_Architects.jpg

