De regering van Singapore selecteert Therme Group om de eerste ultramoderne welzijnsbestemming van Azië tot stand te brengen

Marina South Coast wordt omgevormd tot een stedelijke infrastructuur van de nieuwe generatie, die welzijn op grote schaal bevordert en de eerste bestemming van de Group in Azië wordt.

SINGAPORE, 5 november 2025 /PRNewswire/ -- Therme Group, de toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar en exploitant van welzijnsbestemmingen van de nieuwe generatie, kondigde vandaag aan dat het een ultramoderne welzijnsoase van S$ 1 miljard gaat ontwikkelen in Singapore, na de toekenning van de Concept & Price Revenue Tender voor een welzijnsattractie op de Marina South Coastal-locatie door de STB (Singapore Tourism Board). Dit is de eerste stap van Therme Group in Singapore, waar het eerste grootschalige infrastructuurproject voor sociaal welzijn in Azië en de eerste bestemming van de Group in deze regio wordt gecreëerd.

Het winnende bod in de aanbesteding schetst de ontwikkeling van een grootse stedelijke oase op het 4 hectare grote terrein aan het water naast Marina Barrage en Gardens by the Bay, een van de meest prominente locaties aan het water van Azië. Wanneer het de volledige operationele capaciteit bereikt, zal het naar verwacht jaarlijks ongeveer 2 miljoen bezoekers verwelkomen, waarvan ongeveer de helft buitenlandse bezoekers.

Het project zal de verbinding met de zee omarmen en water, natuur en architectuur integreren om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en holistisch welzijn in het alledaagse stadsleven te brengen. Het project is ontwikkeld in samenwerking met het bekroonde Singaporese multinationale architectenbureau DP Architects en Therme ARC (het eigen architectenbureau en ontwerpbureau van de Therme Group) en is bedoeld als bestemming van wereldklasse die het hele jaar door geopend is en die de positie van Singapore als stedelijk wellnessoord moet versterken.

"Therme Group is wereldwijd actief als pionier in de toekomst van welzijn," aldus Dr. Robert Hanea, oprichter en CEO van Therme Group. "Ons winnende voorstel voor de Marina South Coastal-locatie is een eer en een weerspiegeling van onze gedeelde visie hoe steden welzijn in het dagelijks leven kunnen integreren. In Singapore creëren we een bestemming voor zowel inwoners als bezoekers - een plaats waar wellness, cultuur en natuur samenkomen. Met de steun van tientallen jaren wetenschap en innovatie wordt Therme Singapore een ultramoderne faciliteit die het stadsleven verandert door holistische gezondheid voor iedereen aangenaam en toegankelijk te maken."

"Therme Singapore belichaamt de visie van wellness voor iedereen. We zullen een uitnodigende ruimte creëren waar mensen van alle leeftijden en alle achtergronden welkom zijn en die een gezonde levensstijl, sociale verbondenheid en het welzijn van de gemeenschap bevordert. We zullen met lokale organisaties en bedrijven samenwerken om de omliggende openbare ruimten nieuw leven in te blazen, en van deze locatie opnieuw een juweel van Marina Bay te maken — een bestemming van wereldklasse die bezoekers uit de regio en daarbuiten aantrekt en Singapore laat zien als leider op gebied van holistische wellness," verklaart Mah Bow Tan, voorzitter van Therme Group Asia.

Therme Singapore onderscheidt zich van traditionele spa's of resorts en wordt als een complete welzijnsbestemming tot stand gebracht, geworteld in de kernpijlers van Therme Group: Water & Natuur, Duurzaamheid & Design en Kunst & Cultuur. De faciliteit zal een naadloze integratie van thermale baden, weelderige botanische landschappen, kunstinstallaties van wereldklasse en geavanceerde gezondheidstechnologie onder één dak zijn en een transformerende en herstellende ervaring bieden die voor iedereen toegankelijk is.

Therme Singapore is ook ontworpen als een toonaangevend, duurzaam ontwikkelingsporject. De faciliteit zal gebruik maken van eigen technologie van Therme Group voor zeer efficiënte waterterugwinning, duurzame energieoplossingen en geavanceerd biofiel design, zodat de welzijnsinfrastructuur en het aangrenzende kustpark als een samenhangende groene en blauwe oase langs de waterkant geïntegreerd worden.

Mevr. Jean Ng, Assistant Chief Executive, Experience Development Group, Singapore Tourism Board, verklaart: "We zijn blij dat we Therme Group Singapore deze opmerkelijke wellnessattractie kunnen gunnen. Onze visie is om van Singapore een toonaangevend stedelijk wellnessparadijs te maken door middel van een faciliteit van wereldklasse die zowel bezoekers als de lokale bevolking transformatieve wellnesservaringen biedt. Hun benadering van wellness – met aandacht voor fysiek, mentaal en emotioneel welzijn – sluit goed bij onze focuspunten aan. In lijn met ons streven naar kwaliteitsvol toerisme, zal deze attractie reizigers aantrekken die op zoek zijn naar wellnesservaringen. Hierdoor kunnen de verblijfsduur en de bestedingen toenemen, terwijl de plaatselijke bevolking de beste wellnesservaringen in haar klasse krijgt."

Over Therme Group

Gedreven door de overtuiging dat welzijn voor iedereen toegankelijk moet zijn, levert Therme Group pionierswerk voor de toekomst van welzijn op grote schaal als 's werelds grootste ontwikkelaar, eigenaar en exploitant van Therme-bestemmingen wereldwijd. Deze ultramoderne welzijnsoases stellen een nieuwe norm voor de manier waarop steden welzijn in het dagelijks leven integreren door gemeenschappen te helpen opnieuw met de natuur, zichzelf en elkaar in contact te komen.

De innovaties van Therme Group op gebied van welzijnsinfrastructuur zijn gebaseerd op meer dan 10 toonaangevende gespecialiseerde afdelingen en meer dan twintig jaar ervaring. Het bedrijf investeert actief in onderzoek en ontwikkeling naar de gezondheidsvoordelen van onderdompelende natuurlijke omgevingen. Deze expertise omvat architectuur, duurzame technologie, waterwetenschap, voeding, inclusieve wellness-ervaringen en culturele programmering.

De bewezen impact van het bedrijf in het breder toegankelijk maken van welzijn wordt aangetoond door de paradepaardjes onder haar bestemmingen zoals Therme Bucharest — de eerste LEED Platinum-gecertificeerde welzijnsbestemming — en Therme Erding, die samen jaarlijks meer dan 3,5 miljoen bezoekers verwelkomen.

Er staan nieuwe ontwikkelingsprojecten op stapel in Manchester (in aanbouw), Frankfurt, Toronto, Washington, Dallas, Incheon en Dubai (in voorontwikkeling). Ga voor meer informatie naar: thermegroup.com .

Wat is een Therme

Therme by Therme Group is een ultramoderne wellnessoase ontworpen om welzijn voor iedereen aangenaam en toegankelijk te maken, zonder de exclusiviteit en privileges die vaak met moderne wellnessmerken worden geassocieerd. Elke Therme biedt een waaier van ervaringen aan, van thermale baden en spabehandelingen tot wellnessprogramma's en culturele betrokkenheid, allemaal in een onderdompelende, duurzame omgeving. Met honderdduizenden vierkante meters gewijd aan welzijn, beschikt elke Therme over thermale en minerale zwembaden, tientallen sauna's en vochtige ruimtes, duizenden relaxatiebedden, weelderig groen met planten en bomen, swim-up bars, fantastische waterglijbanen en een verscheidenheid aan restaurants. Bij Therme kunt u verkennen en zelf bepalen wat welzijn voor u betekent.

