Therme Group 獲新加坡政府選為亞洲首個先進健康養生中心發展商

濱海南海岸將改造為新一代城市基礎設施，大規模提升居民健康，該集團首個亞洲目的地。

新加坡 2025年11月5日 /美通社/ -- Therme Group 是全球領先新一代健康目的地發展商兼營運商，今天宣佈新加坡旅遊局 (STB) 已將濱海南海岸健康景點概念與價格收入招標授予該公司，而該公司將於新加坡發展價值 10 億新元的先進健康綠洲。這標誌著 Therme Group 首次進軍新加坡，創造亞洲首個大型社會健康基礎設施項目，也是該集團首個亞洲目的地。

該招標得標報價概述於濱海灣堤壩與濱海灣花園旁的 4 公頃濱海區上，發展廣闊城市綠洲，而這是亞洲最著名濱海區之一。該景點全面投入營運後，預計每年將接待約 200 萬遊客，當中約一半為海外遊客。

擬建 Therme Singapore 的俯視圖，佈局與周圍景觀示意圖。圖片由 Therme Singapore 與 DP Architects 提供

該發展將充份利用當地與海洋的聯繫，整合海洋、自然與建築，而促進居民健康，並將整體健康帶進日常都市生活。該項目由新加坡的屢獲殊榮跨國建築公司 DP Architects 與 Therme ARC（Therme Group 的內部建築實踐與設計公司）合作發展，期望建設一個世界級兼全年開放的目的地，從而鞏固新加坡作為都市健康天堂的地位。

Therme Group 創辦人兼行政總裁 Robert Hanea 博士表示：「Therme Group 正在全球大規模地引領健康的未來。我們獲得濱海南海岸地塊地點投標是一種榮譽，也體現我們對城市如何能夠整合建康至日常生活的共同願景。在新加坡，我們正在創造一個居民與遊客均嚮往的目的地——一個融合健康、文化與自然的地方。憑藉數十年科學研究與創新成果，Therme Singapore 將是一座最先進設施。它將透過向全部人給予愉快兼容易接近整體健康，從而改變都市生活。」

Therme Group Asia 主席 Mah Bow Tan 表示：「Therme Singapore 體現全部人健康願景。我們將創造一個服務全年齡層和背景人士的溫馨空間，促進健康生活、社交聯繫與社區建康。我們將與當地組織和企業合作，活化週邊公共空間，並創造為另一個濱海灣瑰寶——一個吸引來自當地與其他地區域遊客的世界級目的地，展現新加坡的整體健康領導地位。」

Therme Singapore 有別於與傳統水療中心或度假村，這綜合健康目的地將建基於 Therme Group 的核心支柱：水與自然、可持續發展與設計以及藝術與文化。該設施將於同一地點無縫整合溫泉池、綠草如茵植物環境、世界級藝術裝置與尖端健康科技，而為每個人提供耳目一新兼身心舒爽的體驗。

Therme Singapore 也旨在成為一個領先業界兼可持續發展的設施。該設施將採用 Therme Group 的專利科技，實現高效率水循環利用、可持續發展能源解決方案和先進親生物設計。這確保整合健康基礎設施與鄰近海濱公園，而沿著水岸形成一片和諧的綠色與藍色綠洲。

Singapore Tourism Board 的 Experience Development Group 助理局長 Jean Ng 女士表示：「我們很高興將這項具里程碑意義健康景點投標，批予 Therme Group Singapore。我們的願景是透過世界級設施，建立新加坡為領先都市健康天堂，而為遊客與當地居民提供耳目一新的健康體驗。他們所倡導的健康理念——涵蓋身體、心理和情緒健康——這契合我們的重點範疇。這個景點配合我們對優質旅遊的追求，而將吸引尋求健康體驗的遊客，並有望延長他們的逗留時間和消費金額，同時為當地居民提供一流健康體驗。」

關於 Therme Group

Therme Group 秉持「全部人都應該享有健康」的理念，而作為全球領先 Therme 目的地的發展商、擁有者兼營運商，並正在引領大規模健康生活方式的未來。這些最先進健康綠洲為城市如何融入健康至日常生活樹立新標準，協助社區重新連結自然、自身與彼此。

Therme Group 的健康基礎設施創新，有賴超過 10 個一流專業部門和超過 20 年經驗。該公司積極投資於沉浸式自然環境的健康好處研究與發展。該領域專業知識涵蓋建築、可持續發展科技、水科學、營養、包容健康體驗與文化項目。

該公司為更多人獲得健康上，已取得顯著成就。這體現於旗艦目的地 Therme Bucharest（首個獲 LEED 白金認證的健康目的地）和 Therme Erding，它們每年共接待超過 350 萬名遊客。

曼徹斯特（正在建造）、法蘭克福、多倫多、華盛頓、達拉斯、仁川和杜拜（前期發展）的新發展項目，均現正進行中。如欲查看更多資料，請瀏覽： thermegroup.com 。

何謂 Therme

Therme Group 的 Therme 是先進健康綠洲，專為全部人給予愉快兼容易接近整體健康而設計，並消除現代健康品牌通常帶有的專屬與特權。每個 Therme 均提供豐富體驗（從溫泉浴和水療護理，到健康計劃與文化活動），均於沉浸式兼可持續發展環境中進行。每個溫泉療養中心均數十萬平方英尺空間兼致力健康，設有溫泉和礦物池、數十間桑拿房與蒸汽房、數千張休閒床、綠草如茵環境（包括植物和樹木）、池畔酒吧、刺激水滑梯與各種餐廳。在 Therme，您可探索和定義您的健康意義。

