O Tribunal Superior de Quebec autoriza uma ação coletiva de valores mobiliários contra a Bombardier Inc. e seu ex-CEO e CFO

MONTREAL, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O escritório de advocacia FAGUY & CO. A BARRISTERS AND SOLICITORS INC. anuncia que, em 24 de maio de 2024, o Tribunal Superior de Quebec autorizou uma ação coletiva de valores mobiliários a prosseguir contra a Bombardier Inc. e seu ex-CEO e CFO, Alain Bellemare e John Di Bert, nos Arquivos do Tribunal nº 500-06-000977-195. O mérito das reivindicações na ação coletiva, ou as alegações de fato nas quais as reivindicações se baseiam, não foram provadas ou determinadas pelo Tribunal. Os réus contestam as reivindicações feitas contra eles e negam qualquer alegação de irregularidade feita pelo autor na ação coletiva.

A ação coletiva é movida em nome de todas as pessoas e entidades que adquiriram ou compraram valores mobiliários da Bombardier durante o período de 2 de agosto de 2018 a 8 de novembro de 2018, inclusive, e mantiveram todos ou alguns desses valores mobiliários até 8 de novembro de 2018. Você é um membro da ação coletiva se atender a esta descrição.

A ação coletiva afirma que a Bombardier divulgou documentos contendo informações falsas e enganosas relacionadas à sua orientação de fluxo de caixa livre de 2018. Alega-se que, quando as deturpações e omissões de fato foram corrigidas publicamente, os valores mobiliários da Bombardier caíram significativamente em valor, causando danos aos membros da classe.

Detalhes sobre a autorização da ação coletiva, incluindo o processo para que os membros da classe optem por não participar da ação coletiva, até 31 de outubro de 2024, estão disponíveis em: www.faguyco.com/bombardier-notice.

O julgamento do Tribunal Superior de Québec e as informações sobre a ação coletiva em inglês e francês estão disponíveis no site do advogado de classe em: https://www.faguyco.com/class-actions/bombardier.

Informações sobre a ação coletiva também podem ser encontradas no site do Registro de Ações Coletivas do Quebec em: https://www.registredesactionscollectives.quebec/en.

Para qualquer dúvida, entre em contato com o advogado de classe agindo em nome do autor representante e dos membros da classe:

FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC.,

329 de la Commune Street West, suite 200,

Montreal (Quebec) H2Y 2E1

Tel: 514.285.8100 ext. 225

Fax: 514.285.8050,

[email protected]

