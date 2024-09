El Tribunal Superior de Quebec autoriza una demanda colectiva de valores contra Bombardier Inc. y su ex CEO y CFO

MONTREAL, 19 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El bufete de abogados FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC. anuncia que, el 24 de mayode 2024, el Tribunal Superior de Québec autorizó una demanda colectiva de valores para proceder contra Bombardier Inc. y su ex CEO y CFO, Alain Bellemare y John Di Bert, en el expediente judicial n .º 500-06-000977-195. Los méritos de las reclamaciones en la demanda colectiva, o las alegaciones de hecho en las que se basan las reclamaciones, no han sido probados o determinados por el Tribunal. Los demandados disputan las reclamaciones formuladas en su contra y niegan cualquier alegación de irregularidad hecha por el demandante en la demanda colectiva.

La demanda colectiva se presenta en nombre de todas las personas y entidades que adquirieron o compraron los valores de Bombardier durante el período comprendido entre el 2 de agosto de 2018 y el 8 de noviembre de 2018, inclusive, y mantuvieron todos o algunos de estos valores hasta el 8 de noviembre de 2018. Usted es miembro de la demanda colectiva si cumple con esta descripción.

La demanda colectiva afirma que Bombardier publicó documentos que contenían información falsa y engañosa relacionada con su guía de flujo de caja libre de 2018. Se alega que cuando las tergiversaciones y omisiones de hecho se corrigieron públicamente, los valores de Bombardier cayeron significativamente en valor causando daños a los miembros de la clase.

Los detalles sobre la autorización de la demanda colectiva, incluido el proceso para que los miembros de la demanda colectiva se excluyan de la demanda colectiva, a más tardar el 31 de octubre de 2024, están disponibles en: www.faguyco.com/bombardier-notice.

La sentencia del Tribunal Superior de Québec, y la información sobre la demanda colectiva en inglés y francés, están disponibles en el sitio web del abogado de la clase en: https://www.faguyco.com/class-actions/bombardier.

La información sobre la demanda colectiva también se puede encontrar en el sitio web del Registro de demandas colectivas de Quebec en: https://www.registredesactionscollectives.quebec/en.

Para cualquier consulta, comuníquese con el abogado de la clase actuando en nombre del demandante representativo y los miembros de la clase:

FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC.,

329 de la Commune Street West, suite 200,

Montreal (Québec) H2Y 2E1

Tel: 514.285.8100 ext. 225

Fax: 514.285.8050,

[email protected]

FUENTE Concilia Services Inc.