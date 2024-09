ケベック州高等法院、Bombardier Inc.および前CEO・CFOに対する証券集団訴訟を認可

モントリオール, 2024年9月19日 /PRNewswire/ -- 法律事務所FAGUY & CO.BARRISTERS AND SOLICITORS INC.は、2024年5月24日、ケベック州高等裁判所が、Bombardier Inc.ならびにその元CEOおよびCFOであるAlain Bellemare氏およびJohn Di Bert氏に対する証券集団訴訟の進行を許可したことを発表します(裁判所ファイル番号:500-06-000977-195)。集団訴訟の請求の是非、または請求の根拠となる事実の主張は、裁判所によって証明または決定されていません。被告らは、被告らに対して主張された請求に異議を唱え、集団訴訟の原告による不正行為の申し立てを否認します。

集団訴訟は、2018年8月2日から2018年11月8日までの期間にBombardierの有価証券を取得または購入し、2018年11月8日までこれらの有価証券の全部または一部を保有していたすべての個人および法人を代表して提起されます。この説明に該当する場合、あなたは集団訴訟のメンバーです。

集団訴訟は、Bombardierが2018年のフリーキャッシュフローのガイダンスに関する虚偽の誤解を招く情報を含む文書を公表したと主張しています。虚偽の表示および事実の省略が公に訂正されたとき、Bombardierの証券は大幅に値下がりし、クラス構成員に損害を与えたと主張されています。

クラス構成員が2024年10月31日までに集団代表訴訟から脱退するための手続きなど、集団代表訴訟の認可に関する詳細はwww.faguyco.com/bombardier-noticeでご覧いただけます。

ケベック高等法院の判決および英語とフランス語による集団訴訟に関する情報は、集団訴訟代理人のウェブサイト(https://www.faguyco.com/class-actions/bombardier)でご覧いただけます。

集団訴訟に関する情報は、ケベック州集団訴訟登録局のウェブサイト(https://www.registredesactionscollectives.quebec/en)でもご覧いただけます。

お問い合わせは、代表原告およびクラス構成員を代理するクラス代理人までご連絡ください:

FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC.,

329 de la Commune Street West, suite 200,

Montréal (Québec) H2Y 2E1

電話番号:514.285.8100(内線225)

Fax:514.285.8050、

[email protected]

SOURCE Concilia Services Inc.