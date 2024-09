魁北克省高等法院批准對 Bombardier Inc. 及其前行政總裁暨財務總監提出證券集體訴訟

蒙特利爾2024年9月19日 /美通社/ -- 律師事務所 FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC. 宣布,2024 年 5 月 24 日,加拿大魁北克省高等法院 (Superior Court of Québec) 批准一項證券集體訴訟,向 Bombardier Inc. 及其前行政總裁暨財務總監 John Di Bert 提出一項證券集體訴訟,法院編號 500-06-000977-195。法院尚未證明或決定集體訴訟中的索償,或索償所依據的事實指控。被告對他們所提出的索償提出爭議,並否認原告在集體訴訟中所提出的任何不當行為指控。

此集體訴訟是代表所有在 2018 年 8 月 2 日至 2018 年 11 月 8 日期間收購或購買 Bombardier 證券的人士和實體提出,並持有這些證券的全部或部分至 2018 年 11 月 8 日。如果符合此描述,您是集體訴訟的成員。

集體訴訟聲稱,Bombardie 發布的文件包括與其 2018 年自由現金流指導目標有關的虛假和誤導性資訊。據稱,當這些錯誤陳述和遺漏事實被公開糾正時,Bombardier 的證券價值顯著下降,導致團體成員蒙受損失。

有關批准集體訴訟的詳情,包括團體成員在 2024 年 10 月 31 日之前退出集體訴訟的程序,可於以下網址找到:www.faguyco.com/bombardier-notice。

魁北克省高等法院的判決,以及有關集體訴訟的英語和法語的資料,可在團體律師的網站上找到:https://www.faguyco.com/class-actions/bombardier。

關於集體訴訟的資料,也可在魁北克省集體訴訟註冊處的網站上找到:https://www.registredesactionscollectives.quebec/en。

如有任何查詢,請聯絡代表原告代表和團體成員的團體律師:

FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC.,

329 de la Commune Street West, suite 200,

Montréal (Québec) H2Y 2E1

電話:514.285.8100 ext. 225

傳真:514.285.8050,

[email protected]

