퀘벡 고등법원, 봄바디어와 동사의 전 CEO 및 CFO를 상대로 한 증권 집단 소송 승인

몬트리올, 2024년 9월 20일 /PRNewswire/ -- 로펌 파귀 & 코 바리스터즈 앤 솔리시터즈 (FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC.)는 2024년 5월 24일 퀘벡 고등법원이 법원 파일 번호 500-06-000977-195에서 봄바디어(Bombardier Inc.)와 동사의 전 CEO와 CFO인 알랭 벨레마레(Alain Bellemare)와 존 디 버트( John Di Bert)를 상대로 한 증권 집단 소송을 승인했다고 발표한다. 본 집단 소송에서 제기된 주장의 장점이나 주장의 근거가 되는 사실 주장은 법원에서 입증되거나 판단되지 않았다. 피고들은 자신들에 대해 제기된 주장에 대해 이의를 제기하고 집단 소송에서 원고가 제기한 위법 행위에 대한 어떠한 주장도 부인한다.

본 집단 소송은 2018년 8월 2일부터 2018년 11월 8일까지 봄바디어의 증권을 포괄적으로 취득하거나 매입하고 2018년 11월 8일까지 이러한 증권의 전부 또는 일부를 보유했던 모든 사람과 단체를 대표하여 제기된 것이다. 이 내용에 부합하는 경우 귀하는 본 집단 소송의 구성원이 된다.

본 집단 소송은 봄바디어가 동사의 2018년 프리 캐시 플로우 지침과 관련된 허위 및 오해의 소지가 있는 정보가 포함된 문서를 공개했다고 주장한다. 허위 진술과 사실 누락이 공개적으로 수정되었을 때 봄바디어의 증권 가치가 크게 하락하여 본 집단 소송의 구성원들에게 손해를 입혔다는 주장이 제기되었다.

본 집단 소송의 승인에 대한 자세한 내용은 본 집단 소송의 구성원들이 늦어도 2024년 10월 31일까지 본 집단 소송을 거부할 수 있는 절차를 포함하여 www.faguyco.com/bombardier-notice에서 확인할 수 있다.

퀘벡 고등법원의 판결문과 영어와 프랑스어로 된 본 집단 소송에 대한 정보는 집단 소송 수임 로펌 웹사이트 https://www.faguyco.com/class-actions/bombardier에서 확인할 수 있다.

본 집단 소송에 대한 정보는 퀘벡 집단 소송 등록 웹사이트https://www.registredesactionscollectives.quebec/en에서도 확인할 수 있다.

문의 사항은 대표 원고와 본 집단 소송 구성원을 대리하는 하기 집단 소송 수임 로펌에 연락하기 바란다.

FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC.,

329 de la Commune Street West, suite 200,

Montréal (Québec) H2Y 2E1

전화: 514.285.8100 ext. 225

팩스: 514.285.8050,

[email protected]

SOURCE Concilia Services Inc.