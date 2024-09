Pengadilan Tinggi Québec izinkan gugatan perwakilan kelompok (class action) terkait sekuritas terhadap Bombardier Inc. beserta mantan CEO dan CFO-nya

MONTRÉAL, 19 September 2024 /PRNewswire/ - Firma hukum FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC. mengumumkan bahwa, pada tanggal 24 Mei 2024, Pengadilan Tinggi Quebec mengizinkan class action terkait sekuritas terhadap Bombardier Inc. beserta mantan CEO dan CFO-nya, Alain Bellemare dan John Di Bert, dengan Berkas Pengadilan No. 500-06-000977-195. Pokok gugatan dalam class action ini, atau dugaan fakta yang menjadi dasar gugatan, belum dibuktikan atau ditentukan oleh Pengadilan. Para tergugat membantah gugatan yang diajukan terhadap mereka dan menyangkal tuduhan kesalahan yang diajukan penggugat dalam class action tersebut.

Class action ini diajukan atas nama semua orang dan entitas yang memperoleh atau membeli sekuritas Bombardier mulai tanggal 2 Agustus 2018-8 November 2018, secara inklusif, dan memegang semua atau sebagian sekuritasnya hingga tanggal 8 November 2018. Anda termasuk anggota class action bila memenuhi deskripsi ini.

Class action ini menyatakan bahwa Bombardier menerbitkan dokumen berisi informasi yang salah dan menyesatkan tentang panduan arus kas bebas tahun 2018. Diduga bahwa ketika pernyataan yang keliru dan penghilangan fakta tersebut dikoreksi secara publik, nilai sekuritas Bombardier merosot tajam sehingga menyebabkan kerugian bagi anggota class action.

Rincian tentang izin class action, termasuk prosesnya bila anggota class action memilih tidak mau terlibat dalam class action ini selambatnya tanggal 31 Oktober 2024, tersedia di: www.faguyco.com/bombardier-notice.

Putusan Pengadilan Tinggi Québec dan informasi mengenai class action dalam bahasa Inggris dan Prancis tersedia di situs web pengacara class action di: https://www.faguyco.com/class-actions/bombardier.

Informasi mengenai class action ini juga tersedia di situs web Québec Registry terkait class action: https://www.registredesactionscollectives.quebec/en.

Untuk pertanyaan, harap hubungi penasihat hukum class action yang bertindak atas nama perwakilan penggugat dan anggota class action:

FAGUY & CO. BARRISTERS AND SOLICITORS INC.,

329 de la Commune Street West, suite 200,

Montréal (Québec) H2Y 2E1

Tel: 514.285.8100 ext. 225

Fax: 514.285.8050,

[email protected]

SOURCE Concilia Services Inc.