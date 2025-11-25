Volpi Rosse Menarini: 「ファンタスティック・テン」が2025～2026シーズンに向けて準備完了

Menariniがスポンサーを務めるイタリアの車いすバスケットボールチームが、イタリアでプレスと一般公開向けにお披露目されました。彼らがイタリア・セリエAおよびユーロカップ3で直面する課題は、すでに目前に迫っています。

イタリア・フィレンツェ, 2025年11月25日 /PRNewswire/ -- 年齢や経験は異なるものの、イタリアとヨーロッパの両方で変化をもたらしたいという共通の願いで結ばれた、10人の国際的な才能。2025/2026シーズンの開幕戦後、Volpi Rosse Menarini車いすバスケットボールチームの新しいロースターが本日正式に発表され、FIPICセリエA選手権およびユーロカップ3での競技開始に向けて準備が整いました。

今年は、ホームでもアウェイでも、コーチ陣はさまざまなバックグラウンドを持つ選手たちのチームを率いていきます。スペインからフィンランドへ、スウェーデンからフランスへ、そしてイタリアやブラジルを経て、Volpi Rosse Menariniチームは、真に国際的な選手たちのチームに頼ることができます。現在、イタリア選手権の試合に臨むこのチームは、2026年3月12日から15日にアムステルダムで予定されているユーロカップ3に向けた必要な試金石となります。

2005年に設立されたVolpi Rosse Menariniチームは、スポーツを通じて個人の成長がどのように達成されるかの象徴となっています。これらの選手たちの情熱、才能、そして決意が、すべての試合を包摂の具体的な例にしています。彼らのそばには、2011年からタイトルスポンサーとしてチームを支援し、連帯とスポーツ倫理という基本的な価値観を共有する Menarini Pharmaceutical Group があります。

「まるで連絡し合う二つの器のように、Volpi Rosse Menariniと私たちのグループは、毎日、私たちが信じる同じ価値観を共有しています」と、メナリーニの株主であり取締役会メンバーのLuciaとAlberto Giovanni Aleottiはコメントしました。「チームの常に際立っている点は、その粘り強さです。向上を続け、未来に自信と責任感を持って臨むために必要な力です。頑張れ、Volpi Rosse Menarini！」

しかし、Volpi Rosse Menariniの物語はここで終わりではありません。彼らはイタリア・フィレンツェの学校で、学生たちの間で包摂と意識向上のプロジェクトを推進するためにも時間を割いています。

Menarini Groupの支援はイタリアにとどまらず、スペイン・バダロナ（バルセロナ）の車いすバスケットボールチーム Menarini Joventut,も支援しています。日々、より注意深く包摂的なコミュニティを作ることを目的として、意識向上を促しています。

Volpi Rosse Menarini チームは、社会的取り組みを推進する団体として2005年に設立され、その後2011年にASDとなりました。同じ年にMenarini Groupがチームのスポンサーを開始しています。スポーツの観点から見ると、チームは車いすバスケットボールで顕著な成果を上げています。チームはイタリアU-22選手権で3位となり、2017/18シーズンにUISPイタリアチャンピオンになった後も活躍を続け、イタリアU-22選手権で2位となり、翌シーズンにはギリシャのカヴァラ国際トーナメントで優勝しました。パンデミックによる中断後の2020/21シーズン、彼らはイタリアのU22選手権およびセリエB選手権で優勝し、トップディビジョンへの昇格を果たしました。その後のシーズンでは、セリエAでの存在感を確立し、2021/22シーズンは8位で終了しました。2022/23シーズンにはリーグで6位に入り、フランスで行われたユーロカップ3トーナメントで優勝しました。2023/24シーズンにはセリエAで5位、スペインで行われたユーロカップ3では2位に入り、前シーズン（2024/25）もセリエAで5位となり、常に競争力のある地位を維持していることを示しました。

フィレンツェに本社を置くMenarini Pharmaceutical Groupは、現在までに世界140か国で事業を展開しており、連結売上高は46億0,300万ユーロ、従業員数は17,000人以上です。Menariniは9つの研究開発センターを有しており、その製品は循環器学、腫瘍学、消化器学、呼吸器学、感染症、糖尿病、抗炎症・鎮痛製品など、最も重要な治療分野で使用されています。医薬品の生産は、イタリアおよび海外にあるグループの18の製造工場で行われており、年間6億900万パケット以上の製品を生産し、5大陸に配送しています。Menariniの医薬品生産は、最高水準の品質基準に沿って行われており、世界中の患者の健康に継続的に貢献しています。 www.menarini.com

