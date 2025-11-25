Volpi Rosse Menarini：「神奇十人組」整裝待發誓師 2025-2026 賽季

Volpi Rosse Menarini 成立於 2005 年，已成為透過體育實現個人成長的象徵：這些運動員的熱情、天賦和決心，令每一場比賽都成為社會共融的生動體現。與他們並肩作戰的是 Menarini Pharmaceutical Group，該集團自 2011 年起作為冠名贊助商支持球隊，並秉持同樣的團結與體育道德核心價值。

「我們就像兩個相連的器皿，Volpi Rosse Menarini 與我們集團每天都分享著共同的信念與價值觀。」Menarini 股東兼董事會成員 Lucia Aleotti 和 Alberto Giovanni Aleotti 表示，「這支球隊最獨特之處在於其堅韌不拔的精神，這是不斷進步、滿懷信心與承諾展望未來的必要條件。Volpi Rosse Menarini，加油！」

Volpi Rosse Menarini 的故事並不止步於此，他們還致力於在意大利佛羅倫斯的學校推廣共融及意識提升項目。

Menarini Group 的支持亦超越了意大利國界，他們同時贊助來自巴達洛納（巴塞隆拿）的西班牙輪椅籃球隊 Menarini Joventut，日復一日地提升公眾意識，旨在建立一個更具關懷與包容性的社區。

Volpi Rosse Menarini 於 2005 年成立，最初為推廣社會倡議的協會，隨後於 2011 年轉型為業餘體育協會 (ASD)，同年 Menarini 集團開始贊助該隊。在競技層面，球隊在輪椅籃球領域取得了顯著成績。繼獲得意大利 22 歲以下 (U22) 錦標賽季軍及 2017/18 賽季 UISP 意大利冠軍後，球隊持續發展，隨後在 U22 錦標賽奪得亞軍，並在翌季贏得希臘卡瓦拉國際錦標賽冠軍。經歷疫情停擺後，球隊在 2020/21 賽季稱霸意大利 U22 及乙組聯賽，成功升上頂級聯賽。在接下來的賽季，他們鞏固了在意甲的地位，於 2021/22 賽季排名第八；2022/23 賽季則在聯賽排名第六，並於法國舉行的歐洲盃 3 賽事中奪冠。2023/24 賽季，他們在意甲排名第五，並在西班牙舉行的歐洲盃 3 獲得亞軍；而在剛過去的賽季 (2024/25)，他們在意甲排名第五，證實了其持續的競爭力。

總部位於佛羅倫斯的 Menarini Pharmaceutical Group，目前業務遍及全球 140 個國家，綜合營業額達 46.03 億歐元，擁有超過 17,000 名員工。Menarini 擁有 9 個研究與開發中心，其產品在最重要的治療領域包括心臟科、腫瘤科、腸胃科、肺科、傳染病、糖尿病和抗炎/止痛產品。藥品生產在集團位於意大利和國外的 18 家製造工廠進行，每年生產超過 6.09 億包產品，並銷往五大洲。Menarini 的藥品生產符合最高質量標準，為全世界患者的健康做出持續的貢獻。www.menarini.com

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite