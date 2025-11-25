Les Volpi Rosse Menarini : Les « dix fantastiques » sont prêts pour la saison 2025 - 2026

L'équipe italienne de basket-ball en fauteuil roulant, sponsorisée par Menarini, a été présentée à la presse et au public en Italie. Les défis qu'ils devront relever en Serie A italienne et en Eurocup 3 se profilent déjà à l'horizon

FLORENCE, Italie, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dix talents internationaux, d'âge et d'expérience différents, mais unis par le désir de faire la différence, tant en Italie qu'en Europe. Après le match d'ouverture de la saison 2025/2026, le nouvel effectif de l'équipe de basket-ball en fauteuil roulant Volpi Rosse Menarini a été officiellement présenté aujourd'hui, prêt à participer au championnat FIPIC Serie A et à l'Eurocup 3.

Cette année, à domicile comme à l'extérieur, les entraîneurs dirigeront une équipe de joueurs aux parcours très différents. De l'Espagne à la Finlande, de la Suède à la France, en passant par l'Italie et le Brésil, l'équipe de Volpi Rosse Menarini peut compter sur une véritable équipe internationale de joueurs. Une équipe qui affronte aujourd'hui les matchs du championnat italien, un banc d'essai nécessaire pour la Eurocup 3, prévue du 12th au 15th mars 2026 à Amsterdam.

Fondée en 2005, l'équipe Volpi Rosse Menarini est devenue un symbole de l'épanouissement personnel que permet le sport : la passion, le talent et la détermination de ces athlètes ont fait de chaque match un exemple tangible d'inclusion. A leurs côtés, le groupe pharmaceutique Menarini qui soutient l'équipe en tant que sponsor titre depuis 2011 et partage les valeurs fondamentales de solidarité et d'éthique sportive.

« C'est comme si nous étions deux vases communicants, les Volpi Rosse Menarini et notre Groupe partagent, chaque jour, les mêmes valeurs auxquelles nous croyons », ont commenté Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, actionnaires et membres du Conseil d'administration de Menarini. « Ce qui a toujours distingué l'équipe, c'est sa ténacité, nécessaire pour continuer à s'améliorer et regarder l'avenir avec confiance et engagement. Allez-y Volpi Rosse Menarini ! ».

Mais l'histoire de Volpi Rosse Menarini ne s'arrête pas là puisqu'ils consacrent également du temps à la promotion de projets d'inclusion et de sensibilisation auprès des élèves des écoles de Florence, en Italie.

Le soutien du groupe Menarini ne s'arrête pas à l'Italie puisqu'il soutient également une équipe espagnole de basket-ball en fauteuil roulant, la Menarini Joventut, de Badalona (Barcelone), encourageant, jour après jour, une plus grande prise de conscience dans le but de créer une communauté plus attentive et plus inclusive.

L'équipe Volpi Rosse Menarini a été créée en 2005 en tant qu'association pour la promotion d'initiatives sociales et est devenue ASD en 2011, année où le Groupe Menarini a commencé à sponsoriser l'équipe. D'un point de vue sportif, l'équipe a obtenu des résultats significatifs en basket-ball en fauteuil roulant. Après avoir terminé troisième du championnat italien des moins de 22 ans et être devenue championne d'Italie de l'UISP lors de la saison 2017/18, l'équipe a continué à prospérer, terminant deuxième du championnat italien des moins de 22 ans et remportant le tournoi international de Kavala en Grèce la saison suivante. Après la pause causée par la pandémie, lors de la saison 2020/21, ils ont triomphé dans les championnats italiens des moins de 22 ans et de la Serie B, ce qui leur a valu d'être promus en première division. Au cours des saisons suivantes, ils ont consolidé leur présence en Serie A, terminant huitièmes lors de la saison 2021/22, tandis qu'en 2022/23, ils ont terminé sixièmes du championnat et ont triomphé lors du tournoi Eurocup 3 en France. En 2023/24, ils ont terminé cinquièmes de la Serie A et deuxièmes de l'Eurocup 3 en Espagne, tandis que lors de la dernière saison (2024/25), ils ont terminé cinquièmes de la Serie A, confirmant ainsi leur statut de club compétitif.

Le groupe pharmaceutique Menarini, dont le siège est à Florence, est présent dans 140 pays à ce jour, avec 4 603 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé et plus de 17 000 employés. Avec 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont présents dans les domaines de traitement les plus importants, notamment la cardiologie, l'oncologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, le diabète et les produits anti-inflammatoires/analgésiques. La production pharmaceutique est réalisée dans les 18 usines du groupe, situées en Italie et à l'étranger, qui produisent plus de 609 millions de paquets de produits par an et les distribuent sur les cinq continents. La production pharmaceutique de Menarini, conforme aux normes de qualité les plus élevées, contribue en permanence à la santé des patients dans le monde entier. www.menarini.com

