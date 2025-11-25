Volpi Rosse Menarini: los 'Diez Fantásticos' están listos para la temporada 2025-2026

El equipo italiano de baloncesto en silla de ruedas, patrocinado por Menarini, se presentó a la prensa y al público en Italia. Los retos que afrontarán en la Serie A italiana y la Eurocopa 3 ya se vislumbran.

FLORENCIA, Italia, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Diez talentos internacionales, de diferentes edades y experiencia, pero unidos por el deseo de marcar la diferencia, tanto en Italia como en Europa. Tras el partido inaugural de la temporada 2025/2026, se presentó oficialmente hoy la nueva plantilla del equipo de baloncesto en silla de ruedas Volpi Rosse Menarini, listo para empezar a competir en el campeonato FIPIC Serie A y la Eurocopa 3.

The Volpi Rosse Menarini The Volpi Rosse Menarini

Este año, tanto en casa como fuera, los entrenadores liderarán a un equipo de jugadores con trayectorias muy diversas. De España a Finlandia, de Suecia a Francia, pasando por Italia y Brasil, el equipo Volpi Rosse Menarini cuenta con un equipo verdaderamente internacional. Un equipo que ahora afronta los partidos del campeonato italiano, un preámbulo indispensable para la Eurocopa 3, programada del 12 al 15 de marzo de 2026 en Ámsterdam.

Fundado en 2005, el equipo Volpi Rosse Menarini se ha convertido en un símbolo de cómo se puede alcanzar el crecimiento personal a través del deporte: la pasión, el talento y la determinación de estos atletas han hecho de cada partido un ejemplo tangible de inclusión. A su lado está Menarini Pharmaceutical Group, que apoya al equipo como patrocinador principal desde 2011 y comparte los valores fundamentales de la solidaridad y la ética deportiva.

"Es como si fuéramos dos vasos comunicantes: Volpi Rosse Menarini y nuestro Grupo compartimos, día a día, los mismos valores en los que creemos", comentaron Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, accionistas y miembros del Consejo de Administración de Menarini. "Lo que siempre ha distinguido al equipo es su tenacidad, necesaria para seguir mejorando y mirar al futuro con confianza y compromiso. ¡A por ello, Volpi Rosse Menarini!

Pero la historia de Volpi Rosse Menarini no termina aquí, ya que también dedican tiempo a promover proyectos de inclusión y concienciación entre el alumnado de escuelas de Florencia, Italia.

El apoyo del Grupo Menarini trasciende Italia, ya que también apoya al equipo español de baloncesto en silla de ruedas, el Menarini Joventut, de Badalona (Barcelona), fomentando día a día una mayor concienciación con el objetivo de crear una comunidad más solidaria e inclusiva.

El equipo Volpi Rosse Menarini se fundó en 2005 como asociación para la promoción de iniciativas sociales y posteriormente se convirtió en ASD en 2011, el mismo año en que el Grupo Menarini comenzó a patrocinar al equipo. Desde una perspectiva deportiva, el equipo ha logrado resultados significativos en baloncesto en silla de ruedas. Tras terminar tercero en el Campeonato Italiano Sub-22 y convertirse en Campeón de Italia UISP en la temporada 2017/18, el equipo continuó prosperando, terminando segundo en el Campeonato Italiano Sub-22 y ganando el Torneo Internacional de Kavala en Grecia la temporada siguiente. Tras el parón inducido por la pandemia, en la temporada 2020/21, triunfaron en el Campeonato Italiano Sub-22 y en la Serie B, logrando el ascenso a la máxima división. En las temporadas siguientes, consolidaron su presencia en la Serie A, terminando octavos en la temporada 2021/22, mientras que en la 2022/23 terminaron sextos en la liga y triunfaron en el Torneo Eurocopa 3 en Francia. En la temporada 2023/24 acabaron quintos en la Serie A y segundos en la Eurocopa 3 de España, mientras que en la última temporada (2024/25) acabaron quintos en la Serie A, confirmando su condición de consistentemente competitivos.

El Menarini Pharmaceutical Group, con sede en Florencia, está presente en 140 países de todo el mundo, con una facturación consolidada de 4.603 millones de euros y más de 17.000 empleados. Con 9 centros de Investigación y Desarrollo, los productos de Menarini están presentes en las áreas de tratamiento más importantes, como cardiología, oncología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetes y productos antiinflamatorios/analgésicos. La producción farmacéutica se lleva a cabo en las 18 plantas de fabricación del Grupo, ubicadas en Italia y en el extranjero, que producen más de 609 millones de envases al año y los distribuyen a los cinco continentes. La producción farmacéutica de Menarini, conforme a los más altos estándares de calidad, contribuye continuamente a la salud de los pacientes en todo el mundo. www.menarini.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830962/The_Volpi_Rosse_Menarini_Team.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830964/Volpi_Rosse_Menarini.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2579695/5639743/MENARINI_GROUP_Logo.jpg