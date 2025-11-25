El Volpi Rosse Menarini: Los 'Diez Fantásticos' están listos para la temporada 2025-2026

El equipo italiano de baloncesto en silla de ruedas, patrocinado por Menarini, se presentó a la prensa y al público en Italia. Los retos a los que se enfrentarán en la Serie A italiana y la Eurocopa 3 ya están en el horizonte

FLORENCIA, Italia, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Diez talentos internacionales, diferentes tanto en edad como en experiencia, pero unidos por el deseo de marcar la diferencia, tanto en Italia como en Europa. Después del partido inaugural de la temporada 2025/2026, hoy se presentó oficialmente el nuevo plantel del equipo de baloncesto en silla de ruedas Volpi Rosse Menarini, listo para comenzar a competir en el campeonato de la FIPIC Serie A y la Eurocup 3.

The Volpi Rosse Menarini The Volpi Rosse Menarini

Este año, tanto en casa como fuera, los entrenadores liderarán un equipo de jugadores con antecedentes muy diferentes. Desde España hasta Finlandia, desde Suecia hasta Francia, pasando por Italia y Brasil, el equipo Volpi Rosse Menarini puede contar con un equipo de jugadores verdaderamente internacional. Un equipo que ahora se enfrenta a los partidos del campeonato italiano, un campo de pruebas necesario para la Eurocup 3, programada del 12 al 15 de marzo de 2026 en Ámsterdam.

Fundado en 2005, el equipo Volpi Rosse Menarini se ha convertido en un símbolo de cómo se puede lograr el crecimiento personal a través del deporte: la pasión, el talento y la determinación de estos atletas han hecho de cada partido un ejemplo tangible de inclusión. A su lado está el Menarini Pharmaceutical Group , que apoya al equipo como patrocinador principal desde 2011 y comparte los valores fundamentales de la solidaridad y la ética deportiva.

" Es como si fuéramos dos buques comunicantes, el Volpi Rosse Menarini y nuestro Grupo compartimos, todos los días, los mismos valores en los que creemos ", comentaron Lucía y Alberto Giovanni Aleotti, accionistas y miembros del Consejo de Menarini. "Lo que siempre ha distinguido al equipo es su tenacidad, necesaria para seguir mejorando y mirar hacia el futuro con confianza y compromiso. ¡Atrévete Volpi Rosse Menarini!".

Pero la historia del Volpi Rosse Menarini no termina aquí, ya que también dedican tiempo a promover proyectos de inclusión y sensibilización entre los estudiantes de las escuelas de Florencia, Italia.

El apoyo del Grupo Menarini va más allá de Italia, ya que también apoya a un equipo español de baloncesto en silla de ruedas, el Menarini Joventut, de Badalona (Barcelona), que fomenta, día tras día, una mayor conciencia con el objetivo de crear una comunidad más atenta e inclusiva.

El equipo Volpi Rosse Menarini se estableció en 2005 como una asociación para la promoción de iniciativas sociales y más tarde se convirtió en ASD en 2011, el mismo año en que el Grupo Menarini comenzó a patrocinar el equipo. Desde una perspectiva deportiva, el equipo ha logrado importantes resultados en el baloncesto en silla de ruedas. Después de terminar tercero en el Campeonato Italiano Sub 22 y convertirse en Campeón de Italia de la UISP en la temporada 2017/18, el equipo continuó floreciendo, terminando segundo en el Campeonato Italiano Sub 22 y ganando el Torneo Internacional de Kavala en Grecia la temporada siguiente. Después del paréntesis inducido por la pandemia, en la temporada 2020/21, triunfaron en el Campeonato Italiano Sub 22 y en el Campeonato de la Serie B, ganando el ascenso a la primera división. En las siguientes temporadas, consolidaron su presencia en la Serie A, terminando octavos en la temporada 2021/22, mientras que en 2022/23 terminaron sextos en la liga y triunfaron en el Torneo Eurocup 3 en Francia. En 2023/24, terminó quinto en la Serie A y segundo en la Eurocopa 3 en España, mientras que en la última temporada (2024/25) terminó quinto en la Serie A, lo que confirma su estado competitivo constante.

El Menarini Pharmaceutical Group, con sede en Florencia, está presente en 140 países de todo el mundo hasta la fecha, con € 4.603 millones en facturación consolidada y más de 17.000 empleados. Menarini cuenta con 9 centros de investigación y desarrollo y sus productos están presentes en las áreas de tratamiento más importantes, incluidas las de cardiología, oncología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetes y productos antiinflamatorios/analgésicos. La producción farmacéutica se lleva a cabo en las 18 plantas de fabricación del Grupo, ubicadas en Italia y en el extranjero, que producen más de 609 millones de paquetes de producto al año y los distribuyen a los cinco continentes. La producción farmacéutica de Menarini, en línea con los más altos estándares de calidad, proporciona una contribución continua a la salud de los pacientes en todo el mundo. www.menarini.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830962/The_Volpi_Rosse_Menarini_Team.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830964/Volpi_Rosse_Menarini.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2579695/5639743/MENARINI_GROUP_Logo.jpg

FUENTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite