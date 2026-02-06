Ocean Tomo versterkt expertise op het gebied van radiofrequentie, draadloze technologie en spectrum met benoeming van directeur Dan Sleeter

Sleeters achtergrond in defensie, telecommunicatie, luchtvaart en beveiligde missiesystemen versterkt de technische slagkracht van het bedrijf op het gebied van reverse-engineering van draadloze technologie en analyse van patentclaims

NEW YORK, 6 februari 2026 /PRNewswire/ -- Het wereldwijde adviesbureau J.S. Held heeft vandaag bekendgemaakt dat Dan Sleeter, voormalig radiofrequentie (RF)-systeemingenieur bij de Amerikaanse luchtmacht, is toegetreden tot de Patent Analysis and Reverse Engineering-groep van Ocean Tomo. Sleeter brengt meer dan vijftien jaar ervaring mee in het aansturen van multidisciplinaire technische teams binnen AI-gedreven RF-programma's, beveiligde cloudomgevingen en agile leveringsmodellen, ten dienste van zowel nationale defensie- als commerciële klanten.

Samenvatting van de expertise van Dan Sleeter

Meer dan vijftien jaar ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams binnen AI-gedreven RF-programma's, beveiligde cloudomgevingen en agile leveringsmodellen

Diepgaande expertise in RF-systemen, spectrumbeheer, aanbestedingskaders en naleving van regelgeving

Bewezen staat van dienst in het leveren van missiegedreven, innovatiegerichte en technisch robuuste oplossingen voor het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) en commerciële opdrachtgevers

Gespecialiseerde achtergrond in NSA-beveiligde communicatie, TEMPEST/EMSEC, geclassificeerde RF-engineering en RFML/AI-ondersteunde signaalanalyse

Brengt RF-inzichten op nationaal veiligheidsniveau naar patentanalyse, reverse-engineering en de ontleding van complexe systemen

Sleeter bouwt voort op een sterke basis van diensttijd bij de Amerikaanse luchtmacht en diepgaande praktijkervaring in RF-engineering om klanten te begeleiden bij complexe systeemevaluaties, spectrumvraagstukken en intellectuele-eigendomskwesties. Zijn succes bij het managen van programma's voor het Amerikaanse ministerie van Defensie en commerciële belanghebbenden weerspiegelt zijn focus op missiegericht werken, technische nauwkeurigheid en innovatie.

"Dan brengt een zeldzame combinatie van RF-ervaring op nationaal veiligheidsniveau, moderne AI/ML-capaciteiten en diepgaande praktische engineeringexpertise," aldus Tim Dorney, PhD, Technical Lead, Patent Analysis and Reverse Engineering. "Onze klanten vertrouwen op ons voor nauwkeurige en verdedigbare interpretaties van uiterst complexe technologieën en Dans expertise vergroot de mogelijkheden van ons team aanzienlijk."

De expertise van Sleeter bestrijkt de volledige levenscyclus van RF-systemen — van ontwerp en testen tot onderhoud van technologieën voor 4G- en 5G-netwerken, wifi, radar, satellietcommunicatie en Bluetooth. Zijn werk draagt bij aan veilige, storingsvrije communicatie binnen sectoren zoals telecommunicatie, luchtvaart, defensie en consumentenelektronica.

"Dans achtergrond in beveiligde communicatie, TEMPEST/EMSEC-compliance en geclassificeerde RF-systeemengineering versterkt ons vermogen om moderne draadloze en sensortechnologieën te ontleden direct," voegde Sam Wiley, Strategic Business Intelligence Team Lead, Patent Analysis and Reverse Engineering, toe. "Zijn ervaring met het toepassen van RF-machinelearning en automatisering bij spectrumanalyse biedt een krachtig voordeel voor klanten die worden geconfronteerd met complexe technische en IP-uitdagingen."

Sleeter heeft leidinggegeven aan RF- en AI-gedreven initiatieven om signaalgedrag te karakteriseren, interferentie te detecteren en spectrumworkflows te automatiseren binnen uiteenlopende door software gedefinieerde radio-omgevingen. Deze diepgaande analytische praktijk vertaalt zich in gedetailleerde inzichten op componentniveau bij het beoordelen van patentclaims, het identificeren van mogelijke inbreukscenario's en het in kaart brengen van systeemarchitecturen voor klanten van Ocean Tomo.

"Naarmate onze klanten te maken krijgen met steeds complexere technologieën en even complexe geschillen, is Dans combinatie van technische excellentie en analytische discipline precies wat onze praktijk nodig heeft," aldus James E. Malackowski, medeoprichter van Ocean Tomo, hoofd van de Intellectual Property Practice en Chief Intellectual Property Officer van J.S. Held. "Wij zijn verheugd hem in het team te verwelkomen."

Ervaring in de sector

Voor zijn overstap naar Ocean Tomo was Sleeter werkzaam als Senior Radio Frequency Engineer bij onder meer:

Huntington Ingalls Industries – de grootste militaire scheepsbouwer van de Verenigde Staten

– de grootste militaire scheepsbouwer van de Verenigde Staten Alion Science and Technology (nu onderdeel van HII Mission Technologies) – een toonaangevende defensieaannemer voor het ministerie van Defensie en de inlichtingengemeenschap

(nu onderdeel van HII Mission Technologies) – een toonaangevende defensieaannemer voor het ministerie van Defensie en de inlichtingengemeenschap Silver Spring Network – aanbieder van IoT- en smart-grid-netwerktechnologieën

Daarnaast vervulde hij RF-ontwerp- en testfuncties bij:

Verizon Wireless – wereldwijd marktleider op het gebied van 5G- en glasvezelcommunicatie

– wereldwijd marktleider op het gebied van 5G- en glasvezelcommunicatie L-3 Communications (nu onderdeel van L3Harris) – een grote defensieaannemer gespecialiseerd in beveiligde communicatie en geavanceerde elektronische systemen

De unieke visie van Ocean Tomo op de waarde van intellectuele eigendom (IP) is gebaseerd op betrokkenheid bij alle aspecten van immateriële activa, waaronder strategische planning, investeringen, geschillen en transacties. Procesuitkomsten verfijnen waarderingsmethodieken, terwijl adviestrajecten worden gevormd door inzichten uit zowel bestuurskamers als publieke markten. Transacties — het kopen, verkopen en licentiëren van IP — valideren strategische keuzes en bepalen hoe IP in de praktijk wordt gewaardeerd. De IP-waarderingen van Ocean Tomo, die door IP-eigenaren worden gebruikt om toegang tot kapitaal te verkrijgen, bieden inzicht in de wijze waarop financiële instellingen intellectuele eigendom erkennen als rendabel activum. Deze continue feedback versterkt het vermogen van het team om geloofwaardige en toepasbare inzichten te leveren voor alle vraagstukken rond immateriële activa.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd consultancybedrijf dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals zijn betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, aangetoonde ervaring, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

Meer dan 1500 professionals ondersteunen organisaties op zes continenten, waaronder 84% van de Global 200-advocatenkantoren, 75% van de Forbes Top 20-verzekeringsmaatschappijen (90% van de NAIC Top 50 Property & Casualty-verzekeraars) en 71% van de Fortune 100-bedrijven.

J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. Held is geen advocatenkantoren en geeft geen juridisch advies. Effecten worden aangeboden via PM Securities, LLC, handelend onder de naam Phoenix IB of Ocean Tomo Investments, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

