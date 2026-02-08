Ocean Tomo refuerza su experiencia en radiofrecuencia, tecnología inalámbrica y espectro con la incorporación del director Dan Sleeter

La experiencia de Sleeter abarca sistemas de defensa, telecomunicaciones, aeroespaciales y de misión segura, con lo que fortalece el liderazgo técnico de la empresa en ingeniería inversa de tecnología inalámbrica y análisis de reclamaciones de patentes.

NUEVA YORK, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La firma de consultoría global J.S. Held anuncia hoy que el exingeniero de sistemas de radiofrecuencia (RF) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Dan Sleeter, se ha unido al grupo de Análisis de Patentes e Ingeniería Inversa de Ocean Tomo. Sleeter aporta más de 15 años de experiencia en el liderazgo de equipos técnicos multifuncionales en programas de RF impulsados por IA, entornos seguros en la nube y modelos ágiles de entrega que respaldan tanto a clientes de defensa nacional como comerciales.

Resumen de la experiencia de Dan Sleeter

Dan Sleeter, del grupo de Análisis de Patentes e Ingeniería Inversa de Ocean Tomo, aporta 15 años de experiencia en el liderazgo de equipos multifuncionales en programas de RF impulsados por IA, entornos seguros en la nube y modelos ágiles de entrega tanto para clientes de defensa nacional como comerciales. Su trabajo implica usar su conocimiento experto sobre sistemas seguros para evaluar reclamaciones de patentes, arquitecturas de sistemas y posibles rutas de infracción, ya que ofrece interpretaciones técnicas defendibles y basadas en evidencia en asuntos complejos y de alto riesgo. Speed Speed

Más de 15 años liderando equipos multifuncionales en programas de RF impulsados por IA, entornos de nube seguros y modelos de entrega ágiles.

Amplia experiencia en sistemas de RF, gestión del espectro, marcos de adquisición y cumplimiento normativo.

Éxito comprobado en ofrecer soluciones alineadas con la misión, impulsadas por la innovación y técnicamente rigurosas para el Departamento de Defensa y los clientes comerciales.

Experiencia especializada en comunicaciones seguras de la NSA, TEMPEST/EMSEC, ingeniería de RF clasificada y análisis de señales habilitadas para RFML/AI.

Aporta conocimientos sobre RF con grado de seguridad nacional para el análisis de patentes, la ingeniería inversa y la deconstrucción de sistemas complejos.

Sleeter se basa en una sólida base de servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y una profunda experiencia práctica en ingeniería de RF para guiar a los clientes a través de complejas evaluaciones de sistemas, dificultades del espectro y asuntos de propiedad intelectual. Su éxito comprobado en la gestión de programas para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) y las partes interesadas comerciales refleja un compromiso con la alineación de la misión, el rigor técnico y la innovación.

"Dan aporta una rara combinación de experiencia en RF de grado de seguridad nacional, capacidad moderna de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) y fortaleza en la ingeniería práctica", comentó Tim Dorney, PhD, líder técnico en Análisis de Patentes e Ingeniería Inversa. "Nuestros clientes confían en nosotros para obtener interpretaciones precisas y defendibles de tecnologías altamente complejas, y la experiencia de Dan amplía de manera significativa lo que nuestro equipo puede ofrecer".

La experiencia de Sleeter abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de RF, que incluye diseño, prueba y mantenimiento de tecnologías que permiten redes 4G/5G, wifi, radar, comunicaciones por satélite y Bluetooth. Su trabajo garantiza una comunicación segura y sin interferencias en las industrias de telecomunicaciones, aeroespacial, defensa y electrónica de consumo.

"La experiencia de Dan en comunicaciones seguras, el cumplimiento normativo de TEMPEST/EMSEC y la ingeniería de sistemas de RF clasificada mejora directamente nuestra capacidad para deconstruir las tecnologías inalámbricas y de detección modernas", agregó Sam Wiley, líder del equipo de Inteligencia Empresarial Estratégica, Análisis de Patentes e Ingeniería Inversa. "Su experiencia en aplicar el aprendizaje automático de RF y la automatización al análisis del espectro proporciona una poderosa ventaja para nuestros clientes que enfrentan grandes desafíos técnicos y de propiedad intelectual".

Sleeter ha liderado iniciativas habilitadas para RF/IA para caracterizar el comportamiento de la señal, detectar interferencias y automatizar los flujos de trabajo del espectro en diversos entornos de radio definidos por software. Esta profundidad analítica práctica se traduce en información detallada a nivel de componentes al evaluar reclamaciones de patentes, identificar vías de infracción o mapear arquitecturas de sistemas para clientes de Ocean Tomo.

"A medida que nuestros clientes se enfrentan a tecnologías cada vez más sofisticadas y disputas igualmente complejas, la excelencia técnica junto con la disciplina analítica de Dan es exactamente lo que necesita nuestro negocio", señaló James E. Malackowski, cofundador de Ocean Tomo, director de Práctica de Propiedad Intelectual y director de Propiedad Intelectual de J.S. Held. "Nos complace darle la bienvenida al equipo".

Experiencia en el sector

Antes de unirse a Ocean Tomo, Sleeter se desempeñó como ingeniero sénior de Radiofrecuencia en:

Huntington Ingalls Industries : la mayor empresa de construcción naval militar de Estados Unidos

: la mayor empresa de construcción naval militar de Estados Unidos Alion Science and Technology (ahora parte de HII Mission Technologies): una contratista de defensa líder que apoya a la comunidad del DoD y de inteligencia

(ahora parte de HII Mission Technologies): una contratista de defensa líder que apoya a la comunidad del DoD y de inteligencia Silver Spring Network: proveedor de tecnologías de IoT y redes de redes eléctricas inteligentes

También ocupó cargos de ingeniería de pruebas y diseño de RF con:

Verizon Wireless : líder mundial en comunicaciones 5G y de fibra óptica

: líder mundial en comunicaciones 5G y de fibra óptica L-3 Communications (ahora parte de L3Harris): una importante contratista de defensa especializada en comunicaciones seguras y sistemas electrónicos avanzados

El extraordinario entendimiento que tiene Ocean Tomo sobre el valor de la propiedad intelectual (IP) está impulsada por el compromiso de la empresa con todos los asuntos relacionados con los activos intangibles, que abarcan la planificación estratégica, las inversiones, las disputas y las transacciones. Los resultados de los litigios refinan las metodologías de valoración, mientras que los compromisos de asesoramiento se basan en información del mundo real tanto de la sala de juntas como de los mercados públicos. Los resultados de las transacciones (compra, venta y concesión de licencias de propiedad intelectual) validan las decisiones estratégicas e informan sobre cómo se valora la propiedad intelectual en la práctica. Las valoraciones de Ocean Tomo utilizadas por los dueños de la propiedad intelectual (PI) para acceder al capital dan información sobre cómo las instituciones financieras reconocen la PI como un activo financiable. Esta valoración continua fortalece la capacidad del equipo para ofrecer información creíble y procesable sobre todos los asuntos relacionados con los activos intangibles. This continuous feedback strengthens the team's ability to deliver credible, actionable insights across all matters involving intangible assets.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una consultora global que combina conocimientos técnicos, científicos, financieros y estratégicos para asesorar a clientes que buscan obtener valor y mitigar riesgos. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 84 % de los bufetes de abogados Global 200, 75 % de las 20 principales empresas de seguros de Forbes (90 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y 71 % de empresas Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held no es un bufete de abogados y no brinda asesoramiento legal. Valores ofrecidos a través de PM Securities, LLC, que opera bajo la razón social Phoenix IB u Ocean Tomo Investments, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.

