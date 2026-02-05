Dan Sleeter取締役が加わり、Ocean Tomo社が無線周波数、ワイヤレス、スペクトラムの専門知識を強化

Sleeter氏の防衛、電気通信、航空宇宙、安全なミッションシステムに及ぶ経歴は、ワイヤレス・テクノロジーのリバースエンジニアリングと特許請求分析における当社の技術的リーダーシップを強化します。

ニューヨーク, 2026年2月6日 /PRNewswire/ -- グローバル・コンサルティング企業J.S. Held社は、米空軍の元周波数（RF）システムエンジニアのDan Sleeter氏がOcean Tomo社のPatent Analysis and Reverse Engineeringグループに加わったことについて、本日発表しました。Sleeter氏は、国防と商業の両クライアントに対し、AI駆動型RFプログラム、安全なクラウド環境、アジャイル・デリバリー・モデルで部門横断型チームを指導して15年の経験を持ちます。

Dan Sleeter氏の専門知識の概要

Dan Sleeter氏の専門知識の概要

15年以上にわたり、AI駆動型RFプログラム、安全なクラウド環境、アジャイル・デリバリー・モデルで部門横断型チームを指導して15年の経験を持ちます。

RFシステム、スペクトラム管理、買収フレームワーク、規制コンプライアンスに関する深い専門知識。

米国防総省と民間顧客に対し、ミッションに沿ったイノベーション主導型で技術的に厳格なソリューションを提供した実績。

NSAセキュアな通信、TEMPEST/EMSEC、機密RFエンジニアリング、RFML/AI対応信号解析に特化した経歴。

特許分析、リバースエンジニアリング、複雑なシステムの脱構築に国家安全保障レベルのRF見識を提供します。

Sleeter氏はRFエンジニアリングの専門知識に米空軍での勤務と深い経験による強力な基盤を生かし、複雑なシステム評価、スペクトラムの課題、知的財産の問題で顧客を案内します。米国防総省（DoD）と民間関係者向けのプログラム管理における同氏の実績は、ミッションとの一致、技術的な厳格性、イノベーションへの取り組みが反映されます。

「Dan氏は、国家安全保障レベルのRF経験、最新のAI/ML能力、実践的なエンジニアリングの深い経験による希少な組み合わせを持っています」とPatent Analysis and Reverse Engineeringの技術指導者であるTim Dorney先生が述べました。「顧客は、非常に複雑なテクノロジーに対する当社の正確で防御可能な解釈に頼っており、Dan氏の専門知識は当社のチームが実現できる能力を大幅に拡大します」

Sleeter氏の専門知識はRFシステムのライフサイクル全体に及び、4G/5Gネットワーク、Wi-Fi、レーダー、衛星通信、Bluetoothを可能にするテクノロジーの設計、テスト、メンテナンスに該当します。同氏の業務は電気通信、航空宇宙、防衛、消費者エレクトロニクスの産業での安全で干渉のない通信を確保します。

「Dan氏の安全な通信、TEMPEST/EMSECコンプライアンス、機密RFシステム・エンジニアリングの経歴は、現代のワイヤレスやセンサー・テクノロジーを脱構築する当社の能力を直接強化します」とPatent Analysis and Reverse Engineering、Strategic Business Intelligenceのチーム指導者であるSam Wiley氏が述べました。「RF機械学習と自動化をスペクトラム分析に応用する同氏の経験は、複雑なIPと技術的な課題に直面する当社の顧客にとって影響力のある優位性をもたらします」

Sleeter氏はRF/AI対応のイニシアチブを主導し、多様でソフトウェア定義型の無線環境で信号動作の特徴付け、干渉をの検出、スペクトラムワークフローの自動化を行なってきました。Ocean Tomo氏の顧客向けに特許請求の評価、侵害経路の特定、システムアーキテクチャのマッピングにおいて、この実践的な分析の深さは詳細なコンポーネント単位の見識に反映されます。

「顧客が次第に高度化するテクノロジーと同様に複雑な論争に直面するなか、Dan氏の卓越した技術力と分析的な規律の組み合わせは、まさに当社の業務には必要です」とOcean Tomo社の共同設立者、Intellectual Property Practice部門の責任者、J.S. Held社の知的財産最高責任者であるJames E. Malackowski が述べました。「同氏をチームに歓迎できて嬉しい限りです」

業界の専門知識

Ocean Tomo社に入社する前、Sleeter氏は以下の企業・団体で無線周波数の上位エンジニアとして勤務しました。

Huntington Ingalls Industries社 - 米軍最大規模の造船会社

- 米軍最大規模の造船会社 Alion Science and Technology社 （現在はHII Mission Technologiesの一部）- 米国防総省と情報機関の関係者を支援している最大手の防衛関連企業

（現在はHII Mission Technologiesの一部）- 米国防総省と情報機関の関係者を支援している最大手の防衛関連企業 Silver Spring Network - IoTとスマートグリッド・ネットワーク・テクノロジーのプロバイダー

以下のRF設計とテストエンジニアリングの職務も経験しています。

Verizon Wireless社 - 5Gと光ファイバー通信のグローバルリーダー

- 5Gと光ファイバー通信のグローバルリーダー L-3 Communications社（現在はL3Harrisの一部）- 安全な通信と高度な電子システムに特化した大手の防衛関連企業

Ocean Tomo社の知的財産（IP）の価値に関する独自の見解は、無形資産に関連するすべての課題における同社の取り組みによって促進され、戦略立案、投資、論争、取引の領域をカバーします。 訴訟結果によって評価手法が洗練される一方、顧問業務は役員室と一般市場の両方から得る実世界の見識によって形成されます。取引結果（知的財産の購入、売却、ライセンス供与）は戦略的な決定を検証し、知的財産の実用的に評価される方法について伝えます。知的財産の所有者が資本にアクセスするために使用するOcean Tomo社の評価は、金融機関が融資可能な資産として知的財産を認識する方法について見識を提供します。この継続的なフィードバックにより、無形資産に関連するすべての課題に信頼性が高い実行可能な見識を提供するチームの能力が強化されます。

メディア連絡先

Kristi L. Stathis、J.S. Held、+1 786 833 4864、[email protected]、JSHeld.com

