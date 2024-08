Onde a tecnologia encontra a cultura pop: Yaber apresenta o primeiro projetor inspirado em Keith Haring do mundo

NOVA YORK, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Yaber, pioneira em projetores de entretenimento, lançou o primeiro projetor inspirado em Keith Haring do mundo, o T2/T2 Plus, uma mistura perfeita de cultura pop vibrante e inovação de alta tecnologia. Com os motivos icônicos de Haring e uma paleta de cores clássica de vermelho, branco e preto, este projetor da série T2 de edição especial transforma o entretenimento cotidiano com um toque artístico.

Yaber apresenta o primeiro projetor inspirado em Keith Haring do mundo, série T2

"Pela primeira vez, o legado artístico de Haring foi trazido para o mundo dos projetores", disse Marshall, gerente geral da Yaber. "Nosso objetivo é tornar o entretenimento de alta qualidade e a arte icônica acessíveis a todos, combinando o melhor dos dois mundos em uma oferta excepcional."

"A parceria com Yaber para trazer a arte de Keith Haring para um projetor pela primeira vez é uma maneira maravilhosa de estender seu legado", disse David Stark, fundador e CEO da Artestar, a agência global de licenciamento e consultoria de marcas que representa o Keith Haring Studio. "Este produto permite que sua arte seja experimentada por um novo público, trazendo atenção ao seu trabalho e adicionando uma vibração especial às experiências cotidianas de visualização."

O projetor Yaber T2 Plus de edição especial (com um dongle de TV) custa US$ 399 e está disponível agora na loja oficial da Yaber (https://www.yaber.com/products/t2-special-edition). Quanto ao projetor Yaber T2 padrão (sem um dongle de TV), ele está atualmente disponível na Amazon EUA e será lançado na Amazon Canadá, França, Japão, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Itália e Austrália a partir de 26 de agosto de 2024.

Sobre a Yaber

Fundada em 2018, a Yaber é pioneira em projetores de entretenimento, tendo entregue com sucesso mais de dois milhões de unidades a entusiastas em mais de 120 países e regiões em todo o mundo. Notavelmente, a Yaber foi homenageada com prêmios de prestígio, incluindo o Red Dot Award, o Yanko Design Award e o CES Innovation Award 2024.

A Yaber está empenhada em ultrapassar os limites da excelência auditiva e visual. Cada projetor Yaber é criado para oferecer experiências excepcionais, incorporando uma busca pela perfeição e oferecendo aos usuários uma excelente qualidade audiovisual, bem como uma jornada enriquecedora de autotranscendência contínua.

Para obter as atualizações mais recentes, acesse https://www.yaber.com/collections, enquanto a Yaber continua a redefinir a excelência em entretenimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484603/Yaber_Introducing_World_s_First_Keith_Haring_Inspired_Projector_T2_series.jpg

Logotipo - https://mma.PRNewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

FONTE Yaber Technologies Co., Ltd