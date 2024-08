Quand la technologie rencontre la culture populaire : Yaber présente le premier projecteur au monde inspiré de Keith Haring

NEW YORK, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, a lancé le premier projecteur au monde inspiré de Keith Haring, le T2/T2 Plus, un mélange parfait de culture pop vibrante et d'innovation de haute technologie. Avec les motifs emblématiques de Haring et une palette de couleurs classiques (rouge, blanc et noir), cette édition spéciale du projecteur de la série T2 transforme le divertissement quotidien par une touche de flair artistique.

Yaber Introducing the World’s First Keith Haring-Inspired Projector, T2 series

« Pour la première fois, l'héritage artistique de Haring a été intégré au monde des projecteurs », a déclaré M. Marshall, directeur général de Yaber. « Notre objectif est de rendre le divertissement de haute qualité et l'art emblématique accessibles à tous, en combinant le meilleur des deux mondes dans une offre exceptionnelle. »

« Le partenariat avec Yaber pour porter l'art de Keith Haring sur un projecteur pour la première fois est une merveilleuse façon de prolonger son héritage », a déclaré David Stark, fondateur et PDG d'Artestar, l'agence mondiale de conseil et d'octroi de licences de marques qui représente le Keith Haring Studio. « Ce produit permet à son art d'être découvert par un nouveau public, de faire connaître son travail et d'ajouter un éclat particulier à l'expérience quotidienne des spectateurs. »

L'édition spéciale du projecteur Yaber T2 Plus (avec un dongle TV) est vendue au prix de 399 USD et est disponible dès maintenant sur le magasin officiel de Yaber (https://www.yaber.com/products/t2-special-edition). Quant au projecteur Yaber T2 standard (sans dongle TV), il est actuellement disponible sur Amazon États-Unis et sera déployé sur Amazon Canada, France, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et Australie à partir du 26 août 2024.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et sonore. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant la recherche de la perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'une expérience enrichissante de dépassement de soi permanent.

Pour les dernières mises à jour, consultez le site https://www.yaber.com/collections . Yaber continue de redéfinir l'excellence dans le domaine du divertissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484491/Yaber_Introducing_World_s_First_Keith_Haring_Inspired_Projector_T2_series.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg