Yaber na CES 2025: pinte a noite do filme

Desfrute de visuais impressionantes com as poderosas séres K300s, L2 Plus e T2 Series da Yaber

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Yaber, pioneira em projetores de entretenimento, apresenta três modelos inovadores: o projetor a laser de alcance ultracurto K300s, o projetor de som de nível de cinema L2 Plus e a série T2. Esses projetores de última geração mostram o compromisso da Yaber em ultrapassar os limites da tecnologia de entretenimento doméstico, oferecendo aos consumidores experiências de visualização e audição inigualáveis que antes não eram possíveis.

Entretenimento de qualidade cinematográfica em qualquer lugar: projetor Yaber K300s de alcance ultracurto

Projetor Yaber Laser K300s Projetor Yaber L2 Plus

O Yaber K300s redefine o entretenimento doméstico com tecnologia de alcance ultracurto, projetando uma imagem de 100 polegadas a partir de 24,8 cm. A tecnologia laser Triple RGB garante cores vibrantes (150% NTSC), 1000 lúmens de brilho ANSI e NovaGlow™ para visuais uniformes. Os dois alto-falantes JBL de 15 W com Dolby oferecem áudio imersivo, enquanto o foco automático instantâneo e a correção trapezoidal inteligente simplificam a configuração, e a conectividade avançada e a eficiência energética de 50% aumentam a usabilidade.

Com preço de US$ 999,99, os K300s estarão disponíveis no site oficial da Yaber em 15 de janeiro e serão lançados em breve nas lojas de varejo nos Estados Unidos, Japão, Europa e região de Taiwan.

Eleve a experiência de entretenimento doméstico: Yaber L2 Plus

O projetor Yaber L2 Plus é perfeito para entretenimento doméstico, combinando qualidade de imagem HD, som potente e facilidade de operação. Sua proporção de lançamento de 1,35:1 permite posicionamento flexível, tornando-o ideal mesmo para salas menores. Com resolução de 1080p, brilho de 700 lúmens ANSI e alto-falantes JBL duplos de 8 W, ele oferece visuais impressionantes e áudio com qualidade de cinema. Além disso, desfrute da sua edição especial Keith Haring para um toque de elegância.

Com foco automático sem uso das mãos, alinhamento inteligente da tela e ruído abaixo de 35 dB, o L2 Plus opera de forma silenciosa e perfeita. O MRSP custa US$ 199 e estará disponível no site oficial da Yaber e nas lojas off-line dos EUA a partir do 2º trimestre de 2025.

Entretenimento portátil redefinido: Projetor Yaber Série T2

O projetor Yaber Série T2 brilha com seu design inovador com bateria, oferecendo até 2,5 horas de uso, tornando-o ideal para noites de cinema ao ar livre e aventuras de acampamento. Com resolução nativa de 1080p e som JBL compatível com Dolby Audio, ele garante uma experiência imersiva, quer os utilizadores estejam curtindo um filme aconchegante sob as estrelas ou uma viagem de verão animada. Adicionando um toque criativo, a edição especial Keith Haring eleva o seu estilo. Não perca a oferta exclusiva da CES - adquira o T2 por apenas US$ 225 com o código CEST220OFF na Amazon US, disponível de 7 a 12 de janeiro.

