Технологии встречают поп-культуру: первый проектор Yaber, вдохновленный Китом Харингом

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yaber, пионер в области развлекательных проекторов, выпустила первый в мире проектор, вдохновленный творчеством Кита Харинга (Keith Haring), T2/T2 Plus, представляющий собой идеальное сочетание яркой поп-культуры и высокотехнологичных инноваций. Этот специальный проектор серии T2 с культовыми мотивами Харинга и классической цветовой гаммой из красного, белого и черного цветов наделяет повседневные развлечения художественной атмосферой.

Yaber Introducing the World’s First Keith Haring-Inspired Projector, T2 series

«Впервые художественное наследие Харинга было перенесено в мир проекторов, — сказал Маршалл (Marshall), генеральный директор Yaber. — «Наша цель — сделать высококачественные развлечения и культовое искусство доступными для всех, объединив все самое лучшее в одном исключительном предложении».

«Партнерство с Yaber, чтобы впервые перенести искусство Кита Харинга на проектор, — это прекрасный способ расширить его наследие, — сказал Дэвид Старк (David Stark), основатель и генеральный директор Artestar, глобального агентства по лицензированию и консалтингу брендов, представляющего студию Кита Харинга. — Этот продукт позволяет новой аудитории познакомиться с его искусством, привнося осознание в его работу и добавляя особую яркость в повседневные впечатления от просмотра».

Специальная версия проектора Yaber T2 Plus (с ТВ-ключом) стоит 399 долларов США и уже доступна в официальном магазине Yaber (https://www.yaber.com/products/t2-special-edition). Что касается стандартного проектора Yaber T2 (без ТВ-ключа), он в настоящее время доступен на Amazon в США и появится на Amazon в Канаде, Франции, Японии, Германии, Великобритании, Испании, Италии и Австралии с 26 августа 2024 года.

О компании Yaber

Компания Yaber, основанная в 2018 году, является новатором в области развлекательных проекторов, который успешно доставил более двух миллионов устройств любителям развлечений в более чем 120 странах и регионах по всему миру. Примечательно, что компания Yaber удостоена престижных наград, включая Red Dot Award, Yanko Design Award и CES Innovation Award 2024.

Yaber стремится раздвигать границы как визуального, так и звукового совершенства. Каждый проектор Yaber создан, чтобы дарить исключительные впечатления, воплощая стремление к совершенству и предлагая пользователям выдающееся аудиовизуальное качество, а также обогащающее погружение в непрерывную самотрансценденцию.

Для получения последних новостей посетите https://www.yaber.com/collections, поскольку Yaber продолжает развивать совершенство в сфере развлечений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2484491/Yaber_Introducing_World_s_First_Keith_Haring_Inspired_Projector_T2_series.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg