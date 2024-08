Stretnutie techniky s popkultúrou: Yaber predstavuje prvý projektor na svete inšpirovaný Keithom Haringom

NEW YORK, 20. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, priekopník v oblasti projektorov pre zábavu, uviedol na trh prvý projektor na svete inšpirovaný Keithom Haringom. T2/T2 Plus je dokonalou zmesou energickej popkultúry a high-tech inovácií. Tento projektor zo špeciálnej edície série T2, ktorý obsahuje Haringove ikonické motívy a klasickú farebnú paletu červenej, bielej a čiernej , dodá každodennej zábave nádych umeleckého šmrncu.

Yaber Introducing the World’s First Keith Haring-Inspired Projector, T2 series

„Po prvýkrát sa Haringov umelecký odkaz dostal do sveta projektorov," povedal Marshall, generálny riaditeľ spoločnosti Yaber. „Snažíme sa sprístupniť vysokokvalitnú zábavu aj ikonické umenie každému a spájať to najlepšie z oboch svetov v jednom výnimočnom produkte."

„Partnerstvo so spoločnosťou Yaber, ktoré po prvýkrát prenáša umenie Keitha Haringa do sveta projektora je skvelým spôsobom, ako rozšíriť jeho odkaz," povedal David Stark, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Artestar, globálnej licenčnej a konzultačnej agentúry pre značky, ktorá zastupuje Keith Haring Studio. „Vďaka tomuto produktu si môže jeho umenie užívať nové publikum, takže vnáša jeho prácu do povedomia a pridáva každodenným zážitkom zo sledovania osobitnú energiu."

Špeciálna edícia projektora Yaber T2 Plus (s TV kľúčom) stojí 399 USD a je teraz k dispozícii v oficiálnom obchode Yaber (https: //www.yaber.com/products/t2-special-edition). Pokiaľ ide o štandardný projektor Yaber T2 (bez televízneho kľúča), v súčasnosti je k dispozícii na Amazon US a bude uvedený na trh v obchodoch Amazon Kanada, Francúzsko, Japonsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a Austrália od 26. augusta 2024.

O spoločnosti Yaber

Spoločnosť Yaber, založená v roku 2018, je priekopníkom projektorov pre zábavu a úspešne ich dodala už viac ako dva milióny kusov nadšencom vo viac ako 120 krajinách a regiónoch po celom svete. Spoločnosť Yaber získala prestížne ocenenia vrátane Red Dot Award, Yanko Design Award a CES Innovation Award 2024.

Spoločnosť Yaber sa snaží posúvať hranice vizuálnej aj zvukovej excelentnosti. Každý projektor Yaber je navrhnutý tak, aby poskytoval výnimočné zážitky, stelesňoval snahu o dokonalosť a ponúkal používateľom vynikajúcu audiovizuálnu kvalitu, ako aj obohacujúcu cestu neustáleho prekonávania vlastných hraníc.

Aktuálne informácie o tom, ako spoločnosť Yaber neustále mení definíciu dokonalosti v oblasti zábavy, nájdete na stránke https://www.yaber.com/collections.

