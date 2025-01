Os fones de ouvido Timekettle W4 Pro com Babel OS lançam a tradução de chamadas bidirecionais em tempo real, permitindo conversas naturais em vários idiomas

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Timekettle, líder global em tecnologia de comunicação baseada em IA, tem o prazer de apresentar os fones de ouvido W4 Pro aprimorados com funcionalidade de chamada bidirecional. Com seu primeiro sistema de software exclusivo, também anunciado na CES, o Babel OS, o novo W4 Pro estabelece uma nova referência para a comunicação multilingue, oferecendo tradução bidirecional em tempo real durante chamadas telefônicas e de vídeo em qualquer plataforma de comunicação.

Fones de ouvido elegantes que fornecem tradução bidirecional e em tempo real para chamadas telefônicas e de vídeo em qualquer plataforma de comunicação, incluindo Zoom, WeChat, WhatsApp e Telegram. Timekettle W4 Pro aumenta o conforto de uma forma sem precedentes com o design open-ear

O recurso recém-lançado permite traduções bidirecionais para facilitar conversas entre idiomas sem esforço por meio de qualquer aplicativo de telecomunicações ou sistema telefônico tradicional. Ele fornece traduções sincronizadas bidirecionais sem interromper a qualidade de voz original.

Para ativarem o modo de tradução, basta os usuários utilizarem o fone de ouvido W4 Pro durante uma chamada, o que não requer nenhuma ação adicional da outra parte, como instalar aplicativos, software ou equipamentos de tradução especializados. Seja em ambientes empresariais, acadêmicos ou sociais, os usuários podem se envolver em conversas contínuas com pessoas em todo o mundo sem nenhum obstáculo.

Redefinindo a comunicação em tempo real

Os fones de ouvido W4 Pro, agora aprimorados com o Babel OS, fornecem funcionalidade sem precedentes de tradução em tempo real. Compatível com mais de 40 idiomas e 93 sotaques, esses fones de ouvido avançados oferecem uma tradução semelhante à humana.

Com base na tecnologia HybridComm exclusiva da Timekettle, o W4 Pro oferece uma experiência de usuário otimizada com apenas um atraso de 3 a 5 segundos após a fala original ser ouvida. O design também apresenta vozes traduzidas um pouco mais altas em comparação com as originais para melhorar a clareza sem interferência. Com um design ergonômico "open-ear" para garantir conforto durante o uso prolongado, a avançada tecnologia de IA alcança até 95% de precisão na tradução, garantindo uma comunicação precisa e natural. Ele oferece vários modos adaptados a diferentes cenários:

Modo individual : compartilhe um fone de ouvido com outra pessoa para tradução em tempo real durante conversas presenciais.

: compartilhe um fone de ouvido com outra pessoa para tradução em tempo real durante conversas presenciais. Modo de audição e reprodução: grave áudio através do aplicativo móvel e receba traduções, que podem ser reproduzidas mais tarde.

grave áudio através do aplicativo móvel e receba traduções, que podem ser reproduzidas mais tarde. Mude para o modo de fala: fale no fone de ouvido e sua fala traduzida será transmitida pelo alto-falante do seu telefone; ideal para reuniões ou apresentações.

Outro recurso de destaque do W4 Pro é a capacidade avançada de resumo orientado por IA. Durante as chamadas, ele captura e exibe todas as palavras faladas e traduções em dispositivos móveis em tempo real. Quando a chamada é concluída, ela gera rapidamente atas de reunião detalhadas que podem ser compartilhadas instantaneamente, o que aumenta significativamente a eficiência do fluxo de trabalho. Os demais recursos avançados incluem:

Transcrições bilíngues em tempo real: as janelas flutuantes do aplicativo fornecem transcrições de texto bilíngues em tempo real durante as chamadas, garantindo que todas as informações sejam gravadas com precisão para possibilitar revisão e organização.

as janelas flutuantes do aplicativo fornecem transcrições de texto bilíngues em tempo real durante as chamadas, garantindo que todas as informações sejam gravadas com precisão para possibilitar revisão e organização. Reconhecimento de idiomas aprimorado: compatível com mais de 40 idiomas e 93 sotaques, ele lida com pronúncias padrão e dialetos regionais para permitir uma tradução clara e precisa.

compatível com mais de 40 idiomas e 93 sotaques, ele lida com pronúncias padrão e dialetos regionais para permitir uma tradução clara e precisa. Ampla compatibilidade: perfeito com aplicativos de comunicação convencionais, sistemas móveis e chamadas telefônicas tradicionais, oferecendo versatilidade sem precedentes.

perfeito com aplicativos de comunicação convencionais, sistemas móveis e chamadas telefônicas tradicionais, oferecendo versatilidade sem precedentes. Léxicos personalizáveis: traduções personalizadas para setores ou contextos específicos.

traduções personalizadas para setores ou contextos específicos. Latência ultrabaixa : traduções quase instantâneas com um atraso de 3 a 5 segundos.

: traduções quase instantâneas com um atraso de 3 a 5 segundos. Conforto e clareza: design leve "open-ear" e redução avançada de ruído.

design leve "open-ear" e redução avançada de ruído. Uso durante todo o dia: até 12 horas de reprodução com apenas 1 hora para carregar.

O poder do Babel OS

Também foi anunciado na CES o novo software exclusivo da Timekettle, o Babel OS, que oferece transições rápidas com soluções que podem prever o que está sendo dito, adaptar-se a léxicos personalizáveis e traduzir com emoção e tonalidade humanas reais. Ele transforma toda a linha de produtos Timekettle, incluindo dispositivos avançados, como os fones de ouvido W4 Pro, fones de ouvido WT2 Edge/W3 , X1 Interpreter Hub e os intérpretes portáteis T1 e T1 Mini. Agora, esses dispositivos são mais rápidos, precisos e humanos do que nunca, e quase replicam a experiência de ter um intérprete em tempo real ao seu lado. As principais características desta atualização transformadora incluem:

Segmentação semântica de IA: utiliza a tecnologia Timekettle para otimizar a segmentação de fala para processamento de IA. Ele segmenta frases de maneira inteligente e prevê sua conclusão, permitindo traduções rápidas em tempo real com latência quase zero.

utiliza a tecnologia Timekettle para otimizar a segmentação de fala para processamento de IA. Ele segmenta frases de maneira inteligente e prevê sua conclusão, permitindo traduções rápidas em tempo real com latência quase zero. Léxico customizado para tradução personalizada: permite que os usuários criem vocabulários personalizados para setores, contextos ou gírias específicos para evitar erros de tradução com nomes, locais e termos especializados.

permite que os usuários criem vocabulários personalizados para setores, contextos ou gírias específicos para evitar erros de tradução com nomes, locais e termos especializados. Vozes autênticas e humanas: inclui tecnologia avançada de clonagem de voz para replicar os tons de voz e padrões de fala exclusivos dos usuários, garantindo que as traduções soem naturais, em tom de conversa e com emoções verdadeiras.

inclui tecnologia avançada de clonagem de voz para replicar os tons de voz e padrões de fala exclusivos dos usuários, garantindo que as traduções soem naturais, em tom de conversa e com emoções verdadeiras. Aprendizado de máquina de última geração para melhorias contínuas: adapta-se dinamicamente a diferentes idiomas e sotaques por meio de treinamento contínuo de IA e aproveita os mais recentes mecanismos de LLM para fornecer traduções precisas e ricas em contexto. Além disso, as soluções AI Edge potencializam as operações off-line sem serviços de rede, garantindo uma comunicação perfeita em qualquer lugar.

adapta-se dinamicamente a diferentes idiomas e sotaques por meio de treinamento contínuo de IA e aproveita os mais recentes mecanismos de LLM para fornecer traduções precisas e ricas em contexto. Além disso, as soluções AI Edge potencializam as operações off-line sem serviços de rede, garantindo uma comunicação perfeita em qualquer lugar. Projetado com segurança: integra criptografia avançada e medidas de segurança robustas em todos os dispositivos e aplicativos. Totalmente compatível com os padrões de certificação GDPR, oferecendo proteção de dados de alto nível.

"Com o W4 Pro e o Babel OS aprimorados, criamos uma solução que não apenas preenche as lacunas linguísticas, mas também redefine os padrões globais de comunicação. O recurso de chamada simultânea bidirecional é um divisor de águas, e oferece uma experiência de comunicação realista e ininterrupta em todos os idiomas ", disse Leal Tian, fundador e CEO da Timekettle.

Disponibilidade

Os fones de ouvido W4 Pro (ao preço de US$ 449) estão disponíveis a partir de 7 de janeiro de 2025. O Babel OS está disponível imediatamente e pode ser visto em ação na CES no estande da Timekettle [LVCC, North Hall - 9163]. Seus recursos aprimorados são demonstrados em produtos como os fones de ouvido W4 Pro, fones de ouvido WT2 Edge/W3 (ao preço de US$ 349,99), X1 Interpreter Hub (ao preço de US $ 699,99) e os intérpretes portáteis T1 e T1 Mini (ao preço de US$ 299,99 e US$ 149,99, respectivamente). Todos os dispositivos Timekettle estão disponíveis para compra em seu site ou na Amazon. Para obter mais informações, acesse www.Timekettle.co.

Sobre a Timekettle

Desde a sua criação em 2016, a Timekettle tem estado na vanguarda da inovação em comunicação entre idiomas. Com produtos premiados e uma base de mais de 400.000 usuários mundialmente, a Timekettle continua a estabelecer novos padrões em tecnologia de tradução de IA, esforçando-se para alcançar a liberdade de comunicação universal.

