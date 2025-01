Słuchawki douszne Timekettle W4 Pro z Babel OS umożliwiają dwukierunkowe tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu rozmowy w różnych językach stają się bardziej naturalne

LAS VEGAS, 7 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Timekettle, światowy lider w dziedzinie technologii komunikacji opartej na sztucznej inteligencji, ma przyjemność zaprezentować ulepszone słuchawki douszne W4 Pro z funkcją dwukierunkowego połączenia. Wyposażone w Babel OS – pierwszy, zastrzeżony system oprogramowania, również zaprezentowany na targach CES – słuchawki W4 Pro wyznaczają nowy punkt odniesienia dla komunikacji w wielu językach, oferując płynne, dwukierunkowe tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas połączeń telefonicznych i wideo na dowolnej platformie komunikacyjnej.

Nowo wprowadzona funkcja umożliwia dwukierunkowe tłumaczenia, aby ułatwić konwersacje prowadzone w wielu językach za pośrednictwem dowolnej aplikacji telekomunikacyjnej lub tradycyjnego telefonu. Zapewnia ona dwukierunkowe tłumaczenia synchroniczne bez zakłócania oryginalnej jakości głosu.

Użytkownicy aktywują tryb tłumaczenia bezpośrednio na zestawie słuchawkowym W4 Pro podczas połączenia, co nie wymaga żadnych dodatkowych działań drugiej strony, takich jak instalowanie aplikacji, oprogramowania lub specjalistycznego sprzętu do tłumaczenia. Użytkownicy mogą bez przeszkód prowadzić płynny dialog z rozmówcami z całego świata, w różnych kontekstach – począwszy od biznesowego poprzez akademicki po towarzyski.

Zmiana oblicza komunikacji w czasie rzeczywistym

Słuchawki W4 Pro z oprogramowaniem Babel OS zapewniają bezprecedensową funkcjonalność w tłumaczeniu w czasie rzeczywistym. Obsługując ponad 40 języków i 93 typy akcentów, te zaawansowane słuchawki douszne zapewniają tłumaczenie w jakości zbliżonej do naturalnego tłumaczenia przez człowieka.

Oparte na zastrzeżonej technologii HybridComm firmy Timekettle słuchawki W4 Pro oferują zoptymalizowane wrażenia podczas użytkownika przy zaledwie 3-5 sekundowym opóźnieniu po usłyszeniu oryginalnej mowy. Konstrukcja słuchawek charakteryzuje się również nieco wyższą głośnością tłumaczenia w stosunku do oryginalnej mowy, aby zwiększyć przejrzystość, jednocześnie nie powodując zakłóceń. Dzięki ergonomicznej konstrukcji z otwartym uchem, która zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania, zaawansowana technologia oparta na sztucznej inteligencji osiąga dokładność tłumaczenia do 95%, ułatwiając precyzyjną i naturalną komunikację. Zestaw oferuje zróżnicowane tryby dostosowane do różnych scenariuszy:

tryb jeden na jeden: współdzielenie słuchawek z inną osobą w celu tłumaczenia bezpośredniej rozmowy w czasie rzeczywistym;

tryb słuchania i odtwarzania: nagrywanie dźwięku za pomocą aplikacji mobilnej i tłumaczenie, które można później odtworzyć;

tryb przełączania na mówienie: mówienie bezpośrednio do słuchawki i transmisja przetłumaczonej wypowiedzi przez głośnik telefonu; jest to idealne rozwiązanie podczas spotkań lub prezentacji.

Kolejną wyróżniającą się cechą W4 Pro jest najnowocześniejsza funkcja streszczania wypowiedzi oparta na sztucznej inteligencji. Podczas połączeń przechwytuje ona i wyświetla wszystkie wypowiedziane słowa i tłumaczenia na urządzeniach mobilnych w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu rozmowy szybko generuje szczegółowy protokół ze spotkania, który można natychmiast udostępnić, co znacznie zwiększa wydajność przepływu pracy. Wśród dodatkowych, zaawansowanych funkcji należy wymienić:

dwujęzyczne transkrypcje w czasie rzeczywistym: ruchome okna aplikacji zapewniają dwujęzyczne transkrypcje tekstu w czasie rzeczywistym podczas wykonywania połączeń, umożliwiając dokładną rejestrację wszystkich informacji do późniejszego wglądu i uporządkowania,

efektywniejsze rozpoznawanie języków: obsługa ponad 40 języków i 93 typów akcentów, w tym zarówno standardowej wymowy, jak i regionalnych dialektów, co zapewnia płynne i dokładne tłumaczenie,

imponująca kompatybilność: płynna współpraca z popularnymi aplikacjami komunikacyjnymi, systemami mobilnymi i tradycyjnymi telefonami, co oferuje niezrównaną wszechstronność zastosowania,

konfigurowalne leksykony: tłumaczenia dostosowane do konkretnych branż lub kontekstów,

bardzo niskie opóźnienie: błyskawiczne tłumaczenia z zaledwie 3-5 sekundowym opóźnieniem,

wygoda i przejrzystość: lekka konstrukcja z otwartym uchem i zaawansowana redukcja szumów,

lekka konstrukcja z otwartym uchem i zaawansowana redukcja szumów, całodzienne użytkowanie: do 12 godzin odtwarzania po zaledwie 1 godzinie ładowania.

Potęga oprogramowania Babel OS

Na targach CES przedstawiono również nowe, zastrzeżone oprogramowanie Timekettle Babel OS, które zapewnia błyskawiczne przejścia dzięki rozwiązaniom pozwalającym przewidywać mowę, dostosowywać się do konfigurowalnych leksykonów i tłumaczyć z zachowaniem autentycznych emocji i tonacji. Oprogramowanie rewolucjonizuje całą linię produktów Timekettle, w tym zaawansowane urządzenia, takie jak słuchawki douszne W4 Pro, słuchawki douszne WT2 Edge/W3, terminal tłumaczeniowy X1 oraz przenośne zestawy tłumaczeniowe T1 i T1 Mini. Urządzenia te są teraz szybsze, dokładniejsze i oferują jakość bardziej zbliżoną do tłumaczenia przez człowieka niż kiedykolwiek wcześniej, w sposób autentyczny odtwarzając doświadczenie korzystania z usług ludzkiego tłumacza. Kluczowe funkcje tej rewolucyjnej aktualizacji obejmują następujące elementy:

segmentacja semantyczna oparta na sztucznej inteligencji: wykorzystuje technologię HybridComm firmy Timekettle do optymalizacji procesu segmentacji mowy na potrzeby przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji. Inteligentnie dzieli zdania na segmenty i przewiduje ich zakończenie, aby umożliwić błyskawiczne tłumaczenie w czasie rzeczywistym przy niemal zerowym wskaźniku opóźnienia,

niestandardowy leksykon dla spersonalizowanego tłumaczenia: pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe słowniki dla określonych branż, kontekstów lub slangu, aby uniknąć błędów w tłumaczeniu nazw, lokalizacji i specjalistycznych terminów,

autentyczne głosy zbliżone do ludzkich: wykorzystuje zaawansowaną technologię klonowania głosu w celu odtworzenia unikatowych tonów głosu i wzorców mowy użytkowników, zapewniając, że tłumaczenia brzmią naturalnie, płynnie i nie są pozbawione emocji,

najnowocześniejsze uczenie maszynowe umożliwiające bieżące modyfikacje: dynamicznie dostosowuje się do różnych języków i akcentów poprzez ciągłe uczenie się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wykorzystuje najnowsze silniki LLM, aby dostarczać precyzyjne i bogate kontekstowo tłumaczenia. Ponadto rozwiązania AI Edge umożliwiają działanie w trybie offline bez konieczności korzystania z usług sieciowych, co zapewnia płynną komunikację w dowolnym miejscu,

bezpieczeństwo: integruje zaawansowane szyfrowanie i solidne zabezpieczenia na wszystkich urządzeniach i aplikacjach. Zapewnia pełną zgodność ze standardami certyfikacji RODO, oferując wysoki poziom ochrony danych.

„Ulepszone W4 Pro i Babel OS tworzą rozwiązanie, które nie tylko wypełnia luki językowe, ale także na nowo definiuje globalne standardy komunikacji. Dwukierunkowa funkcja z jednoczesnym połączeniem jest przełomem, który oferuje realistyczne i płynne doświadczenie komunikacji w różnych językach" – powiedział Leal Tian, założyciel i dyrektor generalny Timekettle.

Dostępność

Słuchawki douszne W4 Pro (w cenie 449 $) są w sprzedaży od 7 stycznia 2025 r. Babel OS jest już dostępny, a jego możliwości można poznać na stoisku Timekettle na targach CES [LVCC, North Hall - 9163]. Ulepszone funkcje Babel OS są widoczne w takich produktach jak słuchawki douszne W4 Pro, słuchawki douszne T2 Edge/W3 (w cenie 349,99 $), terminal tłumaczeniowy X1 (w cenie 699,99 $) oraz przenośne zestawy tłumaczeniowe T1 i T1 Mini (w cenie odpowiednio 299,99 $ i 149,99 $). Wszystkie urządzenia Timekettle można kupić na stronie firmy lub na Amazonie. Więcej informacji: www.timekettle.co.

Timekettle

Założona w 2016 roku firma Timekettle jest liderem komunikacji wielojęzycznej. Dysponując nagradzanymi produktami i bazą użytkowników liczącą ponad 400 000 osób, Timekettle stale wyznacza nowe standardy technologii tłumaczeniowych na bazie AI, dążąc do powszechnej swobody komunikacji.

