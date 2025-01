Slúchadlá Timekettle W4 Pro s operačným systémom Babel uvádzajú obojsmerný preklad hovorov v reálnom čase a umožňujú tak prirodzený rozhovor medzi jazykmi

LAS VEGAS, 8. január 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Timekettle, globálny líder v oblasti komunikačných technológií s podporou umelej inteligencie, s nadšením predstavuje zdokonalené slúchadlá W4 Pro s funkciou obojsmerného volania. Nový model W4 Pro, s patentovaným softvérovým systémom Babel OS, ktorý bol rovnako uvedený na veľtrhu CES, nastavuje nový štandard pre medzijazyčnú komunikáciu a ponúka plynulý obojsmerný preklad v reálnom čase počas telefonátov a videohovorov na akejkoľvek komunikačnej platforme.

Nová funkcia umožňuje obojsmerné preklady, čím uľahčuje viacjazyčné rozhovory prostredníctvom akejkoľvek telekomunikačnej aplikácie alebo tradičného telefonovania. Poskytuje obojsmerný synchrónny preklad bez narušenia pôvodnej kvality hlasu.

Používatelia aktivujú režim prekladu jednoducho nasadením náhlavnej súpravy W4 Pro počas hovoru. Nie je potrebná žiadna ďalšia akcia z druhej strany, ako je inštalácia aplikácií, softvéru či špecializovaného prekladateľského zariadenia. Používatelia v podnikaní, na akademickej pôde alebo v sociálnych prostrediach sa môžu bez akýchkoľvek prekážok plynulo rozprávať s ľuďmi po celom svete.

Nová definícia komunikácie v reálnom čase

Slúchadlá W4 Pro, teraz doplnené systémom Babel OS, poskytujú bezprecedentné funkcie prekladu v reálnom čase. Tieto pokročilé slúchadlá podporujú viac ako 40 jazykov a 93 prízvukov a poskytujú preklad podobný ľudskému.

Na základe patentovanej technológie HybridComm od Timekettle ponúka model W4 Pro optimalizovaný používateľský zážitok len s 3-5 sekundovým oneskorením po zaznení pôvodnej hovorenej reči. Dizajn tiež obsahuje o niečo hlasnejšie preložené hlasy v porovnaní s pôvodným, aby sa zlepšila jasnosť bez rušenia. Pokročilá technológia AI dosahuje až 95 % presnosť prekladu, čím zaisťuje presnú a prirodzenú komunikáciu. Ergonomický dizajnom open-ear navyše zaisťuje pohodlie pri dlhodobom nosení. Model ponúka rôzne režimy prispôsobené rozmanitým scenárom:

Režim One-on-One : Zdieľajte slúchadlo s druhou osobou a získate preklad v reálnom čase počas osobných rozhovorov.

: Zdieľajte slúchadlo s druhou osobou a získate preklad v reálnom čase počas osobných rozhovorov. Režim Listen and Play: Nahrajte zvuk cez mobilnú aplikáciu a získajte preklad, ktorý si môžete prehrať neskôr.

Nahrajte zvuk cez mobilnú aplikáciu a získajte preklad, ktorý si môžete prehrať neskôr. Režim Switch to Speak: Hovorte do slúchadila a preklad vašej reči sa bude vysielať cez reproduktor vášho telefónu, čo je ideálne na stretnutia alebo prezentácie.

Ďalšou vynikajúcou funkciou W4 Pro je jeho špičková schopnosť sumarizácie s podporou AI. Počas hovorov zachytáva a zobrazuje každé hovorené slovo a preklad na mobilných zariadeniach v reálnom čase. Po skončení hovoru rýchlo vygeneruje podrobné zápisnice zo stretnutí, ktoré možno okamžite zdieľať a výrazne tak zvýšiť efektivita pracovného toku. Medzi ďalšie pokročilé funkcie patrí:

Dvojjazyčný prepis v reálnom čase: Plávajúce okná aplikácií poskytujú počas hovorov živé dvojjazyčné textové prepisy, čím zabezpečujú presné zaznamenávanie všetkých informácií na účely kontroly a usporiadania.

Plávajúce okná aplikácií poskytujú počas hovorov živé dvojjazyčné textové prepisy, čím zabezpečujú presné zaznamenávanie všetkých informácií na účely kontroly a usporiadania. Vylepšené rozpoznávanie jazyka: Podporuje viac ako 40 jazykov a 93 prízvukov, zvláda štandardnú výslovnosť aj regionálne dialekty pre hladký a presný preklad.

Podporuje viac ako 40 jazykov a 93 prízvukov, zvláda štandardnú výslovnosť aj regionálne dialekty pre hladký a presný preklad. Široká kompatibilita: hladko spolupracuje s bežnými komunikačnými aplikáciami, mobilnými systémami a tradičnými telefónnymi hovormi, takže ponúka bezprecedentnú všestrannosť.

hladko spolupracuje s bežnými komunikačnými aplikáciami, mobilnými systémami a tradičnými telefónnymi hovormi, takže ponúka bezprecedentnú všestrannosť. Prispôsobiteľné lexikóny: Preklady na mieru pre konkrétne odvetvia alebo kontexty.

Preklady na mieru pre konkrétne odvetvia alebo kontexty. Veľmi nízka latencia : Takmer okamžitý preklad s 3 – 5 sekundovým oneskorením.

: Takmer okamžitý preklad s 3 – 5 sekundovým oneskorením. Pohodlie a jasnosť: Ľahký dizajn open-air a pokročilá redukcia hluku.

Ľahký dizajn open-air a pokročilá redukcia hluku. Celodenné použitie: Až 12 hodín prehrávania pri 1 hodine nabíjania.

Výkonnosť operačného systému Babel

Na podujatí CES bol tiež uvedený nový patentovaný softvér Timekettle Babel OS, ktorý prináša rýchle prechody s riešeniami, ktoré dokážu predvídať, čo sa hovorí, adaptovať sa na prispôsobiteľné lexikony a prekladať so skutočnými ľudskými emóciami a tónom hlasu. Prináša to transformáciu pre celý rad produktov Timekettle vrátane pokročilých zariadení, ako sú slúchadlá W4 Pro, slúchadlá WT2 Edge/W3, X1 Interpreter Hub a ručných prekladačov T1 a T1 Mini. Tieto zariadenia fungujú teraz rýchlejšie, presnejšie a ľudskejšie ako kedykoľvek predtým a takmer kopírujú pocit so živým tlmočníkom po svojom boku. Medzi hlavné funkcie tejto transformačnej inovácie patria:

Sémantická segmentácia AI: Využíva technológiu HybridComm od Timekettle na optimalizáciu segmentácie reči pre spracovanie umelou inteligenciou. Inteligentne rozdeľuje vety do segmentov a predpovedá ich dokončenie, čo umožňuje bleskurýchly preklad v reálnom čase s takmer nulovou latenciou.

Využíva technológiu HybridComm od Timekettle na optimalizáciu segmentácie reči pre spracovanie umelou inteligenciou. Inteligentne rozdeľuje vety do segmentov a predpovedá ich dokončenie, čo umožňuje bleskurýchly preklad v reálnom čase s takmer nulovou latenciou. Vlastný lexikon pre prispôsobený preklad: Umožňuje používateľom vytvárať vlastné slovníky pre konkrétne odvetvia, kontexty či slang, aby sa predišlo chybám pri preklade názvov, miest a špecializovaných pojmov.

Umožňuje používateľom vytvárať vlastné slovníky pre konkrétne odvetvia, kontexty či slang, aby sa predišlo chybám pri preklade názvov, miest a špecializovaných pojmov. Autentické hlasy podobné ľudským: Zahŕňa pokročilú technológiu klonovania hlasu na replikáciu jedinečných hlasových tónov a rečových vzorov používateľov, čím zaisťuje, že preklad znie prirodzene, konverzačne a s emocionálnou rezonanciou.

Zahŕňa pokročilú technológiu klonovania hlasu na replikáciu jedinečných hlasových tónov a rečových vzorov používateľov, čím zaisťuje, že preklad znie prirodzene, konverzačne a s emocionálnou rezonanciou. Najmodernejšie strojové učenie pre neustále vylepšovanie: Dynamicky sa prispôsobuje rôznym jazykom a prízvukom prostredníctvom nepretržitého trénovania umelej inteligencie a pomocou najnovších motorov LLM poskytuje presné preklady s bohatým kontextom. Okrem toho riešenia AI Edge umožňujú offline operácie bez sieťových služieb, čím zaisťujú bezproblémovú komunikáciu kdekoľvek.

Dynamicky sa prispôsobuje rôznym jazykom a prízvukom prostredníctvom nepretržitého trénovania umelej inteligencie a pomocou najnovších motorov LLM poskytuje presné preklady s bohatým kontextom. Okrem toho riešenia AI Edge umožňujú offline operácie bez sieťových služieb, čím zaisťujú bezproblémovú komunikáciu kdekoľvek. Bezpečnosť: Integrácia pokročilého šifrovania a robustných bezpečnostných opatrení vo všetkých zariadeniach a aplikáciách. Plný súlad s certifikačnými štandardmi GDPR a vysoká úroveň ochrany údajov.

„S vylepšenými slúchadlami W4 Pro a operačným systémom Babel OS sme vytvorili riešenie, ktoré nielen premosťuje jazykové bariéry, ale tiež nanovo definuje globálne komunikačné štandardy. Funkcia obojsmerného simultánneho hovoru je prevratná a ponúka realistickú a neprerušovanú komunikáciu medzi rôznymi jazykmi," povedal Leal Tian, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Timekettle.

Dostupnosť

Slúchadlá W4 Pro (cena 449 USD) sú k dispozícii od 7. januára 2025. Babel OS je k dispozícii okamžite a môžete si ho pozrieť v akcii na veľtrhu CES v stánku Timekettle [LVCC, North Hall - 9163]. Jeho vylepšené funkcie sú prezentované v produktoch, ako napríklad slúchadlá W4 Pro, slúchadlá WT2 Edge/W3 (cena 349,99 USD), X1 Interpreter Hub (cena 699,99 USD ) a ručné prekladače T1 a T1 Mini (cena 299,99 USD a 149,99 USD). Všetky zariadenia Timekettle je možné zakúpiť na webovej stránke spoločnosti alebo na Amazone. Viac informácií nájdete na stránke www.timekettle.co.

O spoločnosti Timekettle

Od svojho založenia v roku 2016 stojí spoločnosť Timekettle v popredí inovácií medzijazyčnej komunikácie. S ocenenými produktmi a globálnou základňou viac ako 400 000 používateľov Timekettle neustále určuje nové štandardy v technológii prekladu AI a snaží sa dosiahnuť univerzálnu komunikačnú slobodu.

