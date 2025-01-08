Наушники Timekettle W4 Pro Earbuds с операционной системой Babel OS запускают двусторонний перевод вызовов в режиме реального времени, обеспечивая естественные межъязыковые разговоры

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Timekettle, мировой лидер в области коммуникационных технологий на базе искусственного интеллекта, рада представить усовершенствованные наушники W4 Pro Earbuds с функцией двунаправленного вызова. Благодаря своей первой запатентованной программной системе, также анонсированной на выставке CES, Babel OS, новые наушники W4 Pro устанавливают новый стандарт для межъязыковой коммуникации, предлагая бесперебойный двусторонний перевод в режиме реального времени во время телефонных и видеозвонков на любой коммуникационной платформе.

Elegant earbuds provide seamless two-way, real-time translation for phone and video calls across any communication platform, including Zoom, WeChat, WhatsApp, and Telegram. Timekettle W4 Pro boosts unprecedented comfortability with open-ear design

Недавно запущенная функция позволяет осуществлять двусторонний перевод для упрощения межъязыковых разговоров через любое телекоммуникационное приложение или традиционную телефонную систему. Он обеспечивает двунаправленные синхронные переводы без нарушения качества исходной речи.

Пользователи активируют режим перевода, просто надев наушники W4 Pro во время звонка, что не требует дополнительных действий со стороны другой стороны, таких как установка приложений, программного обеспечения или специализированного оборудования для перевода. Будь то в бизнесе, научных кругах или социальных сетях, пользователи могут легко общаться с людьми по всему миру без каких-либо препятствий.

Переосмысление связи в реальном времени

Наушники W4 Pro Earbuds, теперь оснащенные Babel OS, обеспечивают беспрецедентную функциональность при переводе в реальном времени. Поддерживая более 40 языков и 93 акцента, эти усовершенствованные наушники обеспечивают перевод, похожий на естественный.

Основанные на фирменной технологии HybridComm от Timekettle, наушники W4 Pro предлагают оптимизированный пользовательский интерфейс с задержкой всего 3–5 секунд после прослушивания оригинальной речи. Конструкция также предполагает немного более громкие переведенные голоса по сравнению с оригиналами, чтобы повысить четкость без помех. Благодаря эргономичному дизайну с открытыми ушами, обеспечивающему комфорт при длительном использовании, передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точность перевода до 95%, обеспечивая точную и естественную связь. Наушники предлагают различные режимы, адаптированные к различным сценариям:

Режим «один на один» : поделитесь наушником с другим человеком для перевода в режиме реального времени во время личных бесед.

: поделитесь наушником с другим человеком для перевода в режиме реального времени во время личных бесед. Режим прослушивания и воспроизведения: записывайте аудио через мобильное приложение и получайте переводы, которые можно воспроизвести позже.

записывайте аудио через мобильное приложение и получайте переводы, которые можно воспроизвести позже. Режим переключения на разговор: говорите в наушник, и ваша переведенная речь будет транслироваться через динамик вашего телефона, идеально подходит для встреч или презентаций.

Еще одной отличительной особенностью W4 Pro является передовая возможность резюмирования на основе искусственного интеллекта. Во время звонков наушники фиксируют и отображают все произнесенные слова и переводы на мобильных устройствах в режиме реального времени. После завершения звонка они быстро генерируют подробные протоколы совещаний, которыми можно мгновенно поделиться, что значительно повышает эффективность рабочего процесса. Дополнительные расширенные функции:

Двуязычная транскрипция в реальном времени: плавающие окна приложения обеспечивают транскрипцию текста на двух языках во время звонков, обеспечивая точную запись всей информации для просмотра и организации.

плавающие окна приложения обеспечивают транскрипцию текста на двух языках во время звонков, обеспечивая точную запись всей информации для просмотра и организации. Улучшенное распознавание языка: поддерживает более 40 языков и 93 акцента, обрабатывая как стандартное произношение, так и региональные диалекты для плавного и точного перевода.

поддерживает более 40 языков и 93 акцента, обрабатывая как стандартное произношение, так и региональные диалекты для плавного и точного перевода. Широкая совместимость: без проблем с основными приложениями для связи, мобильными системами и традиционными телефонными звонками, предлагая беспрецедентную универсальность.

без проблем с основными приложениями для связи, мобильными системами и традиционными телефонными звонками, предлагая беспрецедентную универсальность. Настраиваемые лексиконы: индивидуальные переводы для конкретных отраслей или контекстов.

индивидуальные переводы для конкретных отраслей или контекстов. Сверхнизкая задержка : почти мгновенные переводы с задержкой 3–5 секунд.

: почти мгновенные переводы с задержкой 3–5 секунд. Комфорт и ясность: легкая конструкция с открытыми ушами и улучшенное снижение шума.

легкая конструкция с открытыми ушами и улучшенное снижение шума. Использование в течение всего дня: до 12 часов воспроизведения всего за 1 час зарядки.

Сила Babel OS

Также на CES анонсировано новое запатентованное программное обеспечение Timekettle Babel OS, которое обеспечивает быстрые переходы с решениями, которые могут предвидеть сказанное, адаптироваться к настраиваемым лексиконам и переводить с реальными человеческими эмоциями и тональностью. Оно трансформирует всю линейку продуктов Timekettle, включая передовые устройства, такие как наушники W4 Pro Earbuds, наушники WT2 Edge/W3 Earbuds, X1 Interpreter Hub и ручные переводчики T1 и T1 Mini. Эти устройства теперь быстрее, точнее и естественнее, чем когда-либо, почти повторяя опыт работы с живым переводчиком прямо рядом с вами. Ключевыми особенностями этого важнейшего обновления являются:

Семантическая сегментация на основе ИИ: использует технологию Timekettle HybridComm для оптимизации сегментации речи для обработки ИИ. Она интеллектуально сегментирует предложения и предсказывает их завершение, обеспечивая молниеносные переводы в реальном времени с почти нулевой задержкой.

использует технологию Timekettle HybridComm для оптимизации сегментации речи для обработки ИИ. Она интеллектуально сегментирует предложения и предсказывает их завершение, обеспечивая молниеносные переводы в реальном времени с почти нулевой задержкой. Пользовательский лексикон для персонализированного перевода: позволяют пользователям создавать пользовательские словари для конкретных отраслей, контекстов или жаргонов, чтобы избежать ошибок перевода с именами, местоположениями и специализированными терминами.

позволяют пользователям создавать пользовательские словари для конкретных отраслей, контекстов или жаргонов, чтобы избежать ошибок перевода с именами, местоположениями и специализированными терминами. Аутентичные, человекоподобные голоса: включают в себя передовую технологию клонирования голоса для воспроизведения уникальных голосовых тонов и речевых паттернов пользователей, гарантируя, что переводы звучат естественно, разговорно и эмоционально.

включают в себя передовую технологию клонирования голоса для воспроизведения уникальных голосовых тонов и речевых паттернов пользователей, гарантируя, что переводы звучат естественно, разговорно и эмоционально. Современное машинное обучение для постоянного совершенствования: динамически адаптируются к различным языкам и акцентам благодаря непрерывному обучению искусственного интеллекта и используют новейшие механизмы БЯМ для обеспечения точных и контекстуально насыщенных переводов. Кроме того, решения AI Edge обеспечивают автономные операции без сетевых услуг, обеспечивая бесперебойную связь в любом месте.

динамически адаптируются к различным языкам и акцентам благодаря непрерывному обучению искусственного интеллекта и используют новейшие механизмы БЯМ для обеспечения точных и контекстуально насыщенных переводов. Кроме того, решения AI Edge обеспечивают автономные операции без сетевых услуг, обеспечивая бесперебойную связь в любом месте. Управляемые безопасностью: интегрируют расширенное шифрование и надежные меры безопасности на всех устройствах и приложениях. Полностью соответствуют стандартам сертификации GDPR, обеспечивая защиту данных на высоком уровне.

«Благодаря усовершенствованным W4 Pro и Babel OS мы создали решение, которое не только устраняет языковые пробелы, но и переопределяет глобальные стандарты связи. Функция двустороннего одновременного вызова меняет правила игры, предлагая реалистичное и бесперебойное общение на разных языках», — сказал Леал Тиан (Leal Tian), основатель и генеральный директор Timekettle.

В продаже

Наушники W4 Pro Earbuds (по цене 449 долл. США) доступны с 7 января 2025 года. Babel OS уже доступна, и ее можно увидеть в действии на выставке CES на стенде Timekettle [LVCC, North Hall - 9163]. Расширенные функции ОС демонстрируются в таких продуктах, как наушники W4 Pro Earbuds, наушники WT2 Edge/W3 Earbuds (по цене 349,99 долл. США), X1 Interpreter Hub (по цене 699,99 долл. США) и ручные переводчики T1 и T1 Mini (по цене 299,99 долл. США и 149,99 долл. США соответственно). Все устройства Timekettle доступны для покупки на веб-сайте или на Amazon. Для получения дополнительной информации посетите www.timekettle.co.

О Timekettle

С момента своего создания в 2016 году компания Timekettle находится на переднем крае инноваций в области межъязыковой коммуникации. Благодаря отмеченным наградами продуктам и глобальной базе пользователей, насчитывающей более 400 000 человек, Timekettle продолжает устанавливать новые стандарты в технологии перевода на базе ИИ, стремясь достичь универсальной свободы общения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2592119/Timekettle_W4_Pro_powering_business_anytime.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2592120/Timekettle_W4_Pro_boosts_unprecedented_comfortability_open_ear_design.jpg

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