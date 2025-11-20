Os ícones globais do futebol Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić e Ricardo Kaká, ao lado do peso-pesado do UFC Cyril Gane, participam da Dubai Watch Week com o Baccarat Hotel & Residences Maldives

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Baccarat Hotel & Residences Maldives chamou a atenção na Dubai Watch Week, quando os ícones do futebol Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić e Ricardo Kaká, ao lado do peso-pesado do UFC Cyril Gane, visitaram o espaço exclusivo de ativação da marca no Burj Park do Dubai Mall.

Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week

Como parceiro oficial do principal evento de luxo da região, a ativação do Baccarat Hotel & Residences Maldives tornou-se o ponto de acesso inegável quando esses atletas de classe mundial chegaram, atraindo multidões e criando um burburinho sem precedentes em torno do desenvolvimento ultraluxuoso das Maldivas. O encontro repleto de estrelas destacou a sinergia entre a máxima excelência no mundo esportivo e o posicionamento do Baccarat Hotel & Residences Maldives no mercado imobiliário e de hospitalidade premium.

Para os fiéis da marca Baccarat Hotel & Residences e consumidores em geral, a ativação destacou conexões regionais atraentes. A apenas quatro horas de Dubai, o Baccarat Hotel & Residences Maldives oferece a profissionais, famílias e investidores a combinação ideal de proximidade e propriedade exclusiva do paraíso no destino mais exclusivo do Oceano Índico, onde a herança francesa encontra a perfeição das Maldivas.

Zayan Salih, CEO, MDC Developers: "Estamos honrados em receber essas lendas em nosso espaço na Dubai Watch Week. Seu legado, profissionalismo e influência global refletem os mesmos valores que definem o Baccarat Hotel & Residences Maldives. Sua presença traz uma sensação de prestígio e peso cultural, enriquecendo a narrativa de artesanato e maestria que define nossa marca."

Clarence Seedorf: "Foi um prazer visitar o stand do Baccarat Hotel & Residences na Dubai Watch Week. É um projeto verdadeiramente distinto com uma grande visão por trás dele."

baccaratmaldivesresidences.com

SOBRE

Abrangendo cinco ilhas interconectadas em mais de 125 acres no Atol South Malé, o Baccarat Hotel & Residences Maldives redefine o luxo da ilha a apenas 40 minutos do Aeroporto Internacional de Velana. O empreendimento conta com 50 vilas hoteleiras e 61 residências particulares de marca, incluindo ilhas privadas exclusivas.

Como as primeiras residências da marca Baccarat no Oceano Índico, o projeto carrega mais de 250 anos de herança e arte da Maison. Projetado por parceiros de renome mundial, incluindo 1508 London, HKS, L'Observatoire International e Marcel Wanders, ele incorpora sofisticação atemporal e artesanato contemporâneo.

Gerenciado pela Starwood Hotels, a propriedade oferece um estilo de vida com curadoria de excelência culinária e bem-estar holístico, com sete restaurantes especializados liderados por chefs com estrelas Michelin, um spa e centro de bem-estar de última geração e uma variedade de instalações esportivas e de lazer. Cada detalhe reflete o compromisso duradouro do Baccarat com a arte de viver lindamente.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828646/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828647/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828648/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_3.jpg

FONTE Baccarat Hotel & Residences Maldives