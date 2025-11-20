글로벌 축구계 아이콘 클라렌스 세도르프, 마르셀로, 안드레아 피를로, 미랄렘 퍄니치, 히카르도 카카와 UFC 헤비급 선수 시릴 간이 두바이 워치 위크 도중 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브 방문

두바이, 아랍에미리트 , 2025년 11월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 최고급 시계 박람회이자 문화 행사인 두바이 워치 위크(Dubai Watch Week)에서 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브(Baccarat Hotel & Residences Maldives)가 뜨거운 관심을 받았다. 축구계의 아이콘인 클라렌스 세도르프(Clarence Seedorf), 마르셀로(Marcelo), 안드레아 피를로(Andrea Pirlo), 미랄렘 퍄니치(Miralem Pjanić), 히카르도 카카(Ricardo Kaká)와 UFC 헤비급 파이터 시릴 간(Cyril Gane)이 두바이몰(Dubai Mall) 버즈파크(Burj Park)에 마련된 브랜드 전용 체험 공간을 방문했기 때문이다.

Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week

지역 최고의 럭셔리 행사 공식 파트너인 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브의 체험 공간은 이 세계적 선수들이 도착하자마자 단숨에 가장 큰 관심을 받는 핫스팟이 되었다. 몰디브의 이 초호화 개발 프로젝트는 대규모 인파를 끌어모으면서 전례 없는 화제를 불러일으켰다. 스타들로 가득한 이 모임은 스포츠 세계의 최고 수준과 프리미엄 부동산 및 호스피탈리티 시장에서 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브가 차지하는 위상 사이에 시너지가 창출되고 있음을 확인해줬다.

이번 체험 공간은 바카라 호텔 & 레지던스 브랜드의 충성 고객과 일반 소비자들에게 강력한 지역적 연결성을 부각시키는 계기가 됐다. 두바이에서 불과 4시간 거리에 위치한 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브는 전문가, 가족, 투자자들에게 근접성과 낙원의 이상적인 조합으로, 이곳에선 프랑스의 유산이 몰디브의 완벽함과 만나는 인도양 최고의 독점적 목적지에서 독점적 주택 소유권을 누릴 수 있다.

자얀 살리흐(Zayan Salih) MDC 디벨로퍼스(MDC Developers) CEO는 "두바이 워치 위크에서 이 전설적인 선수들을 우리 공간에 모시게 되어 영광이다. 선수들의 커리어, 전문성, 글로벌 영향력은 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브를 정의하는 바로 그 가치와 상통한다. 그들의 방문으로 위엄과 문화적 무게감이 더해졌으며, 우리 브랜드를 정의하는 장인정신과 숙련의 서사가 더욱 풍요로워졌다"고 말했다.

축구 선수이자 감독인 클라렌스 세도르프는 "두바이 워치 위크에서 바카라 호텔 & 레지던스 부스를 방문하게 되어 기쁘다"며 "이는 진정 위대한 비전이 바탕이 된 독보적인 프로젝트"라고 말했다.

baccaratmaldivesresidences.com

바카라 호텔 & 레지던스 몰디브 소개

남말레 아톨에 위치한 125에이커 이상의 부지에 5개의 서로 연결된 섬으로 구성된 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브는 벨라나 국제공항(Velana International Airport)에서 단 40분 거리에 자리하며, 섬 럭셔리의 기준을 새롭게 정의한다. 이 개발 프로젝트는 독점 프라이빗 섬을 포함해 50개의 호텔 빌라와 61개의 브랜드 프라이빗 레지던스를 특징으로 한다.

인도양 최초의 바카라 브랜드 레지던스인 이 프로젝트는 250년 넘게 이어져 온 메종(Maison) 바카라의 유산과 예술적 정수를 계승한다. 1508 런던, HKS, 르 옵세르바투아르 앵테르나시오날(L'Observatoire International), 마르셀 반더스(Marcel Wanders) 등 세계적 디자이너와 건축 파트너들의 참여로 설계된 이 공간은 시간을 초월한 우아함과 현대적 장인정신을 완벽히 구현한다.

스타우드 호텔(Starwood Hotels)이 운영하는 바카라 호텔 & 레지던스 몰디브는 미쉐린 스타 셰프가 이끄는 7개의 특별 레스토랑, 최첨단 스파 & 웰니스 센터, 다양한 스포츠와 레저 시설을 갖추어 탁월한 미식 경험과 홀리스틱 웰빙을 중심으로 한 맞춤형 라이프스타일을 선사한다. 모든 디테일에는 '아름답게 사는 예술'에 대한 바카라의 변함없는 헌신이 담겨 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2828646/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_1.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2828647/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_2.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2828648/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_3.jpg

SOURCE Baccarat Hotel & Residences Maldives