Los iconos mundiales del fútbol Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić y Ricardo Kaká, junto con el peso pesado de la UFC Cyril Gane, asisten a la Dubai Watch Week con Baccarat Hotel & Residences Maldives

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Baccarat Hotel & Residences Maldives llamó la atención en la Dubai Watch Week, cuando los iconos del fútbol Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić y Ricardo Kaká, junto con el peso pesado de la UFC, Cyril Gane, visitaron el espacio de activación exclusivo de la marca en el Burj Park del Dubai Mall.

Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week Baccarat Hotel & Residences Maldives host sporting talent at Dubai Watch Week

Como socio oficial del principal evento de lujo de la región, la activación de Baccarat Hotel & Residences Maldives se convirtió en el punto de acceso innegable cuando llegaron estos atletas de clase mundial, atrayendo multitudes y creando un zumbido sin precedentes en torno al ultra lujoso desarrollo maldivo. La reunión repleta de estrellas subrayó las sinergias entre la máxima excelencia en el mundo deportivo y el posicionamiento de Baccarat Hotel & Residences Maldives en el mercado inmobiliario y de hospitalidad premium.

Para los leales a la marca Baccarat Hotel & Residences y los consumidores en general, la activación destacó las conexiones regionales convincentes. A solo cuatro horas de Dubái, Baccarat Hotel & Residences Maldives ofrece a profesionales, familias e inversores la combinación ideal de proximidad y paraíso: propiedad de vivienda exclusiva en el destino más exclusivo del Océano Índico, donde la herencia francesa se encuentra con la perfección maldiva.

Zayan Salih, director general de MDC Developers: "Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a estas leyendas a nuestro espacio en Dubai Watch Week. Su legado, profesionalismo e influencia mundial reflejan los mismos valores que definen a Baccarat Hotel & Residences Maldives. Su presencia aporta una sensación de prestigio y peso cultural, enriqueciendo la narrativa de artesanía y maestría que define nuestra marca ".

Clarence Seedorf: "Ha sido un placer visitar el stand de Baccarat Hotel & Residences en la Dubai Watch Week. Es un proyecto verdaderamente distintivo con una gran visión detrás ".

baccaratmaldivesresidences.com

APROXIMADAMENTE

Baccarat Hotel & Residences Maldives, que abarca cinco islas interconectadas en más de 125 acres en el atolón South Malé, redefine el lujo de la isla a solo 40 minutos del aeropuerto internacional de Velana. El desarrollo cuenta con 50 villas de hotel y 61 residencias privadas de marca, incluidas islas privadas exclusivas.

Como las primeras residencias con la marca Baccarat en el Océano Índico, el proyecto lleva más de 250 años de herencia y arte de la Maison. Diseñado por socios de renombre mundial como 1508 London, HKS, L'Observatoire International y Marcel Wanders, encarna la sofisticación atemporal y la artesanía contemporánea.

Administrado por Starwood Hotels, el hotel ofrece un estilo de vida selecto de excelencia culinaria y bienestar holístico, con siete restaurantes de especialidades dirigidos por chefs con estrellas Michelin, un spa y centro de bienestar de última generación y una variedad de instalaciones deportivas y de ocio. Cada detalle refleja el compromiso permanente de Baccarat con el arte de vivir maravillosamente.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828646/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828647/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828648/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_3.jpg

FUENTE Baccarat Hotel & Residences Maldives