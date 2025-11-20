Los iconos mundiales del fútbol Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić y Ricardo Kaká, junto con el peso pesado de la UFC Cyril Gane, asisten a la Dubai Watch Week con Baccarat Hotel & Residences Maldives
Noticias proporcionadas porBaccarat Hotel & Residences Maldives
20 nov, 2025, 12:36 GMT
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Baccarat Hotel & Residences Maldives llamó la atención en la Dubai Watch Week, cuando los iconos del fútbol Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić y Ricardo Kaká, junto con el peso pesado de la UFC, Cyril Gane, visitaron el espacio de activación exclusivo de la marca en el Burj Park del Dubai Mall.
Como socio oficial del principal evento de lujo de la región, la activación de Baccarat Hotel & Residences Maldives se convirtió en el punto de acceso innegable cuando llegaron estos atletas de clase mundial, atrayendo multitudes y creando un zumbido sin precedentes en torno al ultra lujoso desarrollo maldivo. La reunión repleta de estrellas subrayó las sinergias entre la máxima excelencia en el mundo deportivo y el posicionamiento de Baccarat Hotel & Residences Maldives en el mercado inmobiliario y de hospitalidad premium.
Para los leales a la marca Baccarat Hotel & Residences y los consumidores en general, la activación destacó las conexiones regionales convincentes. A solo cuatro horas de Dubái, Baccarat Hotel & Residences Maldives ofrece a profesionales, familias e inversores la combinación ideal de proximidad y paraíso: propiedad de vivienda exclusiva en el destino más exclusivo del Océano Índico, donde la herencia francesa se encuentra con la perfección maldiva.
Zayan Salih, director general de MDC Developers: "Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a estas leyendas a nuestro espacio en Dubai Watch Week. Su legado, profesionalismo e influencia mundial reflejan los mismos valores que definen a Baccarat Hotel & Residences Maldives. Su presencia aporta una sensación de prestigio y peso cultural, enriqueciendo la narrativa de artesanía y maestría que define nuestra marca ".
Clarence Seedorf: "Ha sido un placer visitar el stand de Baccarat Hotel & Residences en la Dubai Watch Week. Es un proyecto verdaderamente distintivo con una gran visión detrás ".
baccaratmaldivesresidences.com
APROXIMADAMENTE
Baccarat Hotel & Residences Maldives, que abarca cinco islas interconectadas en más de 125 acres en el atolón South Malé, redefine el lujo de la isla a solo 40 minutos del aeropuerto internacional de Velana. El desarrollo cuenta con 50 villas de hotel y 61 residencias privadas de marca, incluidas islas privadas exclusivas.
Como las primeras residencias con la marca Baccarat en el Océano Índico, el proyecto lleva más de 250 años de herencia y arte de la Maison. Diseñado por socios de renombre mundial como 1508 London, HKS, L'Observatoire International y Marcel Wanders, encarna la sofisticación atemporal y la artesanía contemporánea.
Administrado por Starwood Hotels, el hotel ofrece un estilo de vida selecto de excelencia culinaria y bienestar holístico, con siete restaurantes de especialidades dirigidos por chefs con estrellas Michelin, un spa y centro de bienestar de última generación y una variedad de instalaciones deportivas y de ocio. Cada detalle refleja el compromiso permanente de Baccarat con el arte de vivir maravillosamente.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828646/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828647/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_2.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828648/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_3.jpg
FUENTE Baccarat Hotel & Residences Maldives
Compartir este artículo